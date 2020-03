Boxeo

La crisis del coronovirus se continúa extendiendo y el calendario del boxeo de este 2020 se va adaptando a los acontecimientos.

Si la semana pasada las veladas estadounidenses comenzaban a posponerse, esta son las británicas las que comienzan a cambiar de fecha o quedan en ‘stand by’ hasta que pase esta crisis. Incluso la fecha de combates que aún parecen lejanos en el tiempo, como el de Anthony Joshua y Kubrat Pulev (20 de junio), están ahora en duda.

El promotor de ambos, Eddie Hearn, ha dicho que de momento la mantienen, «pero tenemos ya una fecha potencial para moverla a julio, en el Tottenham Stadium». El mismo Hearn ha confirmado que el lunes se iba a anunciar el Canelo contra Saunders en Las Vegas, con los dos púgiles, cosa que ya no va a suceder, y ha dejado claro que la pelea sigue adelante «para junio o julio», aunque el mexicano pretenda batirse con Golovkin después. El Wilder-Fury III estaba ya programado -pero no anunciado- para el 18 de julio. Son en cualquier caso muchos los púgiles de renombre que seguirán esperando que se aclare el panorama para anunciar combates, aunque a buen seguro nos espera un segundo semestre explosivo en los cuadriláteros de todo el mundo.

AGENDA DE COMBATES

Katie Taylor vs Amanda Serrano – 2 de mayo

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin – 2 de mayo

Jose Ramirez vs Viktor Postol – 9 de mayo

Claressa Shields vs Marie Dicaire -9 de mayo

Nordine Ouabaali vs Nonito Donaire – 16 de mayo

Oleksandr Usyk vs Derek Chisora – 23 de mayo

Jamel Herring vs Carl Frampton – 13 de junio

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev – 20 de junio

Daniel Dubois vs Joe Joyce – 11 de julio

Canelo vs Billy Joe Saunders – no ha sido anunciado

Tyson Fury vs Deontay Wilder- no ha sido anunciado

Regis Prograis vs Maurice Hooker – pospuesto

Naoya Inoue vs Johnriel Casimero – pospuesto