Dislate en el Frente Amplio de Salto por acto de Daniel Martínez genera posiciones contrapuestas

La Mesa Política dice que el acto no lo organizan ellos, el mismo es convocado por el intendente Lima

El Frente Amplio en Salto está en un momento de decisiones que tiene enfrentados a quienes organizan el acto del jueves 9, en el que participará el intendente de Salto Andrés Lima con el precandidato a la presidencia por esa fuerza política, el exintendente de Montevideo, Daniel Martínez.

Pero tras conocer la organización del acto, la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, encabezada por Mónica Cabrera, emitió un comunicado dirigido al propio Martínez, en el que se desligan del evento y dicen que el mismo no es organizado por el Frente Amplio. Con esto, generan una situación en la que dejan en off side a varios grupos que hasta ahora pensaban acompañar la actividad, como un acto de campaña del precandidato a la presidencia con más chances de ganar la interna del Frente Amplio.

El hecho, deja en claro una fuerte división entre el intendente de Salto, Andrés Lima y los grupos que lo acompañan, como la lista 800 y la 770, y las autoridades departamentales de la coalición de izquierdas.

Por un lado, están los que apoyan al intendente Andrés Lima y acompañan sus actividades sin cuestionamientos y con mucho entusiasmo, como el caso de muchos dirigentes que han surgido en los últimos tiempos, y que conforman las agrupaciones que respaldan la reelección de Andrés Lima y que vienen invitando a la población y a los frenteamplistas al acto de Martínez.

Por otro lado, está la dirigencia de la coalición de izquierdas que formuló una declaración que hicieron llegar al mismísimo Martínez, con la firma de la presidente de la Mesa Política, en la que aclaran que no son ellos los organizadores del acto que será en la esquina de las calles Uruguay y Larrañaga.

La carta fechada el 29 de abril, dirigida a Daniel Martínez dice que la Mesa Política Departamental del Frente Amplio “resolvió informarle que el acto del 9 de mayo que contará con su presencia, no es un acto organizado por nuestra fuerza política por lo que carece de sentido unitario”. La carta está firmada por la presidente de esa colectividad política, Mónica Cabrera.

No obstante, Cabrera dijo en Radio Arapey el pasado viernes que el Frente Amplio no fue informado formalmente de la realización del acto y que el mismo genera rispideces porque es organizado por el intendente de Salto y los respectivos grupos que lo acompañan, pero no de manera institucional por la fuerza política que ella preside.

En ese sentido, dijo que no habrá invitación desde el Frente Amplio a participar de la actividad ya que no están de acuerdo con la realización del mismo en los términos en los que está planteado el acto.

Además reconoció que junto a un grupo de dirigentes de izquierda vienen trabajando en la construcción de una candidatura alterna a la del actual intendente, con el fin de poder ganar las elecciones departamentales el próximo año.

Por otro lado, el dirigente de la Alianza Progresista, Lista 738, del Frente Amplio, Gabriel Duarte, que impulsa la precandidatura de Daniel Martínez, trabajando con los grupos que lo acompañan, sostuvo que él participará de la actividad, por tratarse de un acto oficial de campaña del precandidato frenteamplista.

Duarte, es edil titular del Frente Amplio de Salto y uno de los que está siendo impulsado como potencial candidato a la Intendencia por la izquierda para las elecciones de mayo de 2020. Sostuvo que más allá de las diferencias que pueda tener la Mesa Política Departamental en este tema, entiende que se trata del acto de su precandidato y de uno de los principales actores políticos que tuene el Frente Amplio en este momento y que por lo tanto apoyará con su participación el acto de Martínez el próximo 9 de mayo.