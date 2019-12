Los «Delivery» en las calles: un tema que crece y preocupa

La irrupción en el tránsito de nuestra ciudad de los «delivery» (repartidores en moto) ha sido impresionante en los últimos años. En una ciudad con un tránsito ya de por sí cada vez más complejo, este nuevo elemento que se suma en importante cantidad es motivo de preocupación para muchos. Preocupa, sobre todo, la alta velocidad a la que se desplazan varios de ellos (algo que en algunos casos es consecuencia de los deberes que deben cumplir en determinado tiempo), así como otras infracciones que cometen con bastante frecuencia (el transitar contra flecha o hablando por celular son unas de ellas) y que ponen en riesgo la vida propia y la de los demás. Sobre el tema, EL PUEBLO dialogó con autoridades departamentales del Departamento de Tránsito de la Intendencia, quienes expresaron que «ahora, desde hace tres años más o menos, a través de la Unidad Nacional de Seg uridad Vial (U.NA.SE.V.) se pidió a todas las empresas que hicieran que sus delivery realizaran un curso de tránsito, porque se los debe controlar». Pero, a su vez, hicieron hincapié en que «ese control no sólo debe ser de los agentes de Tránsito departamentales sino también del Ministerio de Trabajo; debe ser un control unificado y transversalizado». Por lo tanto, dijeron, «la irresponsabilidad también pasa por los empresarios (propietarios de pizzerías, por ejemplo), ya que los delivery que no hayan hecho ese curso no deberían estar trabajando». Coinciden las autoridades en que muchas veces ocurre que el empresario le da una comisión más al repartidor de acuerdo a los pedidos que va llevando y eso de alguna manera «obliga», o al menos «tienta» al empleado a superar la velocidad permitida, constituyendo un verdadero peligro para todos. Ese curso de tránsito al que se insta a las empresas a que sus repartidores realicen, consiste básicamente en la concientización de que deben transitar con los elementos de seguridad correspondientes, por ejemplo usar el casco debidamente homologado y bien abrochado, no exceder los límites de velocidad, entre otros; en definitiva, cumplir con todas las normativas de tránsito establecidas. Es por eso que, dijeron las autoridades consultadas, «se viene trabajando a través de los técnicos de U.NA.SE.V. con los empresarios y con los empleados». Por otra parte, sostuvieron que «hay veces que los avances tecnológicos sobrepasan las leyes que tenemos, esto pasa por ejemplo con los monopatines eléctricos que se insertaron, que acá en Salto ya tenemos varios pero en Montevideo coparon las calles, y en cuanto a eso hay un vacío legal, por lo que se tuvo que ir trabajando en el Congreso de Directores de Tránsito, Congreso de Intendentes y U.NA.SE.V. Pero no sólo acá está pasando esto, en los países desarrollados también».