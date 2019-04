Salto tiene un alto índice de aclaración de los delitos que se denuncian. Así lo afirmó ayer en nuestra ciudad el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Jorge Díaz, quien estuvo durante la mañana en una actividad llevada a cabo en la sede de la Jefatura de Policía, junto a un equipo de funcionarios policiales con los cuales compartieron experiencias, en base al accionar policial y en la lógica del nuevo Código del Proceso Penal.

Allí, policías y fiscales de nuestra ciudad, hablaron de las dificultades que encuentran en el trabajo, pero también de cómo ha cambiado la modalidad en base a las nuevas reglas de juego que trajo el proceso penal iniciado en noviembre de 2017.

Consultado por los periodistas en un momento de la actividad, el máximo jerarca de los fiscales de todo el país, señaló que “tuvimos una serie de actividades conjuntas entre fiscales y policías para intercambiar sobre la actuaciones que realzamos en el proceso, estas actividades las venimos realizando en varios departamentos del país”.

Dijo que acorde al mandato legal Policías y Fiscales deben conformar “un equipo” y en ese sentido, ambos aportar toda su experiencia y sus modalidades de trabajo, mientras que unos aportan elementos fácticos sobre un hecho que se denuncia, los otros aportan elementos jurídicos de esa investigación para determinar si se está efectivamente frente a un hecho delictivo y merece una sanción, explicó el Fiscal de Corte.

No obstante, indicó que “esto requiere de que haya más confianza, de un trabajo en equipo, de una metodología de trabajo y para eso hay que capacitarse y para eso estamos. En ese arco también hemos hecho un convenio entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación para que en la formación de pasaje de grado de la formación del personal, tanto oficiales como personal subalterno, lo que tiene que ver con la parte procesal penal sea enseñado por los fiscales y no por policías para su mejor preparación legal”.

Díaz añadió que hubo avances claros en el conocimiento que han tenido los Policías sobre el desarrollo del proceso penal y anunció que cuando recién empezó a implementarse el mismo, había una serie de dificultades importantes, pero con el transcurso del tiempo “hemos ido desechando mitos, erradicando dudas y de alguna forma eso se va dando en los resultados”.

El máximo jerarca de los fiscales del país afirmó que los logros y avances que se han dado han sido producto del trabajo intenso que han venido llevando los fiscales y los funcionarios en cada departamento y señaló en ese sentido que “Salto es uno de los departamentos donde se está dando uno de los índices más altos de aclaración de delitos”.

Informó que en las estadísticas, el departamento que se ubica en primer lugar es Cerro Largo, en segundo lugar está Durazno, en tercer lugar Paysandú y Salto aparece en el cuarto puesto como el departamento con mayor índice de aclaración de delitos.

“Vemos a Salto con un buen porcentaje en referencia a la media nacional, eso es un muy buen dato, y nos da aliento para seguir mejorando”.

Por otro lado, criticó el dictamen de la jueza que permitió la quita de las tobilleras electrónicas al represor de la dictadura, José Gavazzo, a quien para realizarse diálisis se le permitió prácticamente salir sin avisar nada.

“No estoy de acuerdo con el dictamen de la justicia, pero también apoyo al fiscal que apeló el mismo, aunque no me corresponde a mi afirmar o decir tal o cual cosa sobre un fallo, para ello el fiscal está apelando la decisión y esperamos que la justicia decida, nosotros somos respetuosos de esas decisiones y para apelar tenemos tiempos determinados”, explicó.