El pueblo de Salto, a través de su gobierno departamental, declaró anoche en sesión extraordinaria de la Junta Departamental al Escribano Enrique Cesio como “Ciudadano Ilustre del Departamento de Salto”, quien rodeado de su familia y amigos, agradeció emocionado el gesto de tal reconocimiento.

Con la presencia en sala de la Junta Departamental del intendente de Salto, Andrés Lima, recién llegado de su ajetreada agenda capitalina, quien junto al Director de Cultura de la comuna, el maestro Jorge de Souza, y otros directores municipales que acompañaron la sesión desde la barra, junto a una multitud de personas entre los que se encontraba el Obispo de la Diócesis de Salto, Monseñor Pablo Galimberti y el ex intendente Ramón Fonticiella, junto al presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano, Jorge Rodríguez, es que varios ediles de todos los partidos políticos tuvieron palabras de elogio hacia el homenajeado.

FUNDAMENTOS DE

LA DECLARACIÓN

A través de una nota fechada el 4 de diciembre el año pasado, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Salto solicitó a la Junta Departamental declarar al Escribano Enrique Cesio como “Ciudadano Ilustre”, debido a “una larga y fructífera acción como escribano, docente, periodista y escritor, por solo citar un aspecto de su creatividad”, sostiene parte de las fundamentaciones de dicho decreto.

También se reconoció en Cesio poseer “una larga trayectoria, desde su militante presencia juvenil en el ámbito universitario, su brillante pasaje como periodista, como docente, excelente profesor de Historia y versación, demostrado en un concurso a nivel nacional donde obtuvo un merecido primer lugar, actividad que culmina en sus dos libros de una historia de su Salto, con la originalidad ya demostrada en ‘Bocaditos de naranja y río’, hasta la narración completa y atrapante de sus ‘Memorias Ilustradas’ de una realidad cotidiana llena de nostalgias y de rememoradas presencias”.

También se destacó el aspecto de ser un “esposo ejemplar”, centrando “su vida en la formación de una familia forjada con rectitud y ejemplarizantes actitudes, en las que la vida nos expone. Capacidad para transmitir a su pueblo los más intrínsecos valores. Inteligencia privilegiada, madurada en el constante esfuerzo, en la creación y en la acción”.

Valorándose también su “rica y variada personalidad, creador incesante en los ámbitos culturales que aún preside y dirige. Un alma delicada y sensible oculta detrás de un triunfador. Capaz de transcribir en una poesía su intangible drama existencial.

No se dejó de visualizar su “trayectoria e invalorable aporte al desarrollo de nuestro departamento, como ciudadano comprometido con su tiempo, con profunda vocación y entrega en su área de desempeño y que ha marcado un horizonte para diversas generaciones de salteños”.

Resaltándose finalmente que “su extensa actividad y condición de calidad humana y social, en todos los aspectos, justifica su consideración como Ciudadano Ilustre”.

Es el Decreto 6522/2011 el que establece como forma de reconocer u homenajear a personalidades o instituciones nacionales o extranjeras que visiten nuestro departamento, la Declaración de “Ciudadano Ilustre del Departamento de Salto”, considerándose Ciudadano Ilustre a la distinción reservada para premiar méritos de extraordinaria singularidad a personas de nacionalidad uruguaya, de destacada trayectoria local, nacional o internacional; o personas extranjeras con fuertes vínculos con nuestro país o nuestro departamento; especialmente por sus servicios en beneficio de la comunidad en los campos de la ciencia, la docencia, las letras, la creación artística, el deporte, así como en el terreno humanitario o de cualquier otra naturaleza que lo haga acreedor del reconocimiento público.