Franklin Mayan Echalar es docente y cara visible EduTic – evento educativo con el que comparte iniciativa con el Prof. Silvio Previale.

Hoy comparte su reflexión acerca de la Aldea Global.

“El concepto de aldea global fue desarrollado por el sociólogo y filósofo Marshall McLuhan con el propósito de ilustrar una analogía sobre las consecuencias del desarrollo de los medios de comunicación masiva. Entendiéndose a nuestro planeta como una enorme aldea y que gracias a la televisión, la radio, la prensa escrita, pueden enterarse de manera inmediata lo que pasa en cualquier lugar” – explica. Franklin es Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje OEI Organización de Estados Iberoamericanos. Magister en Tecnología del Aprendizaje. Coordinador de la Consultora EDUacción y miembro de la Red Latinoamericana EDUTIC.

“La comunicación es una de las realidades y categorías fundamentales de la sociedad avanzada moderna.

En la actualidad, salvo algunas comunidades como los menonitas o amish, no existe individuo o grupo social que no tengan acceso a los medios de comunicación como la televisión, el cine, la radio, la prensa, las revistas o la información online.

Ni siquiera los indigentes

Es difícil asumir la pertenencia a una sociedad si no se está en posesión de una fuente de información constante.

Para cualquier toma de decisión, o para las actividades más rutinarias y domésticas es preciso disponer de la más copiosa información posible.

Tanto la comunicación como la educación cuentan en su modelo con uno o varios emisores, un canal, un medio, un mensaje y uno o varios receptores o destinatarios.

Por supuesto lo que le diferencia de la información el componente que facilita la posibilidad de respuesta o retroalimentación (Feedback).

Tan necesaria tanto en el uso medios como en contextos de aprendizaje.

La comunicación, sea esta verbal, no verbal, interpersonal o masiva es definitivamente un instrumento de persuasión y manipulación.

Es denominada como un cuarto poder en algunos Estados debido al poder que ejercen los medios de comunicación.

Se trata de una influencia sutil, que busca de forma indirecta modificar formas de pensar por medio del discurso político, periodístico e informativo, inclusive cognitivo.

Los medios de comunicación son la fuente principal de creación de la opinión pública”.

Los regímenes totalitarios utilizan como uno de los mejores medios de ejercer y conservar el poder el controlarlos. Los rumores, una mentira flagrante, la descontextualización o la omisión de información, pasando por las verdades a medias, la propagación de rumores o la desinformación pueden modificar la forma de pensar y actuar del receptor. Pero no solo ocurre este fenómeno en los entornos políticos o periodísticos sino también en el marketing, la publicidad y propaganda.

En la década del 70 la Coca Cola Company realizó un experimento social dentro de una sala de cine donde utilizaron uno de los veinticinco frames (cuadros) de la cinta de celuloide de una película para insertar el mensaje “Drink Coke”. Aclarar que esta cantidad de cuadros son proyectados cada segundo de película. Si recurrimos a la aritmética en un filme de 90 minutos se repitió el mensaje de la gaseosa 5400 veces.

Terminó la película y en el pasillo de salida se dispuso un puesto de una marca de refresco desconocida a un precio ínfimo y frente a este uno de Coca Cola la gente salía del cine directamente a adquirir esta marca.

Lo curioso es que jamás lograron leer el mensaje ya que el cerebro decodifica todo el movimiento de imágenes pero el subconsciente decodifica cuadro por cuadro.

A ésto se le llama mensaje subliminal. Este tipo de experiencias han sido prohibidas, sin embargo la industria cinematográfica, la factoría Disney y el mundo de la publicidad sigue utilizando esta técnica de forma muy creativa.