Mientras algunos se preparan para celebrar y regalar, hay una marcha esta noche por los derechos adquiridos

Hoy por ellas

En un nuevo Día Internacional de la Mujer la sociedad se apresta a vivir en estos tiempos entre un día de reflexión y una jornada de celebración. Para muchos, el día se presta para agasajar a las mujeres de su entorno, para otros se trata de un día de reflexión donde el pensamiento se encuentra en la realidad, donde el número de denuncias por casos de violencia de género ha ido en aumento, además de que justo hoy se cumple un año del femicidio de Olga Costa y del asesinato del policía Fernando Farinha que la custodiaba al estar amenazada por quien a la postre se convirtió en su homicida. La concentración es a las 18 y 30 en la Plaza Artigas.

A un año del femicidio de Olga Costa

El 8 de marzo en Salto se moviliza como día de reflexión y de celebración de la vida inmerso en la campaña electoral

A un año del femicidio de Olga Costa, en el que también fue asesinado el policía que la custodiaba Fernando Farinha, Salto vive otro 8 de marzo con una convocatoria masiva a una movilización que reivindica la lucha por la igualdad de género y la vigencia de los derechos conquistados por las mujeres.

En Salto hay posiciones encontradas al respecto y están quienes piensan que un pensamiento radicalizado puede generar mas divisionismo, y otros que lo que se conememora no admite discusión y es un día de reflexión y no de celebración. Aquí recuerdan que en Salto se presentan varias denuncias por día por casos de violencia de género ante la Policía, lo que implica una violencia arraigada en la sociedad.

Aunque para muchos todavía es un día de festejo y los distintos comercios esperan la llegada de clientes que no dejan pasar la ocasión y regalan a las mujeres de su entorno, ya sea del ámbito familiar, amistades o laboral.

En pos de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional

La Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1977 proclamó al 8 de marzo como el “Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”, recordando la lucha de las mujeres trabajadoras de la industria textil de Nueva York, Estados Unidos, así como otros tantos episodios de lucha por los derechos de las mujeres. El mensaje dado a conocer ayer en nuestro país por el Instituto Nacional de Derechos Humanos decía: “Otro 8 de marzo, nos encuentra trabajando intensamente para garantizar los derechos de las mujeres. Una vez más la enérgica y multitudinaria convocatoria al Paro Internacional de Mujeres da cuenta de la lucha que históricamente han liderado las organizaciones de mujeres y feministas de Uruguay y del mundo para alcanzar una sociedad más justa y democrática”.

“La creciente participación en las actividades desarrolladas en diferentes ciudades del país refleja la preocupación y la necesidad de alcanzar el cambio cultural que permita romper con las barreras que históricamente han enfrentado las mujeres para gozar de sus derechos. Las movilizaciones y manifestaciones realizadas por los movimientos sociales enriquecen las democracias y sirven de norte a los Estados para mejorar sus políticas públicas”.

“En este sentido, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) celebra y acompaña las acciones sociales convocadas para este 8 de marzo y resalta la importancia de movimientos sociales activos y organizados, para la construcción de un Estado Democrático.

En particular, en este año electoral, la INDDHH entiende que debe prestarse especial atención a los señalamientos realizados en cuanto a la participación políticas de las mujeres y al robustecimiento de las políticas públicas de género”.

“Uruguay a pesar de los esfuerzos desarrollados está lejos de alcanzar una representación política paritaria de las mujeres. La aprobación de las leyes de participación equitativa ha tenido cierto impacto, que no ha logrado mayores efectos debido a la aplicación mínima realizada por los partidos políticos. Más allá de la normativa aprobada, es necesario un mayor compromiso y un accionar activo de los partidos políticos para alcanzar la paridad”.

“Asimismo la INDDHH señala que la eliminación de la discriminación hacia las mujeres en todas sus dimensiones constituye un desafío ineludible para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. Para lo cual es necesario dar continuidad al desarrollo de planes y políticas de género, así como consolidar una institucionalidad de género adecuada. En este sentido, es importante sé de tratamiento al proyecto de Ley Igualdad y No Discriminación de las mujeres en base al género, actualmente a estudio del Parlamento. El proyecto busca consolidar un Sistema Nacional para la Igualdad de Género privilegiando la inter institucionalidad y la creación de Unidades Especializadas en Género. Como INDDHH entendemos que las disposiciones previstas en el proyecto son fundamentales para dotar a las Unidades de la jerarquía necesaria, ampliar y definir sus cometidos y dotarlas de los recursos humanos necesarios para realizar una cobertura integral y de alcance nacional”.

“Por último, la aprobación de leyes claves para garantizar los derechos de las mujeres requieren reforzar los esfuerzos estatales para su implementación. En este sentido, es importante destacar la importancia de asegurar el cumplimiento de las siguientes leyes: Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Interrupción voluntaria del Embarazo, Prevención y Combate de la Trata de Personas y Violencia hacia las mujeres basada en Género, entre otras”.

CIUDADANOS SALTO SALUDA A LA MUJER EN SU DÍA

Este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, adherimos a la lucha por la igualdad que las Mujeres plantean, como parte fundamental y necesaria para el desarrollo de una sociedad igualitaria y justa. Desde Ciudadanos, bregamos por alcanzar esa condición republicana, compartiendo con cada una de ellas su lucha y respetando como corresponde la Paridad. Miguel Feris – Ciudadanos Salto

MENSAJE POR EL 8 DE MARZO DEL MOVIMIENTO NARANJA SALTO

Un nuevo Día Internacional de la Mujer supone varias cosas, principalmente el reconocimiento a la mujer por el importante y único rol que cumple en nuestra sociedad, sobre todo como pilar de la Familia para el sustento y desarrollo de la misma y de todos sus integrantes.

