Eduardo Pereyra se refirió a la capacitación de los trabajadores para mejorar la competitividad del país

El director nacional del Instituto de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), Eduardo Pereyra, dijo que el mismo se trata de un organismo público que se rige por el derecho privado integrado por representantes del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores, viene creciendo en su forma gestionar capacitación a los trabajadores, poniendo énfasis en los activos con el fin de mejorar la reconversión laboral que entienden que el país necesita. En diálogo con EL PUEBLO, Pereyra sostuvo además que la pelea es por mantener le informalismo en el piso al que se ha llegado y mejorar los niveles de empleo, aprovechando el auspicio de crecimiento para el país por parte del gobierno.

En cuanto a la renovación política dentro del Frente Amplio, el jerarca sostuvo que tanto el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, como en la integración de los intendentes departamentales, entre los que mencionó a Andrés Lima, dijo que hay cuadros “fogueados en la gestión”, que pueden “ser llamados a responsabilidades mayores”. A continuación, un resumen de su charla con este diario.

-¿Qué resultados ha tenido INEFOP desde que usted asumió como director?

INEFOP es una institución pública que se rige bajo el derecho privado, está integrada y gestionada por el Poder Ejecutivo que tiene tres representantes, hay dos por el sector empresarial y otros dos por los trabajadores. Los principales resultados para nosotros son la capacitación de los trabajadores en genera sobre todo de los activos, sin dejar de hacerlo con las que están desocupados, pero poniendo énfasis en el sector activo por la necesidad que tiene el país de encarar la reconversión laboral y queremos que esa capacitación signifiquen mejor competitividad y productividad , y mejores condiciones para sostener el empleo. Y en ese sentido de 18 mil capacitaciones que tuvimos en el 2014, pasamos a más de 130 mil en el 2017, con muchas asistencias técnicas a las empresas y con apuntalamientos técnicos desde el punto de vista del empleo, en distintos sectores de la actividad, con un número importante de acuerdos, que marca que el INEFOP sea identificado con la formación profesional, que es la que nos distingue.

-Usted menciona el empleo como algo importante, ¿cómo se relaciona en ese sentido el anuncio de crecimiento del orden del 3% de la economía del país en los próximos años con cifras de desempleo que han superado la media de la última década?

Vivimos en momentos del mundo bastante complejos, ya no existe el famoso ‘viento de cola’ que se dijo que había, está todo muy complicado y cada vez más las economías deben diversificarse en materia de producción, que es lo que busca hacer Uruguay y en materia de mercado. No se puede depender de un solo rubro, porque puede haber sectores que están complicados, pero hay otros que tironean de la economía y los países la van sobrellevando. Nosotros tenemos problemas hoy con el sector lácteo y estamos poniendo énfasis allí, tratando de darle herramienta a los productores para que se mantengan y sigan apostando a esa industria tan importante para nosotros. Por otro lado, tenemos al sector turismo que le aporta al Uruguay cerca de 120 mil puestos de trabajo, con una actividad que genera divisas. Entonces la perspectiva de mantener el crecimiento es muy importante para mantener el desempeño en materia de empleo, pero hay que saber que si bien estamos en un momento donde tenemos crecimiento económico tenemos una tasa de informalidad que es estable, que existe, preocupa y no queremos que crezca. Por eso ese piso que logramos no queremos perderlo, como sí le pasó a otros países. Si aumenta la informalidad son decrecimientos en los ingresos del Estado en momentos que el país debe estar robusto para poder atender políticas sociales. El crecimiento de la economía, con el aumento de los salarios y conteniendo la inflación para que no se deteriores los salarios de alguna manera parte de la seña de identidad del partido de gobierno, es decir que haya crecimiento económico para poder redistribuir.

-¿Cómo ve usted la relación sindicatos – gobierno, que en este período arrancó con enfrentamientos cuando la ley de presupuesto?

Me parece que la relación siempre tiene que tener aspectos de conflicto pero en el fondo tiene que haber intereses particulares que tienen que ser defendidos por los trabajadores, yo valoro como un logro el crecimiento salarial y lo atributo a la política pública de gobierno, y también a las conquistas que han tenido los trabajadores los que han logrado que en este país los salarios hayan crecido en los últimos 13 o 14 años y son sindicatos auténticos, y hay total acuerdos y a veces surgen diferencias. Eso a veces es razonable y a veces surgen estas cosas de las relaciones laborales, las que incluyen un capítulo de conflictos, y los mismos que en nuestro país veces son duros, se dirimen de manera civilizada, sin necesidad de que nadie se golpee el pecho, como pasaba en otras épocas cuando un sindicato perdía. Acá nadie lo hace.

- ¿La renovación política del Frente Amplio cómo compromete la continuidad de la izquierda en el gobierno?

Creo que el Frente Amplio en primer lugar es un partido de gobierno y tiene capacidad de gobierno, algo que es muy importante, el mismo ha pasado mucho tiempo en la oposición y se le decía que no tenía la capacidad ni la técnica adecuada para conducir el país, y después de trece años si bien ha atravesado dificultades es una fuerza política con mucha experiencia de gobierno y con liderazgos actuales, y con liderazgos que están en procesos de crecimiento ascendente. El problema ese ese, es que tiene varias referencias muy importantes y que van a ser el futuro de una fuerza política que ha conducido al país a los mejores logros en los últimos 50 años de crecimiento económico, en materia de seguridad social, en materia de salarios, de inclusión social de personas, entre otras cosas, porque el país generó diversificación en su riqueza y triplicó su llegada otros países, lo que nos obliga a prepararnos más para el futuro.

-¿Ante ese nuevo escenario ya hay candidato o ya tiene usted uno?

Yo creo que hay varios candidatos. Pienso que Daniel Martínez es uno que seguramente tiene futuro, en clave de renovación, experiencia y capacidad. Uno mira a los intendentes y ve que hay gente fogueada en la gestión de primera línea, en Canelones, Paysandú o acá mismo en Salto donde son compañeros jóvenes que pueden ser sin dudas llamados a responsabilidades mayores.