“Rechazo absolutamente los hechos y niego absolutamente las acusaciones y me defenderé con pruebas en los ámbitos que corresponde”, dijo el Director del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) en Salto, Rodrigo Broll, ante la denuncia de acoso laboral que cinco funcionarias habrían presentado en su contra y que fuera publicado en EL PUEBLO, en la edición del pasado domingo.

Broll aseguró que no tenía conocimiento de dicha denuncia y se enteró leyendo este medio. “El domingo a la mañana me vi sorprendido por esta situación, desconocía absolutamente que existía esta denuncia, en la Departamental (del INAU) todavía no se ha presentado y por el momento estamos esperando para conectarnos con ella y poder accionar ante esta situación”, comenzó diciendo Broll.

Sobre la denuncia en sí, dijo, “obviamente que no es verdad, la Dirección Departamental ha trabajado respetando a todas las personas, siempre en el marco de los debidos procesos. Uno como director Departamental tiene como tarea tomar decisiones que a veces no conforman a las personas pero son decisiones en pro de la institución”.

Broll, hizo hincapié en que desconoce quienes son las cinco funcionarias que se vieron afectadas porque no tuvo contacto con la denuncia. Asimismo, quiso aclarar a la ciudadanía que la Dirección Departamental está conformada por un equipo donde también hay mujeres y eso evidencia que no hay una cuestión de género por detrás, incluso dijo “no soy solo yo quien toma decisiones”.

Ampliaremos en próximas ediciones de EL PUEBLO.