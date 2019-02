El Fondo Nacional de la Música (FONAM) hace un llamado a proyectos 2019.

Todo proyecto deberá, para ser tenido en cuenta, adjuntar todo el material y antecedentes que permitan evaluar al solicitante y su propuesta, de acuerdo a lo que se solicita en cada formulario.

No serán tenidos en cuenta aquellos proyectos en los que el titular solicite el apoyo para cursar estudios particulares, de la misma disciplina que ya se encuentre tomando clases en alguna institución pública.

Para la realización de un nuevo material fonográfico, deberá haber transcurrido un período mínimo de 3 años desde la presentación al FONAM del último fonograma apoyado por este.

Los interesados deberán presentar sus propuestas, a través de proyectos.fonam.org.uy

Para ello, deberá primero registrarse como usuario, para lo que tendrá que proporcionar una dirección de mail y su número de cédula de identidad.

En el caso de que quien quiera registrarse sea una banda, grupo o institución, deberán internamente designar a alguien (Referente) que pueda proporcionar su número de cédula para que quede asociado a dicha banda, grupo o institución.

Tenga en cuenta que podrá ir ingresando su propuesta en forma paulatina, hasta completarla totalmente.

Debe tener presente que además de lo que usted complete, deberá subir y adjuntar cierta documentación obligatoria, por lo que queda bajo su responsabilidad, prever los tiempos necesarios para obtener dicha documentación.

Los proyectos deberán estar comprendidos en alguno de los siguientes rubros: Realizar material fonográfico (cassette, CD, vinilo, plataformas…)

Realizar audiovisual (video, documental, videoclip…

Compras y reparaciones (instrumentos, equipos, etc.)- Estudios – Publicaciones (libros, revistas, cancioneros, partituras, etc.) 6) Conciertos, giras, concursos (organizar o participar)-

Refacciones (de salas, espacios, etc.) 8) Varios (únicamente si su proyecto no está comprendido en los ítems anteriores)

Las solicitudes de apoyo a Proyectos al Fondo Nacional de Música (FONAM) deben contemplar, todos los aspectos que se detallan en los formularios correspondientes.

El solicitante deberá presentar la información requerida teniendo en cuenta aquel formulario que sea de aplicación, de acuerdo a las características de su Proyecto

Todos los Proyectos deberán especificar claramente los gastos que involucran (adquisiciones, horas de estudio, arrendamiento de sala, materiales, imprenta, etc.).

No podrán presentarse aquellos titulares que tengan aún en ejecución, un proyecto apoyado por el FONAM en algún llamado anterior. Se exceptúan aquellos proyectos referidos a la realización de estudios, que podrán presentarse para continuar los mismos.

Se deberán adjuntar al Proyecto, presupuestos elaborados por quien/es proveerá/n los bienes y/o servicios necesarios para la ejecución del mismo, que respalden las estimaciones de costos que figuren en la propuesta presentada. Dentro de lo posible, se deberá presentar más de un presupuesto por cada rubro. Los presupuestos deben estar fechados, firmados, y dirigidos al Solicitante, y deben contener la información de quien lo emite.

Los postulantes a becas de estudio o cualquier proyecto que requiera de servicios personales (docentes, sonidistas, etc.), deberán prever en su presupuesto que en caso de que se usen facturas de cooperativas de artistas, éstas adicionan en las mismas, cargos por aportes a la previsión social y comisiones por emisión.

El titular y/o el responsable del proyecto, no podrá/n ser proveedores de ninguno de los servicios a financiar.

Los proyectos deberán plantear la solicitud de dinero al FONAM, en $ Pesos Uruguayos. De contar con presupuestos en otras monedas, deberán realizar la conversión a moneda nacional, según la cotización del día de la fecha del presupuesto que adjunten.

Los titulares de los proyectos que sean seleccionados a efectos de su financiación, serán oportunamente notificados de ello y deberán presentarse a firmar un Convenio de partes, dentro de los 30 días de dicha notificación.

La no presentación a la firma del Convenio, dentro del plazo establecido, determinará la cancelación del apoyo asignado.

Los proyectos apoyados en la primera convocatoria del año, deberán ser ejecutados en el segundo semestre de ese mismo año.

Los proyectos apoyados en la segunda convocatoria del año, deberán ejecutarse en el primer semestre del año siguiente.

De no ser así, el titular perderá el derecho al dinero asignado, y deberá reintegrar el dinero que hubiere cobrado, el que regresará al Fondo.

Se exceptúan aquellos proyectos referidos a la realización de estudios, que si bien podrán ser financiados hasta por 6 meses de clases, se les otorgará un plazo de 12 meses para llevarlos a cabo.