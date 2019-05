El pasado viernes 10 se cumplió la primera de una serie de charlas de “Alfabetización al paciente”, ciclo de charlas médicas impulsado por Clínica Kenny y Rotary Club Salto. Tuvo lugar en el Centro Esperanza (18 de Julio entre Varela y Cervantes) con las instalaciones colmadas de público ávido de escuchar y hacer preguntas al Dr. Gustavo Tamosiunas, quien tuvo a su cargo esta primera presentación.

Fueron varios los temas abordados, uso de antibióticos, genética, entre varios más, porque justamente se pretendía una charla amplia, que apuntara a las generalidades de las cuestiones médicas.

Las próximas sí tendrán contenidos más específicos, como determinadas enfermedades en particular, vacunación, etc. Cabe recordar que son actividades de entrada libre y gratuita para todo público. La próxima será en el mismo lugar, el miércoles 29 de mayo, a la hora 18:30. En esta ocasión el exponente será el Dr. Salisbury, que tratará el tema de enfermedades respiratorias, sobre todo teniendo en cuenta la época de fríos que se aproxima.

Pero al dialogar con EL PUEBLO sobre estas jornadas, el Dr. Néstor Campos, uno de los referentes en la organización, hizo hincapié en el tema vacunación como uno de los fundamentales que se tratará de abordar.

“El tema vacunación es también un tema importante para tratar, porque andan muchos ‘bolazos’ de que las vacunas son malas para la gente y eso no es así”, dijo con mucho énfasis. Lo que sigue es un fragmento de la conversación mantenida con Campos sobre este punto:

-¿Qué piensa usted de las vacunaciones?

Que si uno ve la evolución del mundo sobre los grandes impactos en la sobrevida de la humanidad, ha tenido mucho más impacto una vacuna que la más alta tecnología. Eso está totalmente demostrado.

-¿Todos los médicos recomiendan vacunarse?

Es que no puede haber un médico que no defienda la vacunación, simplemente porque eso está totalmente demostrado, científicamente. Sin ir más lejos, hay enfermedades emergentes, como el sarampión, que antes era normal y no había vacuna, después vino la vacuna y se daba una vacuna sola hasta el año 80, después se vio que era mejor dos…Pero no puede haber nadie, que no defienda la vacuna…

-Y menos un médico…

¡Ojo! Hay que ver tal paciente en particular, porque puede haber vacunas que estén contraindicadas en pacientes que no pueden recibir tales vacunas, por ejemplo una vacuna de tal tipo, pero otra sí puede recibir, por ejemplo un paciente trasplantado que está con inmunosupresión o un paciente oncológico que esté con quimioterapia y en ese momento esté con defensas bajas.

Pero la vacuna igualmente en esos casos es solidaria, porque si nos vacunamos todos los que podemos vacunarnos, vamos a defender y proteger a los que no se pueden vacunar.

Es decir, la vacuna no es sólo para vos, sino que es solidaria para otros.

Si vos tenés una población de 100 personas, 10 no se pueden vacunar pero se vacunan 90, esos 10 desde el punto de vista epidemiológico van a estar protegidos, porque hay 90 entre los que la transmisión de la enfermedad no se va a producir. Así que por lo tanto si vos me conseguís un médico que esté en contra de las vacunas, yo lo invito a conversar y que me explique…

-¿Usted dice que no lo hay?

Puede haber… pero no tiene fundamentos científicos. Sobre todo cuando el tema es la salud y la vida de la gente hay que tener argumentos suficientes.