CORONAVIRUS COVID-19

Luis Lacalle Pou anunció en conferencia de prensa este lunes que el cierre será total por vía fluvial, aérea y marítima. Además, actualizó la cifra de casos en el país.

En una conferencia de prensa este lunes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, actualizó a 29 la cifra de casos confirmados de coronavirus de la cepa Covid-19 en Uruguay y anunció que se realizará un cierre total de fronteras con Argentina. El cierre será de las vías fluviales, aéreas y terrestres.

Este cierre comenzará a regir desde las 00:00 del martes 17 de marzo, excepto para los pasajeros uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay, carga de mercadería y ayuda sanitaria.

El mandatario explicó que el gobierno decidió tomar esta medida dado que se había detectado que extranjeros que estaban en ese país —que cerró sus fronteras— viajaban a Uruguay para, desde aquí, tratar de retornar a sus países.

En el caso de Brasil, en tanto, Lacalle Pou dijo que se trata de un caso «más complejo» dado que se trata de una frontera seca pero que se trabaja para establecer un control sanitario más riguroso.

Según afirmó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, las 29 personas afectadas se encuentran estables. Varias de ellas presentan pocos síntomas, la «enorme mayoría» —no precisó cuántos están hospitalizados— está en sus casas y ninguno se encuentra en CTI.

Lacalle Pou aprovechó la conferencia para «exhortar una vez más» a los uruguayos «que todavía no han tomado conciencia de la situación» a que sí lo hagan. Además pidió a las personas mayores de 65 años «que se queden en sus casas, porque son aquellos más expuestos al contagio».

Salinas agregó que estas personas «se mantengan en lo posible con teletrabajo o no concurran» y los que no tengan que salir por este motivo o lo hagan «salvo para hacer sus compras esenciales» y se «mantengan en sus hogares porque son un grupo de riesgo».Lacalle Pou llamó además a «minimizar» las «relaciones interpersonales» durante estos días.

A su turno, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, realizó otra serie de anuncios. Por un lado, solamente se permitirán aterrizajes de vuelos provenientes del extranjero en los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce. Además, se clausuran todos los puertos deportivos del país —solo quedarán operativas las terminales portuarias de Carmelo, Colonia, Montevideo y Punta del Este—.

Por otro lado, Delgado mencionó que el Sinae está trabajando en un protocolo de paso de fronteras, en especial para la frontera seca con Brasil.

Finalmente, el secretario de la Presidencia comentó que el Ministerio de Economía (MEF) tomó una serie de resoluciones que, entre otros, implica que desde hoy el Área de Defensa del Consumidor de esa cartera publicará de manera regular un listado de precios de algunos productos —como tapabocas y alcohol en gel— en diferentes comercios. A su vez, se confeccionará una lista de productos de esta naturaleza que podrán ser exportados libre de gravámenes. No se descarta además, añadió, la importación directa de algunos de estos insumos y la elaboración de los mismos en otros casos (como anunció ayer ALUR en el caso del alcohol líquido y en gel).

El viernes el gobierno ya había comunicado un cierre parcial de fronteras que implicaba una cuarentena obligatoria de 14 días para pasajeros provenientes de las áreas declaradas de riesgo o sintomáticas.

A su vez, había definido el domingo la suspensión de todos los vuelos provenientes de Europa a partir de las 00:00 horas del próximo viernes. Hasta ese momento solo podrán ingresar al país proveniente de esos destinos uruguayos y residentes en Uruguay.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el viernes pasado que había cuatro personas infectadas con coronavirus en Uruguay.