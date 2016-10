Estaban de sobremesa luego de haber comido un asado juntos, bajo un cielo plomizo amenazante. Algunos de los que se encargaron de convocar a la prensa se encontraban conversando y esperaban que llegara la televisión para empezar el encuentro. Era en el local de la Asociación de Trabajadores Uruguayos de Salto Grande donde sindicalistas de distintos gremios, pero principalmente del sector de la bebida convocaron a un encuentro con el histórico dirigente del sector Richard Read, quien vino a Salto junto al presidente del sindicato de los trabajadores de la bebida, Fernando Ferreira para anunciar la conformación a nivel nacional de la agrupación que dirige y que integra el PIT CNT, la “5 de Marzo”.

Antes de empezar, Read preguntaba por uno de sus compañeros que no llegaba a la mesa, mientras los periodistas esperaban ansiosos. “¿Están muy apurados?, porque miren que esto es de los dos lados, no se crean que es de un lado solo”, preguntó y comenzó agradeciendo a los medios por hacerse presente. Con ellos también estaban Álvaro Rodríguez de la Dirección nacional del Sunca y Pablo Soria, secretario general del sindicato de la bebida.

INSTALAR

Read dijo que en esta oportunidad habían venido a Salto a “instalar al departamento una agrupación sindical que se llama 5 de Marzo, que tiene 3 años de vida activa, pequeña pero con opinión y se caracteriza por ser independientes de los partidos políticos. De tener autonomía en sus decisiones y de ser amplia en su composición y plural y de tener claro que las mayorías y minorías son circunstanciales, con una posición de clase obrera bien firmes, donde no transamos en los principios históricos de los trabajadores. Pero consideramos que hay un rumbo a tomar que debe ser diferente a lo que se está marcando a nivel central”.

Y mencionó que “creemos en la pluralidad, en la democracia, y en la lucha de los trabajadores por sus derechos. Pero también creemos que hay nuevos acontecimientos que hay que asumir, somos un país que necesita salir al mercado mundial, y para ello necesita mayor productividad, sindicatos fuertes y respeto. Y temas que habrá que abordarlos en un futuro inmediato, las negociaciones colectivas y los consejos de salario”.

El dirigente sindical dijo que la agrupación que representa establece una conformación con integrantes de distintos sindicatos y afines a diferentes partidos políticos. “Queremos abonar a la unidad del PIT CNT pero con nuestra opinión y sin dejar de darla aunque seamos minoría, porque creemos que la unidad se construye en la diversidad y en la confrontación de ideas. Nuestro aporte será unitario y fraterno”, declaró.

Y argumentó que su agrupación sindical “no tiene” respaldo político de partido político alguno, ni del sector empresarial, pero que tampoco es una ONG ni una sociedad civil, sino que la integran trabajadores. “Es sano y saludable esa independencia y sino que venga un trabajador del sindicato de la bebida y que me diga si yo lo recluté para mi partido”.

INFLEXIBLES

No obstante, el presidente del sindicato de los trabajadores de la bebida, Fernando Ferreira refiriéndose a la ola de conflictividad sindical por la que atraviesa el país, teniendo en cuenta las negociaciones salariales en curso dijo que “no están de acuerdo con la manera en la que el gobierno fijó las negociaciones, no los vemos sinceros con la situación económica por la que atraviesa el país”. Y declaró que siempre y cuando no haya un cambio en los lineamientos del Poder Ejecutivo puede llegar a haber “un aumento de la conflictividad sindical de aquí hasta la próxima ronda de los consejos de salario”.

En tanto, Read dijo que el gobierno ha estado en ocasiones del lado de los trabajadores, en otras del lado de las patronales y en otros casos se ha retirado. Y asimismo dijo que un “aporte que vamos a hacer desde la agrupación para la discusión colectiva es que la herramienta consejo de salario deba ser revisada. Lleva 12 años de utilización y cumplió un rol muy importante principalmente en el primer quinquenio, generó los ámbitos de negociación que durante 15 años los gobiernos anteriores lo cerraron a cal y canto”.

Sostuvo que si bien la negociación colectiva no caducó, pero acaso sí lo hicieron los consejos de salarios porque así como están planteados “no le sirven a nadie”. Señaló que el “gobierno establece las pautas y quedan férreos agarradas a ellas y manda al muere a miles de trabajadores que seguirán cobrando unos 14 mil pesos de sueldo, no hay crecimiento salarial ni por correlación de fuerza ni por decreto”. Y criticó que existan 250 grupos que “son focos de conflictividad” y expresó que “deberían haber a lo sumo 21 grupos de negociación salarial, donde los grupos madres discutan lo esencial y después que los subgrupos discutan lo específico, pero 21 y no 250 como es hoy”.