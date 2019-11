Con más de 1500 invitados, se realizó el primer gran evento de una serie con motivo de los primeros 150 años de LA NACION. El encuentro, que se desarrolló en el Centro de Exposiciones de la Ciudad, reunió a las principales figuras de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del país, a las autoridades de LA NACION y a personalidades destacadas del periodismo, la cultura, el arte y el deporte.

LA NACION festeja una extensa historia de logros, de principios inclaudicables y de periodismo ético, comprometido y de calidad. El evento integra el calendario de programas especiales, homenajes, suplementos y acciones solidarias que elaboró LA NACION para conmemorar los 55.000 días, un siglo y medio, en los que el diario fue parte, como actor y testigo, de los principales hechos históricos de la Argentina y el mundo.

La celebración contó con discursos de las principales autoridades de SA LA NACION, como el presidente, Julio Saguier, y del subdirector, Fernán Saguier. También brindó unas palabras el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Discursos

El presidente de SA LA NACION fue el primero en tomar la palabra. Julio Saguier destacó que la misión del diario fue siempre la de «servir al país en cada uno de sus habitantes» a través de la promoción de «los valores liberales y republicanos que inspiraron la Constitución de 1853/60, y que hicieron posible la irrupción de la modernidad».

«LA NACION ha invertido en la Argentina no sólo recursos económicos en tiempos de bonanza generalizada y en épocas de graves dificultades, con una política de compromiso nacional que hoy ratificamos. Tanto en momentos de alegría como de desazón, hemos mantenido firme nuestra determinación de ser útiles al país desde la prédica editoria l de nuestros valores e ideas, la difusión de noticias, opiniones, comentarios y entretenimiento», dijo Saguier. Y agregó: «A esta altura es casi un lugar común en la comunidad periodística decir que uno de los principales capitales de LA NACION es la confiabilidad de sus contenidos. Con aciertos y con errores, que afortunadamente no han hecho mella en nuestra honesta trayectoria».

Saguier hizo un recorrido histórico de los cambios que atravesó LA NACION desde el primer momento, con los cambios políticos, económicos y tecnológicos y las nuevas tendencias que obligan a adaptarse.

«El desafío de LA NACION frente a estas tendencias no será solo continuar apostando a la innovación, sino también sostener nuestro espíritu de siempre. Manteniéndonos fieles a nuestras raíces, sin renunciar a nuestra identidad. Sin importar cuál sea el soporte material o el formato que adquirirán esas ideas, el reto es seguir constituyendo lo que nuestro fundador bautizó como «una tribuna de doctrina», un lugar del pensamiento abierto a la pluralidad, que llegue a nuestras audiencias con el mismo rigor profesional de estos primeros 150 años», continuó Saguier.

El presidente de la compañía concluyó su discurso con una convocatoria a aspirar a lograr un «desarrollo sostenido» en el país. «Hemos de apostar y brindar por esa ‘Argentina posible’ que espera detrás de las pequeñas cosas que cada uno de nosotros puede aportar, dispuestos a sumar, a acordar, a consensuar, a reconstruir. En esto no hay lugar para la discusión estéril o el enfrentamiento fraterno si nos proponemos estar a la altura de los desafíos», sostuvo. Y concluyó: «No podemos pretender hablar de milagros sino asumimos cada uno nuestras responsabilidades. Echemos mano de la racionalidad necesaria para comprender que ni los individuos aisladamente, ni una comunidad comprometidamente integrada pueden alcanzar un destino venturoso desentendidos del esfuerzo, y hasta del sacrificio, indispensables para alcanzar un grado satisfactorio de prosperidad. Así lo entendieron quienes nos precedieron y construyeron la nacionalidad. Nuestro fundador, a quien hoy honramos, fue claramente uno de ellos y su ejemplo nos guía».

Periodismos de calidad

Por su parte, el subdirector del diario, Fernán Saguier, describió la adaptación de la redacción a los tiempos digitales conservando la edición papel y subrayó que el equipo de 350 periodistas permitió que LA NACION se convirtiera en el medio líder de suscripciones digitales en América Latina, con más de 265.000 personas «que pagan por un periodismo que, consideran, vale la pena».

Fernán Saguier, en la conmemoración de LN 03:44

«La búsqueda de la primicia es la obsesión de toda redacción. Al lector de hoy hay que contarle cosas nuevas, que no sepa. Un medio sin información novedosa no es otra cosa que un medio irrelevante. Investigación, análisis, opinión, periodismo de datos, diseño, reportajes en profundidad, innovación, servicio y entretenimiento con inteligencia y altura. Esa es la síntesis de lo que en LA NACION llamamos periodismo de calidad», reflexionó Saguier.

Antes de dar pie a unos videos sobre el pasado y la actualidad del diario, el subdirector mencionó a Claudio Escribano y a Germán Sopeña como «verdaderos maestros de la excelencia periodística» que le dejaron tres enseñanzas: «El periodismo debe incomodar, ejercer el rol de perro guardián, como indica la mejor tradición de la prensa anglosajona, los hechos son sagrados y la opinión responde a una línea editorial, y es mejor perder una primicia que recibir una desmentida. Especialmente en este contexto de noticias falsas y desinformación».

Durante el evento también se distinguió a diez personalidades destacadas que representan valores y cualidades fundamentales que promueve LA NACION: libertad, fortaleza, perseverancia, generosidad, constancia, esfuerzo, educación, compromiso, innovación y una promesa para el futuro de la Argentina.

El vicepresidente de SA LA NACION, Alejandro Saguier, y la directora ejecutiva de la Fundación La Nación, Florencia Saguier, entregararon los reconocimientos a Miriani Pastoriza, Paloma Herrera, La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, el profesor Martín Salvetti, Emanuel David Ginóbili, Horacio Gutiérrez, Ilan Schnaider, Sandra Díaz, Silvia Rueda de Uranga y Fortunato Benaim. El encuentro será conducido por Mariana Arias.

El presidente electo, Alberto Fernández, también estaba invitado a los festejos, pero comunicó que no podrá asistir porque aún está en México.

La celebración de los 150 años de LA NACION, que se cumplirán el próximo 4 de enero, pone en perspectiva una historia signada por la innovación tecnológica y periodística que continúa hasta hoy, el compromiso para brindarles a los lectores una mirada plural y ética de la realidad y el desafío de mantener una sólida visión de futuro que permita conservar el rol de actor protagónico.

Actores y testigos de los 150 años de LA NACION 00:43

Aquel día de 1870 el expresidente Bartolomé Mitre publicó la primera edición de LA NACION, que se imprimió en la casa de José María Gutiérrez, en la calle San Martín. Ese día salieron a la calle 1000 ejemplares.

Con esa primera edición se dio comienzo a una historia que atravesó varias generaciones y que evolucionó a la par de la irrupción de las nuevas tecnologías conservando el alto valor periodístico en la información diferencial y la opinión.

En 1879, el diario tuvo su primer corresponsal en Europa. En 1900, se publicó el primer retrato fotográfico. En 1978, llegaron las primeras computadoras al diario, y en diciembre de 1995 se lanzó la edición digital, la primera para un diario del país, que ya cuenta con 260.000 suscriptores, lo que ubica a LA NACION en el lugar de liderazgo de suscripciones digitales en América Latina. Al diario y a la plataforma digital se les sumaron el canal de televisión LN+ y la división de revistas.

(La Nación)