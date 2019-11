Elecciones en el Centro de Estudiantes de Derecho

El próximo sábado 16 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones del Centro de Estudiantes de Derecho en el CENUR Litoral Norte.

EL PUEBLO dialogó con los representantes de la histórica agrupación FORO UNIVERSITARIO, Lista 2019, Agustín Radesca, Ulises Gonçálvez Brum y Elliott Méndez, la cual resurge en la competencia universitaria, para disputar la mayoría de los cargos del Secretariado Ejecutivo del CED.

UN GREMIO COMPROMETIDO CON LOS ESTUDIANTES

Proponemos trabajar por un CED unido y trabajando en equipo por y para los estudiantes.

Las propuestas que llevamos adelante son claras y realizables. Aspiramos a efectuar Jornadas Académicas, pensando en la formación del estudiantado; para eso proponemos jornadas trimestrales.

No bajaremos los brazos en cuanto a alcanzar una verdadera descentralización. Creemos que para lograrlo hay que traer nuevos postgrados a nuestro centro de estudios. Trabajar para traer nuevas carreras: Relaciones Internacionales, Relaciones Laborales, Contador Público y Traductorado.

Apostamos a la transparencia. Para ello proponemos rendició n de cuentas del CED, semestrales.

Otro punto importante para los estudiantes, es el de las calificaciones. Queremos rectificar la entrega de calificaciones en tiempo y forma.

La inclusión, será otro punto esencial a tener en cuenta. Integrar la Lengua de Señas a nuestras jornadas académicas. Establecer el mismo sistema de inasistencias del 50% del que gozan los estudiantes que trabajan para aquellos estudiantes que cuenten con personas en situación de discapacidad a su cargo. Establecer éste mismo régimen para madres cuyos hijos se encuentren en etapa de lactancia. También, instaurar una sala de lactancia. Son cosas no imposibles de alcanzar.

En cuanto a la gestión, entendemos oportuno crear una Comisión de Trámites, eso ayudará a una agilización de la misma.

En el área de la biblioteca, proponemos actualizar y ampliar nuestra biblioteca del CED para un mejor aprovechamiento de la misma.

Proponemos realizar campañas de ayuda con aspirantes y, algo con lo que no contamos. ¿Sabían que no contamos con una tradicional fiesta de egreso? Nosotros para remediar esa situación injusta, proponemos y nos comprometemos a realizar reconocimientos y fiestas de egresados 2020.

JUNTOS HAREMOS EL CAMBIO

Pedimos a todos los estudiantes que se acerquen a cualquiera de nuestros integrantes y proponer las falencias que noten en nuestra institución para que juntos, hagamos el cambio.