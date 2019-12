La regulación del consumo y distribución de alcohol abrió una nueva brecha entre la actual y la futura administración. El actual Poder Ejecutivo se comprometió este miércoles a reglamentar, antes que finalice su mandato, la ley de regulación sobre consumo y distribución de alcohol ratificada este martes por el Parlamento.

Se trata de una de las prioridades que se había marcado el presidente Tabaré Vázquez, en una normativa emanada del trabajo de una comisión multipartidaria que el mandatario había convocado en 2017. Pese a esto, el texto definitivo contó solo con 51 votos en la Cámara de Diputados. A los legisladores del Frente Amplio (FA), se les sumó en solitario Iván Posada (Partido Independiente).

La reglamentación es fundamental para la aplicación efectiva de la ley en todos sus términos. Para hacerlo, se prevé un plazo de noventa días a partir de su aprobación. Un período con el que la actual gestión, que finalizará el 1 de marzo, no cuenta. Pero, tal como adelantó Ecos, su futuro presenta más dudas que certezas.

El diputado nacionalista Jorge Gandini insistió en sala en el hecho de que la aprobación de la ley se dio prácticamente solo con los votos del actual oficialismo, en una de las últimas sesiones de esta legislatura y en uso de su actual mayoría, que no será tal a partir del 15 de febrero de 2020. Fue, remarcó, contra la opinión mayoritaria de la oposición, que a su vez en esa fecha será la que tenga el control del Parlamento. “Esta ley será derogada”, afirmó Gandini. Las nacionalistas se habían mostrado fuertemente críticos sobre algunos contenidos del proyecto, y en lo previo habían deslizado la posibilidad de que la próxima administración pueda revisar la iniciativa.

Gandini había cuestionado el “apuro” del FA por votar el proyecto ahora, en lugar de habilitar un “debate con más profundidad” en la próxima legislatura. Su colega Sebastián Sabini (MPP) lamentó, a su vez, que la oposición se negará a apoyar el proyecto, ante la necesidad de regular el consumo problemático del alcohol, una problemática que afecta a más de 260 mil personas en Uruguay.

La ley busca prevenir ese consumo problemático y además retrasar la edad de inicio del consumo, valiéndose de políticas públicas en los ámbitos educativo, comunitario y familiar. Así, se considerará “bebida alcohólica” toda aquella cuya graduación sea igual o superior a 0,5% de su volumen.

Se creará, en el Ministerio de Salud Pública (MSP), un registro obligatorio de vendedores, que deberán contar con la licencia o permiso correspondiente para comercializarlas. Sus locales exhibirán una leyenda que claramente informe que están habilitados para esa actividad, que estará prohibida entre las 0 y las 6 horas.

Quedarán a su vez fuera de la ley la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos, con o sin fines de lucro, que promuevan la ingesta de alcohol, a excepción de las modalidades de cata o degustación. Además de quedar prohibido venderles, los menores de 18 años no podrán ser utilizados en publicidad de este tipo de bebidas, que además no podrán transmitir “virtudes o ventajas”, para la salud pública o individual, del consumo de alcohol.