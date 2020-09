Lic. Nicolás Remedi Rumi, consultor en emprendimiento e innovación

El Licenciado Nicolás Remedi es un joven profesional vinculado al emprendedurismo y a la innovación y nos relata cómo se dio su marco inspirador.

“En el último año en el liceo Piloto, tuve a Ramiro López como profesor de Matemáticas, creo que ahí empieza todo.

Si bien de adolescente siempre quise dedicarme a algo vinculado a los negocios, fue su manera de dar clases lo que me terminó convenciendo del todo a querer meterme en una carrera vinculada a eso.

Después, creo que entró a tallar la causalidad… que terminé especializándome en lo que hago hoy.

Si uno mira los planes de estudio de aquel tiempo, y hablo del año 2010, la palabra emprendedurismo no estaba en ningún lado de la carrera, al menos explícitamente.

Lo más esperable de un profesional que egresaba en dirección de empresas de la UCU (Universidad Católica del Uruguay) era dedicarse a cuestiones más vinculadas al apoyo a la gestión como consultor o seguir una carrera gerencial dentro de una organización” – nos cuenta.

Diez años atrás Nicolás Remedio brindó su primera charla de emprendedurismo en la escuela 70 de Salto Grande.

“La idea original en verdad era el interés de llevar adelante un proyecto innovador en lo educativo, transmitiendo premisas básicas de emprendimiento a niños.

Allí destaqué el apoyo de personas como los Mario Sosa y Edgardo Laxague, Jimena Silva, Luis Bisio y Emilio Silva Sandes que cuando les compartí la idea, me ayudaron a darle forma e implementarla.

Posteriormente, otro eslabón que en retrospectiva ayudó a conocer otras miradas de lo empresarial fueron mis experiencias y aprendizajes en el Centro Comercial e Industrial de Salto, con Martín Apatie, Luis María Durán y Federico Schiavi, allá por el año 2011.

A partir de allí, el resto de caminos y proyectos en los que estuve se fueron dando, y entre ellos, la oportunidad de ingresar a Salto Emprende en marzo de 2015, programa del cual formo parte y en el cual he compartido y aprendido mucho junto a un gran equipo humano, entre ellos Alejandro Secco, Angelina Bazzano y José Luis Pose, quienes fueron los coordinadores brindando su impronta y énfasis”.

¿Qué lo llevó a formarse en emprendedurismo e innovación?

“Durante los primeros años, del 2011 al 2014, había poco material escrito de emprendedurismo e innovación y resulta irónico porque lo poco que tenía en el radar de bibliografía me remitía más tarde o más temprano siempre al caso israelí.

En tal sentido, en 2011 leí un libro de Andrés Oppenheimer sobre educación, intitulado ¡Basta de historias! y en un capítulo del mismo, hablaba de Israel pero principalmente de su cultura emprendedora.

Ello no tardó en hacer que quiera plantearme la meta de formarme allá.

No sabía el cómo pero sí que quería hacerlo.

Años después, por mi involucramiento en la Junior Chamber International por una recomendación de Marcelo Duarte, tengo la suerte de conocer a Eugenio Bidondo referente del Young Americas Business Trust, quien me habló mucho de los programas de formación de MASHAV en aquel país y que creo que – luego de participar – marcó un quiebre en mi manera de entender el emprendedurismo.

Sin lugar a dudas viajar a Israel y compartir casi un mes junto a otros pares latinoamericanos y conocer de cerca algunos entretelones de la Startup Nation que es como se conoce a aquel país, ayudan un montón”.

¿En qué sentido se genera un quiebre la experiencia en Israel?

– “Principalmente en el método: antes cuando alguien me contaba una idea de negocio en lugar de orientarlo a lo importante o lo prioritario, es decir; preguntarle ¿Qué necesita en verdad?

Lo motivaba a que le diera para delante porque si, aunque las iniciativas no tuvieran mucho futuro.

El emprendedor no necesita que le tiren flores… precisa que alguien externo le agregue valor, lo ayude a ver lo que de forma individual le es dificultoso visualizar”

En 2017 se celebró un Conversatorio sobre Competitividad y Productividad en Salto, en el que participó el Cr. Enrique Iglesias, ¿Cómo es su vínculo con él?

“Lo conocí al Cr. Iglesias en el año 2012.

Llego a él porque tenía mucho interés de compartir mis ideas sobre emprendedurismo en la educación, y Jimena Silva es quien me motiva a que le pida una entrevista.

