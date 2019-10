La ley establece que los partidos reciban US$ 10 (87 unidades indexadas) por cada voto emitido

Cuando las elecciones terminan, los votos ya están contados y los cargos repartidos, los partidos políticos aún siguen haciendo cálculos pero, esta vez, para saber cuánto les retribuirá el Estado por la inversión realizada. Es que cada voto significa plata. Plata que los partidos gastaron para conseguir ese voto (desde la publicidad hasta la impresión de listas) y plata que el Estado les recompensará por su labor demostrado en las urnas.

La ley 18.485, que regula el funcionamiento de los partidos políticos, establece en su vigésimo artículo que el Estado disponga de una cantidad de dinero equivalente a 87 unidades indexadas para la «contribución» a los «gastos de la elección nacional». Si se toma en cuenta el valor de las unidades indexadas al 29 de octubre ($4,3) y se lo multiplica por 87, se llega al resultado del valor de cada voto: $375,2.

Por lo tanto, según el escrutinio primario que puede tener algunas modificaciones con la suma de los votos observados, el Frente Amplio, que obtuvo 939.363 votos, recibirá $352.445.428 (US$ 9.413.607). El Partido Nacional recibirá aproximadamente $257.232.638 (US$ 6.870.530) por sus 685.595 votos y el Partido Colorado, por su parte, acumulará en sus arcas $110.870.477 (US$ 2.961.284) por los 295.500 apoyos que se manifestaron a su favor el pasado domingo.

El Estado le deberá dar $97. 910.825 (US$ 2.615.140) a Cabildo Abierto. El PERI, que se convirtió en la sorpresa de la jornada electoral y se transformó en la quinta fuerza política con 33.008 votos, obtendrá $12.384.476 (US$ 330.782). El Partido de la Gente recibirá $9.795.622 (US$ 261.635), el Partido Independiente recogerá $8.748.074 (233.656) y Asamblea Popular se llevará $7.301.318 (US$195.014).

El Partido Verde Animalista, el Partido Digital y el Partido de los Trabajadores también recibirán miles de dólares por el apoyo recibido. En el caso del partido de Gustavo Salle el monto que obtendrán ronda los siete millones de pesos (casi US$ 200 mil). El novel partido encabezado por Daniel Goldman obtuvo $2.356.232 (US$ 62.934) y la agrupación política liderada por Rafael Fernández recibirá $509.516 (US$ 13.609).

De esta forma, el monto total que el Estado desembolsará para apoyar a los partidos políticos es de $866.745.241 que se traducen en US$ 23.150.247.

Según establece la ley, el 20% del monto total que recibe cada partido será entregado a su candidato a la Presidencia de la República. El 40% será distribuido entre todos los candidatos al Senado del partido y el otro 40% será para los candidatos a diputados. En este último caso, la distribución se hará en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista a la Cámara de Representantes. Cuando el escrutinio departamental llega a su fin, la Corte Electoral comunica al Banco República la cantidad de votos para que sea esta entidad bancaria la encargada de trasladar el monto correspondiente a las agrupaciones políticas, según informó Pablo Klappenbach, uno de los ministros de la Corte.Para el caso del balotaje, el Frente Amplio y Partido Nacional recaudarán de forma adicional $43 por cada voto. En las internas y las departamentales, según dice la ley de partidos, los lemas reciben $56.

Entre reducir y aumentar El diputado electo por el PERI, César Vega, había dicho que en caso de ser electo una de sus propuestas en el Parlamento será reducir el gasto que esta retribución le ocasiona al Estado. Según dijo en la entrevista con Facundo Ponce de León para el ciclo De Cerca producida por Mueca Films en coproducción con TV Ciudad, El Observador y Wild Fi, Vega afirmó: «Voy a proponer cuando entre a la Cámara de Diputados que paguen la mitad, si a nosotros nos sobra plata», dijo en relación al dinero que recibió del Estado en la anterior elección, y a que considera que el monto que obtuvo «es un dineral».

En contraposición, el dirigente del Partido Nacional, Gonzalo Baroni, expresó a Radio Montecarlo en mayo de este año su deseo de que ese monto se vea incrementado.

«Lo que nos rige es una ley de financiamiento de partidos políticos por la cual por cada voto, cada una de las listas va a recibir un dinero de fondos públicos. Ese dinero no es suficiente para sustentar una campaña política. Por ejemplo, en estas elecciones internas cada lista votada va a recibir un dólar cincuenta, de los cuáles un tercio va para el candidato. La lista o la gente que la integró va a recibir un dólar. Una lista de cualquier pago chico va a andar en los mil votos y eso son mil dólares, cualquier cosa ya te sale más que eso. Yo no estoy hablando de que se aumenten ampliamente los fondos públicos, lo que estamos hablando es que se redistribuya mejor», dijo Baroni en aquella oportunidad.