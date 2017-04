El Profesor de Inglés Aldo Rodríguez en estos momentos está realizando su doctorado en Educación con un proyecto de investigación en Salto acerca del rol y el desarrollo de la persistencia en los centros educativos de los alumnos adultos.

Aldo desde hace veinte años se dedica a impartir clases en los grupos de alumnos del Liceo 5 en el turno nocturno y siempre se interesó en investigar cuáles son los motivos que llevan a los alumnos a desertar del sistema educativo.

Como parte de su doctorado en Educación, el Prof. Aldo Rodríguez está llevando a cabo una investigación en nuestro departamento que consiste en el rol o desarrollo de la persistencia en la educación de los alumnos adultos.

“Siempre me interesó saber los motivos por los cuales los alumnos desertan y qué hay en los alumnos que no desertan. La pregunta que me hago es cuál es el alumno que tiene éxito y permanece en las aulas de clase a sabiendas que tiene una vida complicada y trabaja muchas horas” – explicó.

Muchas veces las clases brindadas por el docente no son del todo atractivas y a veces existen otras necesidades, de las cuales los docentes no son conscientes.

Dentro de su formación de post grado, Aldo ha decidido visualizar cuáles son los motivos que lleva a ese tipo de alumnos a desarrollar lo que se denomina GRIT que habla de que aquellas personas que tienen objetivos concretos y a largo plazo.

GRIT en la psicología es un rasgo positivo, no cognitivo, basado en la pasión de un individuo por un objetivo a largo plazo o estado final, junto con una poderosa motivación para lograr su objetivo respectivo.

Esta perseverancia de esfuerzo promueve la superación de los obstáculos o desafíos que se encuentran dentro de la trayectoria de un individuo arenoso para el logro, y sirve como una fuerza impulsora en la realización del logro.

Los conceptos comúnmente asociados dentro del campo de la psicología incluyen perseverancia, resistencia, resiliencia, ambición, necesidad de logro y consciencia.

Estas construcciones pueden ser conceptualizadas como diferencias individuales relacionadas con la realización del trabajo en lugar de talento o habilidad.

Esta distinción se puso en foco en 1907 cuando William James desafió el campo para investigar más lejos cómo ciertos individuos son capaces de acceder a los depósitos más ricos del rasgo que les permiten lograr más que la persona media, pero la construcción remonta por lo menos a Galton y los ideales de persistencia y tenacidad han sido entendidos como una virtud al menos desde Aristóteles.

PARTICULARIDADES DEL GRIT

Las construcciones tradicionales en esta área incluyen la perseverancia, la resistencia, la resiliencia, el autocontrol y la necesidad de logro.

Se ha argumentado que GRIT es distinguible de cada uno de estos en las siguientes maneras.

La perseverancia es la búsqueda constante de una tarea, misión o viaje a pesar de los obstáculos, el desánimo o la distracción.

En cambio, se argumenta que el grano es un rasgo de perseverancia. Permite a una persona perseverar en el logro de un objetivo a pesar de los obstáculos durante un período prolongado.

Cuando se compara con la construcción de la persistencia, agrega un componente de la pasión para la meta, esta también contribuye a la capacidad del individuo para sostener el esfuerzo a largo plazo.

“Cuando advertimos a una persona con sus objetivos claros, sabemos que tarde o temprano – le lleve o no más o menos tiempo, esa persona va a persistir. De acuerdo a lo que dice esta teoría, todos los que tenemos una meta clara, tenemos tendencia a lograrla” – definió el profesor.

En estos momentos el trabajo está en la etapa de análisis de datos y se ha podido comprobar que estos alumnos tienen muchas estrategias incorporadas para poder saltar escollos no solamente cognitivas sino meta cognitivas, sociales y afectivas.

Han desarrollado una actitud muy positiva en torno a la enseñanza y al aprendizaje.

El que desea hacer una carrera universitaria evidentemente tienen que cumplir todo un proceso. Entonces por amor a ese objetivo van quemando todas las etapas del mismo.

Ello es lo fascinante de trabajar con este tipo de alumnos.

Por otra parte, la deserción estudiantil no se da por un solo factor; sino que existen problemas en la forma de enseñar, dificultades en la manera de aprender, hechos sociales, económicos y familiares.

La ganancia de este estudio es poder determinar qué estrategias han elaborado estos estudiantes a fin de promoverlas en el aula y ver cómo el resto del alumnado puede desarrollar esa resiliencia.

En la investigación, al estudiar diez alumnos, se pudieron determinar 72 estrategias que utilizan para subsistir para no dejar el liceo y ser buenos alumnos.

Quiere decir que cada uno de ellos pudo desarrollar al menos siete.

Cada semana de clase se intenta conectar las clases con la vida real de los alumnos para que sientan que tiene sentido lo que están aprendiendo y que se den cuenta que el aprendizaje se da en forma cíclica.