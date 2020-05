Su padre fue hallado muerto en la valija de un auto junto a Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976

«Nosotros queremos tener piedad, estamos dispuestos a tener piedad, pero tiene que venir de la mano del otro lado», aseguró el exsenador.

El Parlamento rindió homenaje este miércoles 20 de mayo a dos figuras políticas Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini asesinados en Buenos Aires. Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron asesinados un 21 de mayo del año 1976 y fueron encontrados sin vida junto a dos de los ex tupamaros Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw Blanco.

El nieto de Gutiérrez Ruiz dio sus palabras y luego fue el turno del exsenador Rafael Michelini. Conmovido, Michelini comenzó diciendo que en estas fechas están recordando el asesinato de cuatro personas y de dos legisladores que fueron hallados sin vida bajo un clima de represión.

A continuación, el político recordó una historia junto a su padre: «Nosotros somos diez hermanos. Íbamos por la rambla con mi padre, pocas veces iba adelante, creo que iba solo, y de repente veo un libro de poemas. Paró, engoló la voz y me lo dedicó, para mí es un recuerdo que vive en mi alma. Mis hermanos chicos ni lo pudieron tener y así habrá pasado a los hijos de todos», contó.

«Recordamos dos figuras, pero recordamos que esos dos crímenes están impunes y sobre esas cosas nosotros tenemos que reflexionar. Porque cada vez el pueblo uruguayo, a través de sus partidos, se divide y no tiene claridad no avanzamos en estos temas porque no puedo creer que alguien diga que sobre estos crímenes tienen que haber impunidad», agregó.

En este sentido, dijo que en los últimos tiempos se dio una «discusión falaz» sobre el valor de la justicia y la paz cuando van de la mano. «No hay justicia sin paz y no hay paz sin justicia porque eso no es una verdadera paz», sentenció.

En este sentido, Michelini dijo que «quieren tener piedad» y que están dispuestos a tenerla, pero que «tiene que venir de la mano del otro lado». «¿No fue un acto de piedad que los Bleier pudieran darle sepultura a su ser querido? ¿Qué harían todos ustedes? Yo tuve el privilegio de enterrar a mi padre, otros no. Nosotros estamos dispuestos a la piedad, pero tiene que ser compartida de todos», sostuvo el exsenador.

En este sentido, Michelini dijo que «hay información real para avanzar sobre el tema de los desaparecidos» y reiteró que tiene que haber justicia. «El mayor homenaje que le podemos hacer es que haya justicia. Yo sé que la dictadura uruguaya, cuando los asesinó, marcó el fin de sus vidas porque hasta ese momento cada día que pasaba era un día más de dictadura. Cuando cometieron ese crimen fue tan brutal que cada día que pasaba era un día menos de dictadura».

Por último, el hijo de Zelmar Michelini dijo que hay que recordar que en ese momento no todos estuvieron «en sintonía» y que se necesita de que todos estén en sintonía para recuperar la Justicia. «Ese es el homenaje que le podemos hacer y ese compromiso de corazón que podemos tener todos acá», concluyó.

