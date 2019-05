Montevideo, 2 may (EFE).- El dólar estadounidense se apreció este jueves un 0,13 % frente al peso uruguayo al término de las operaciones de la jornada en el mercado de cambio libre de Montevideo, según datos del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Venta: 35,85 pesos.

Compra: 34,35 pesos. EFE

El dólar aumenta un 1,32 % frente al peso argentino

Buenos Aires, 2 may (EFE).- El precio del dólar aumentó este jueves un 1,32 % al cierre del mercado de cambios de Buenos Aires.

El valor promedio de la divisa estadounidense quedó establecido en:

Compra: 43,80 pesos

Venta: 45,80 pesos

Fuente: Banco de la Nación Argentina. EFE

El dólar sube un 0,50 % frente al guaraní paraguayo

Asunción, 2 may (EFE).- El dólar estadounidense elevó este jueves su cotización un 0,50 % en comparación con el guaraní paraguayo.

Compra: 6.294 guaraníes.

Venta: 6.324 guaraníes.

Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP).

EFE

El dólar se aprecia un 0,67 % frente al peso chileno

Santiago de Chile, 2 may (EFE).- El dólar se apreció este jueves un 0,67 % frente al peso chileno, tras cerrar en 681,50 pesos vendedor en el mercado financiero local, 4,60 pesos más que el pasado martes. El miércoles fue festivo en Chile y los mercados permanecieron cerrados.

La jornada se enmarcó principalmente en una fuerte caída en el precio del cobre, que cerró en 2,818 dólares por libra y en una caída generalizada de las monedas emergentes frente al dólar, que operaba con una subida moderada en los mercados internacionales, según dijeron los operadores.

Jueves: Compra: 681,20 pesos. Venta: 681,50 pesos

Fuente: Operadores de Mercado. EFE

El dólar sube 0,30 % respecto al sol peruano

Lima, 2 may (EFE).- El dólar cerró hoy con una variación positiva del 0,30 por ciento, respecto a la cotización del sol peruano del martes pasado.

Venta: 3,320 soles

Compra: 3,300 soles

Fuente: Casas de cambio. EFE