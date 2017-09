El Dr. Gerardo Barrios

El próximo viernes del corriente, el Dr, Gerardo Barrios, actual Director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) brindará un curso denominado PHTLS, cuya sigla traducida significa Soporte Vital en el Trauma Prehospitalario.

El curso está orientado a los médicos y personal vinculado al área de la Salud. Dicho evento se desarrollará en el Hotel Los Naranjos de 14.00 a 14.30. Vale decir que la iniciativa está promovida por EMI.

El Prehospital Trauma Life Support (PHTLS), Soporte Vital en el Trauma Prehospitalario, es un programa de Educación Médica Continuada, desarrollado en colaboración con el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos. Este comité es responsable de la Dirección Médica y supervisión de todos los cursos PHTLS realizados.

PHTLS es el programa líder mundial en el manejo prehospitalario de los pacientes politraumatizados. Se fundamenta en una filosofía de asistencia prehospitalaria al trauma que incide en el tratamiento multiorgánico del paciente traumático como una entidad única con unas necesidades específicas que requieren una valoración y tratamiento que difieren del manejo médico tradicional.

El Dr. Paul Barberousse – coordinador del curso hizo énfasis en las características y la importancia de la atención y el manejo de la enfermedad traumática en la etapa pre hospitalaria durante el traslado.

El curso de PHTLS enseña al personal sanitario a manejarse frente a un paciente politraumatizado.

En cuanto a los puntos de relevancia se destaca que este curso es estandar de capacitación para la medicina de la enfermedad traumática prehospitalaria, programa que funciona en más de sesenta países del mundo.

“Si bien no es la primera vez que vamos a Salto, destacamos la predispocisión de los servicios de emergencia interesados en mantener su personal capacitado”, declaró el Dr. Barberousse. La calidad de asistencia primaria a los politraumatizados va a definir el futuro de dichos pacientes.

El PHTLS ha sido concebido y estructurado de forma que, permita que los miembros del personal sanitario prehospitalario con distintos niveles de formación académica puedan asistir juntos al curso con el objetivo de desarrollar las capacidades de trabajo en equipo que requiere la asistencia prehospitalaria del paciente traumático.

El programa PHTLS es permanentemente actualizado y revisado de acuerdo a las últimas evidencias médicas, las directrices ATLS (Advanced Trauma Life Support) y el feedback de sus alumnos e instructores procedente de su experiencia en la asistencia prehospitalaria en todo el mundo.

Promueve el pensamiento crítico como fundamento de la asistencia de calidad en el paciente politraumatizado. Los pioneros del PHTLS, siempre ha creído que es imprescindible ofrecer al personal prehospitalario una sólida base de conocimientos junto con unos principios fundamentales, que permitan tomar las decisiones correctas adaptadas a cada paciente. El Soporte Vital en el Trauma Prehospitalario se basa en principios, no en preferencias.

No existe una sola “forma PHTLS” de hacer las cosas.