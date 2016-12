El contratenor salteño que reside en Europa Leandro Marziotte ha experimentado un año 2016 muy cargado en el cual tuvo la oportunidad de interpretar tres roles de ópera en Alemania.

El rol de Arsamene en ‘Serse’ de Händel, el rol de Oberon en ‘Sueño de una noche de verano’ de Britten y el rol de Ottone en la opera ‘Agrippina’ de Händel.

“Este año también hice la grabación de un disco muy especial con obras inéditas (que no habían sido grabadas antes) de compositores napolitanos del siglo XVII.

El disco fue editado por la Casa de Discos ‘Arcana’ en Italia. Tuvimos la colaboración de un musicólogo napolitano que hizo el folleto del disco y luego hicimos varias presentaciones en Italia. Tuvimos el honor de presentar el disco en vivo en la Radio Clásica Nacional, RAI 3. Este disco ‘Frangi Cupido i dardi’ se puede encontrar en internet en Amason, Itunes o Spotify” – explicó.

Aparte de estas producciones y grabaciones, Marziotte realizó conciertos y viajó por distintos lugares: Italia, España, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Portugal y Croacia. “Lo bueno de este trabajo es que uno puede juntar dos pasiones, la de la música y la de viajar. Me siento muy afortunado ya que no siento que mi trabajo sea una carga o un peso, sino que es un gran placer. Si bien me encanta viajar, muchas veces uno quiere estar tranquilo en la casa o poder hacer actividades regulares, como tomar clases de algo, pero con una agenda tan cambiante es casi imposible. A veces me preguntan: ¿Cómo es tu día? pero mis días cambian en relación a los conciertos y los viajes que tenga. Y como es un trabajo muy físico, también es importante descansar y comer bien, como les pasa a los deportistas”.

Justamente hablando de viajes hace poco tiempo atrás el artista se mudó a Barcelona aunque sigue viajando todo el tiempo cada vez que tiene un concierto o presentación.

“Por suerte no necesito un lugar físico estable ya que los conciertos se hacen en distintos lugares de Europa generalmente. Lo importante es tener un aeropuerto grande y bien conectado, como es el caso de Barcelona. Aparte es una ciudad muy soleada, con gente cálida y temperaturas muy agradables. Es mucho más parecido a lo que estaba acostumbrado en Uruguay” – relató.

EN LA ÓPERA

DE OLDENBURG

“En estos últimos 15 días del año estuve cantando ‘Agrippina’ en la ópera de Oldenburg en Alemania, luego en la increíble Capilla Real del Palacio de Versalles en Francia, también canté el Oratorio de Navidad de Bach en Barcelona y este 30 de diciembre, para finalizar el año estaré cantando en la Filarmónica de Utrecht en Holanda.

En cuanto a las fiestas de Fin de Año, en cada lugar de los que he vivido lo celebran de forma diferente, pero Estrasburgo es indudablemente donde más se vive el espíritu navideño. La llaman ‘la capital de la Navidad’ tiene muchos mercados navideños por las calles y hay muchas decoraciones en sus casas típicas alsacianas con vigas de madera. En general es una tradición germana, por lo tanto en todas las ciudades alemanas se encuentran estos mercados donde se vende entre otras cosas, vino caliente para soportar el frío mientras se pasea. Paris también tiene una magia natural para las fiestas, con su típico árbol de Navidad en frente a la Iglesia ‘Notre-Dame’ o la Torre Eiffel decorada.

Las fiestas en Europa son a mitad del año escolar, como si fueran en las vacaciones de julio en Uruguay. Esto hace que el invierno se haga más llevadero, más luminoso y más familiar. De todas formas se extrañan las fiestas en el calor y con toda la familia en el fondo de casa”.

DIEZ AÑOS EN EL

VIEJO CONTINENTE

En el 2017 se cumplirán 10 años de su llegada al continente europeo.

“He vivido en cuatro países en Europa y en cinco ciudades diferentes, Estrasburgo, Paris, La Haya, Oldemburgo y Barcelona (Aparte de Salto y Montevideo cuando estaba en Uruguay). Cada lugar te deja sus vivencias y aprendizajes. Es muy enriquecedor ver otras sociedades desde dentro, viviendo el día a día, valorando lo que tienen mejor o peor a lo que uno ya conocía antes. Aprender nuevos idiomas en cada lado y hacer nuevos amigos de distintas partes del mundo. Ya a esta altura me es imposible hacer una fiesta con todos juntos! Uno se da cuenta que no hay sociedad perfecta, que en cada lugar hay cosas positivas y negativas. Lo mejor es intentar aprovechar lo bueno que hay en cada lugar.

Actualmente en Barcelona el invierno es muy agradable y no tiene temperaturas frías extremas como me había tocado vivir en el norte de Europa, pero de todas formas la ciudad se viste de colores igualmente y hay turistas del mundo entero todo el año. Estar aquí me acerca… me hace acordar mucho a Montevideo con el mar cerca y con mucho sol, ello uno no lo valora hasta que no lo tiene”.

-¿Cómo se presentará el

2017 en el terreno de los

nuevos proyectos?

-”Para el próximo año tendré nuevos proyectos, cantaré en la Opera de Halle en Alemania, en el gran Festival Händel, donde nació este famoso compositor barroco.

Interpretaré el rol de Hamor en ‘Jephtha’ de Händel. También tendré en el mes de marzo y abril una serie de conciertos en México y Ecuador con un ensamble canadiense con el cual hice conciertos en Montreal el año pasado.

Luego interpretaré la opera ‘Orfeo’ de Monteverdi, la opera ‘Mitridate’ de Scarlatti y tendré otros conciertos importantes como la Misa en Si menor de Bach. En general estos proyectos se organizan con anticipación, por lo tanto ya tengo una idea general de los conciertos y presentaciones que tendré durante el 2017. Justamente, seguramente a finales de diciembre próximo en 2017 estaré cantando en Montevideo. Cuando esté todo confirmado podré contarles más” concluyó el cantante lírico.