En ese entonces pensé que la única manera de vincularme a Iglesias era escribiendo a alguna institución de la que fuera parte en Uruguay, y por eso llego a Fundación Astur, escribo un mail y a los meses viajé a Montevideo a verlo.

Desde ese entonces, hemos trabajado en varias iniciativas entre las que destaco la publicación de un libro sobre emprendedurismo, una iniciativa sobre competitividad y productividad junto a empresarios y su venida a Salto en 2017.

Aquella instancia – la del 2017 – marcó el inicio de lo que luego con el paso de los meses, sería una de las bases de las ideas originales que había de la agenda Salto 2030, la cual es impulsada desde la Dirección de Proyectos Especiales de Intendencia de Salto por la Cra. Angelina Bazzano y el grupo de personas que participan parte del llamado Grupo Impulsor, formado por organizaciones del sector público, sector privado, trabajadores organizados y la Academia”.

Teniendo en cuenta la pandemia del COVID-19, ¿Cuál es su visión del emprendedurismo en estos momentos?

“El emprendedurismo al final del día, más me hace creer que es como afirma Hugo Kantis, director de Prodem: está más vinculado a la visión y a la acción, que a la planificación.

El COVID-19 nos ha tomado a todos por sorpresa, nadie lo esperaba, no obstante, es justamente eso lo que ha llevado a acelerar la noción que tenemos sobre la reconversión e innovación en la forma de hacer negocios, la gestión como medio para lograr eficiencia y el buen aprovechamiento de los instrumentos de política pública es indudablemente algo clave.

Obviamente, con los pies en el suelo, y acá nadie puede ser ingenuo, muchas veces ese querer no necesariamente se acompaña con un poder.

Allí, cuando ello ocurre, entra en juego la capacidad de resiliencia que termina siendo un ingrediente clave para seguir en pie cuando todo termine.

Si uno queda con la idea encajonada de lo que quiere hacer, pero a eso, no lo acompaña con resultados, va a quedar en un limbo del que a veces es difícil salir.

Siempre que hablo de emprendedurismo o innovación, lo entiendo como una cuestión que excede al emprendedor que arranca, el empresario cuando decide mejorar la productividad de un proceso u ofrecer una nueva línea de productos: emprende, innova, y eso es importante tenerlo claro.

La innovación no es eso que algunos creíamos que era, algo solamente para unos pocos.

Hace un par de meses, el Centro Comercial e Industrial de Salto estuvo trabajando en la generación de una encuesta para medir el impacto debido a la emergencia sanitaria. Si bien los resultados que a los que se arribó, terminan, siento aún hasta hoy, una primera aproximación porque aún sigue la tormenta del COVID-19, lo cierto es que la pandemia como hecho, sorpresivo y de impacto, ha llevado a que hayan perdedores y ganadores como en todo.

Dentro de esos ganadores a los que hago referencia, están los que, pudiendo, fueron y son capaces de entender que es fundamental adaptarse a la nueva normalidad.

- ¿En qué proyectos está trabajando actualmente?

-”Mi rol es técnico y desde el mismo, en los hechos me dedico a dos cuestiones principalmente: consultoría y formulación de proyectos. Actualmente, allí destaco mi rol como asesor de Salto Emprende y mi participación como consultor en el programa Impulsa Industria de Cámara de Industrias y en la Academia de Emprendedores de Gepian, la cual es un programa de preincubación y recientemente tuvo su Demo Day e iniciará una etapa de seguimiento a los emprendedores participantes.

Otra cuestión a la que me dedico es la docencia en Universidad Católica de Uruguay, lo cual es algo que me apasiona; ese vínculo con las nuevas generaciones de profesionales que vendrán.

De igual modo, y como algo relacionado a la consultoría, junto a mi colega, la Lic. Belén Martínez, venimos trabajando desde éste año juntos en algunos proyectos.

Nos orientamos al apoyo a empresas en lo relativo a gestión e innovación, y la forma en que la complementariedad de dichos conceptos, genera valor al empresario: las innovaciones sin gestión que de refuerzo fracasan, y organizaciones que gestionan pero no se reconvierten e innovan también a la larga caen y allí hay un lugar para recorrer y desde el cual brindar soluciones concretas que el empresario necesita”.

- ¿Cómo se ve dentro de diez años?

-”Es una muy buena pregunta porque en verdad no tengo una respuesta.

Lo que sí es seguro es que me encontraré trabajando en espacios que me permitan contribuir a lograr mejorar la competitividad y productividad del sector empresarial y seguramente eso se de a través de lo que más me apasiona que es el emprendedurismo y la innovación”.