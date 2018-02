Hay sectores que ya se están organizando teniendo en cuenta lo que se viene

En el salón de fiestas conocido como El Quincho ubicado en el barrio Artigas, será el acto con que el Frente Amplio departamental celebrará los 47 años de la fuerza política. Luego de haber participado del acto central realizado en el balneario fernandino de Piriápolis, el pasado domingo 4, los representantes de la Mesa Política Departamental de la coalición de izquierdas, decidieron cumplir con una actividad local, que opere como un espacio de participación política para ganar adeptos en un año de términos electorales, será clave.

En tal sentido, el Frente Amplio pretende movilizar a sus dirigentes y militantes hasta el barrio Artigas y realizar allí un acto político, donde no haya oradores del gobierno departamental, ya que entienden que deben emitir un mensaje político que tienda a nuclear a todos los adherentes, simpatizantes y militantes frenteamplistas, estén o no de acuerdo con la marcha del gobierno.

En la instancia, los oradores serán solamente dos, la presidente del conglomerado de izquierdas a nivel local, Mónica Cabrera y el edil Gustavo Bentos Pereira que es un referente de la zona para el Frente.

La idea es hacer un discurso que enumere logros de los gobiernos tanto nacional como departamental y destacar la acción de trabajo del Frente Amplio desde la Junta Departamental y desde su actividad partidaria, según consignaron fuentes del partido de gobierno a este diario.

INTERNA

En tanto, uno de los sectores partidarios que se erige como la reserva dogmática de la izquierda uruguaya, el Partido Comunista del Uruguay (PCU), que si bien en Salto no cuenta con ediles en la Junta Departamental ya que su representante, Liliana Filonenko, fue una de las legisladoras escindidas del Frente Amplio y pasó a integrar junto a otros cinco ex ediles frentistas las filas del Partido de la Gente, que lidera Edgardo Novick, el PCU es el sector que tiene puestos claves en el gobierno departamental.

Ese sector partidario ocupan la titularidad de la Dirección de Hacienda y de la de Turismo, dos áreas claves para la Intendencia de Salto, así como también ocupan otros cargos como en el Departamento de Cultura, vienen realizando un análisis global de la marcha del gobierno.

A la vez que en una reunión mantenida en las últimas horas en su local de la calle José Pedro Varela, se han propuesto trabajar en el reordenamiento y organización de las finanzas del Partido Comunista, teniendo en cuenta que el próximo año se verán frente a un proceso electoral de largo plazo, donde tendrán incidencia en la interna frenteamplista con el proceso de elección de candidatos y necesitan munirse de fondos para afrontar, como muchos de los otros grupos, las elecciones.

En tanto, el grupo que lidera el Intendente de Salto, Andrés Lima, Baluarte Progresista, Lista 800, comenzó a trabajar como espacio político buscando insertarse en la discusión política departamental en un reconocimiento de parte del electorado.

Andrés Lima por su parte, realizó un acuerdo político con el actual intendente de Montevideo y futuro precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez. Lima será candidato al senado en octubre del 2019 y luego peleará por la reelección del gobierno departamental en el año 2020.