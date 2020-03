Día Internacional de la Mujer – Huelga de Mujeres

En la mañana de ayer, representantes de la Asamblea Permanente de Mujeres 8M Salto brindaron información sobre las actividades a realizarse este domingo, en que se celebrará otro Día Internacional de la Mujer y, por ende, como sucede desde hace un tiempo, será en casi todo el mundo el día de la «Huelga de Mujeres».

«Visibilizar los derechos de las mujeres y no retroceder en esos derechos»; así podría resumirse el objetivo fundamental de estas movilizaciones. Eliana Díaz y Lorena Sánchez fueron las encargadas de hablar ayer con la prensa, expresando que «es una marcha abierta a todo quien quiera participar, aunque estará encabezada por mujeres, más atrás irá un sector mixto, es decir que las mujeres que quieran ir junto a sus compañeros pueden hacerlo pero en ese sector mixto, porque adelante irán mujeres». Y agregaron que «todas las mujeres pueden participar de forma personal, no tienen necesidad de pertenecer a ninguna institución, ya que es autogestionado el trabajo de la asamblea, por eso se han hecho ventas para solventar actividades». Asimismo, señaló Sánchez que es importante que «ese día los hombres puedan ocuparse de algunas tareas que habitualmente realizan las mujeres para que ellas puedan asistir a la marcha».

La concentración será a la hora 17:00 en la Plaza de las Comunicaciones (avenida Paraguay y Costanera Norte) y la marcha dará comienzo a la hora 18:00, desde allí hasta la Plaza de los Recuerdos (zona portuaria). En la llegada, donde «nos van a estar esperando los tambores y habrá distintos espectáculos artísticos», dijeron, además se leerá una proclama. Por otra parte, agregó Díaz que se contará con «el servicio gratuito de un ómnibus desde Plaza de los Treinta y Tres hasta el lugar de la concentración, para quienes no tengan locomoción».

Sobre la proclama que será leída anticiparon que tratará de «visibilizar el trabajo no remunerado de la mujer, el hecho que a veces gana menos por trabajo igual al del hombre», así como «enmarcar esto en un marco histórico de lo que es la mujer trabajadora; además habrá algo referido al ámbito educativo, porque hace poco hubo un mensaje de odio en los baños de la Facultad de Psicología; estará el tema seguridad, el de las libertades de las mujeres, la necesidad que haya perspectiva de género en algunos ámbitos como por ejemplo el Ministerio del Interior…», entre otros puntos.