Pero además reconocemos su lucha por la conquista de derechos y por la igualdad de género como aspecto fundamental en una sociedad desarrollada como a la que aspiramos. Ante todo, celebramos la vida, condenamos toda forma de violencia y discriminación contra la Mujer y exhortamos a los salteños a vivir en una sociedad sin distinciones de ningún tipo, algo por lo que el Movimiento Naranja trabajará junto a todos.

LA LISTA 71 DE SALTO DEL PARTIDO NACIONAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el Día Internacional de la Mujer queremos celebrar la vida. Hemos estado siempre defendiendo valores y principios de nuestra sociedad creemos en el 8 de marzo como una jornada de reivindicación del rol de la mujer en la sociedad y de defensa de los derechos conquistados.

Pero ante todo es un día para recordar a las que ya no están y exigir por más respeto, tolerancia y solidaridad, bregando por una sociedad sin divisionismos.

#ConstruyendoALaPar Lista 7 “Batllistas” – Partido Colorado

En este nuevo Día Internacional de la Mujer queremos reconocer principalmente aquellas mujeres que por alguna circunstancia no están viviendo buenos momentos; las trabajadoras de la naranja, las que viven hoy en Venezuela, las discriminadas por distintas causas, las violentadas, las excluidas, las desocupadas. Nos solidarizamos y unimos todas para vencer esos obstáculos junto al lema que O.N.U. convoca este este año: « Pensemos en Igualdad, construyamos con inteligencia, innovamos para el cambio.» Un saludo fraterno a las mujeres coloradas y Batllistas en este año de resurgimiento y triunfo. Soñemos siempre con un nuevo y mejor rumbo y hagámoslo posible.

Organizada por la Asamblea Permanente de Mujeres de Salto

Con fuertes reclamos por “negligencia y ausencia del Estado”, esta tarde se realiza marcha por calle Uruguay

Hoy a las 18:30 será la concentración en Plaza 33 y luego la marcha, a las 19:30, hacia Plaza Artigas. Así organizó la actividad la Asamblea Permanente de Mujeres de Salto, para el Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy. Los detalles fueron brindados ayer en una conferencia de prensa teñida de críticas y cuestionamientos al Estado por la ausencia y negligencia en la protección a las mujeres. Participaron de la misma Silvia Cayetano, Alba Viñas, Camila Mattera y Lorena Sánchez.

Hace un mes se realizó en Salto la primera Asamblea de Mujeres, con el objetivo de organizar la marcha de hoy. Esta Asamblea fue convocada por la Coordinadora de Feminismos de Salto, haciendo un llamado abierto a todas aquellas mujeres que desearan participar. “A partir de ese momento nos declaramos en Asamblea Permanente y hemos funcionado en comisiones y plenario una vez por semana, realizando además actividades de finanzas y de organización”, explicaron. La marcha finalizará con la lectura de “una proclama creada colectivamente”, además de “espectáculos artísticos de mujeres”. Pretenden “una marcha donde sean protagonistas las mujeres, queremos ir adelante, no excluimos a los varones de participar, pero les pedimos en primer lugar que faciliten a sus compañeras que puedan participar, que las puedan cubrir si hay que cumplir tareas con niños o adultos mayores para que puedan ir. En segundo lugar establecimos que la marcha sea un espacio libre de acoso, que sea un espacio seguro donde nos sintamos acompañadas y que no haya un agresor de mujeres entre nosotras”, expresó Camila Mattera. Respecto a una marcha libre de acoso, Alba Viñas narró un caso personal ocurrido en una anterior marcha en la que sus propias hijas sufrieron acoso callejero por parte de un hombre que minutos antes había participado de la marcha como tamborilero: “por eso queremos que los hombres que participen sean hombres que realmente estén de acuerdo con la causa y entiendan que sobre la mujer se ejerce una opresión particular en nuestra sociedad y que somos víctimas de violencia permanente”, manifestó.

En cuanto a las carencias que evidencia el Estado en cuanto a protección de las mujeres, expresaron que “hay varios espacios de atención a las mujeres donde los servicios estatales no están funcionando adecuadamente”. Y a modo de ejemplo, dijeron que “ASSE no tiene servicio específico de atención psicológica a mujeres que sufren de violencia, como sí hay en el sector privado, entonces las mujeres que no tienen acceso a la salud privada no tienen ese beneficio. Por otra parte “la Unidad de Violencia Doméstica de la Policía no cuenta con un patrullero propio, si una mujer tiene que ser trasladada de un lugar a otro, incluso si está en riesgo su vida, tienen que pedir a otras comisarías, pero propio no tienen, y hay un montón de servicios más que no están funcionando bien, son muchos los ejemplos de espacios estatales en los que no se está pudiendo cubrir esas necesidades”, dijo Viñas. Asimismo Mattera recordó que “mañana (por hoy) se cumple un año del fallecimiento de Olga, que fue el femicidio del 8 de marzo de 2018, estaba con custodia policial, había denuncias, estaba con una amenaza de muerte por parte de su pareja, y ahí vemos la ausencia del Estado”.

En cuanto al uso de tobilleras electrónicas para quienes tiene orden de restricción, también entienden que el Estado no está cumpliendo debidamente, “Se decreta desde el Poder Judicial la utilización de la tobillera pero después no hay suficiente cantidad de tobilleras para la cantidad de casos que hay, no existe el presupuesto adecuado”, comentó Viñas.

Finalmente Mattera enfatizó en que la marcha apunta a la toma de conciencia de que “El estado no nos está cuidando como mujeres, cuando realizamos denuncias hacia nuestras parejas o familiares que son violentos no tenemos respuestas, por ejemplo no hay refugios para mujeres que tiene que salir de sus hogares, el Estado está siendo negligente, faltan más respuestas”.