Manini Ríos, Julio María Sanguinetti, Pablo Mieres, César Vega y otros actores políticos dieron su apoyo a la propuesta de los deudores del Banco Hipotecario

El conocido problema que afecta más de 23.000 familias deudoras del BHU y la ANV cuyos préstamos fueron otorgados en UR, podría llegar a su fin en la nueva legislatura. En este sentido, un fuerte consenso entre los más diversos partidos políticos se está abriendo camino rápidamente, al tiempo que reciben de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo un segundo dictamen a favor.

En la recomendación, dirigida a la Ministra de Vivienda Eneida de León con fecha 21 de enero de 2020, la INDDHH considera que la situación de los deudores de la ANV es análoga a la de los deudores del BHU tanto en las circunstancias de hecho como los fundamentos de derecho por lo cual resulta pertinente ampliar la recomendación número 102 de fecha 12 de agosto de 2013.

Cabe recordar que en esa oportunidad, el INDDHH realizó un importante pronunciamiento, que calificó la situación como “irritante injusticia”, expresando que el BHU se estaba enriqueciendo injustamente a expensas de las familias tomadoras de crédito.

Asimismo, han sido varios los proyectos de ley que se han promovido desde diversos sectores, a fin de corregir una situación sobre la cual existe amplio consenso en cuanto a que debe ser solucionada.

Por su parte, el Partido Independiente es autor de al menos un par de dichas iniciativas. A su turno, el Senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional impulsó también su propio proyecto y de similar forma, el diputado Carballo de la lista 711 formuló también una iniciativa legislativa en ese sentido. En adición han sido múltiples las instancias de movilización sobre el particular en diversos puntos del país.

Según informan algunos de sus referentes, la circunstancia de ser miles las familias involucradas y estar ubicadas en los 19 departamentos del país, conspiró muchas veces contra acciones más organizadas y las luchas que fueron muchas, se generaron a impulsos individuales o en pequeños grupos, con las limitaciones y debilidades que eso trae aparejado. De todas maneras, muchos esfuerzos fueron confluyendo y finalmente, ello cristalizó en un proyecto de ley creado por los propios afectados. Según informan los propios impulsores, el mismo tiene, entre sus bondades, justamente la de no pertenecer a ningún partido político ya que así se facilita la adhesión al mismo, eliminando cuestiones partidarias en un tema de derechos humanos.

De acuerdo a lo que fue explicado, si bien es un tema que tiene importancia económica, no importaría un desembolso de dinero sino más bien un sinceramiento de cuentas. El enfoque parece haber sido el adecuado, porque son muchos los partidos políticos y sectores que han expresado ya formalmente su compromiso con que se arribe a una solución legislativa en la próxima legislatura. La cuestión parece superar con creces cualquier distancia entre izquierda y derecha, partidos nuevos y partidos tradicionales; incluso rispideces propias de momentos electorales, concitando un consenso muy extendido.

En este sentido, las familias de deudores se reunieron, entre otros, con los principales referentes de Cabildo Abierto, PERI, Partido Independiente, Unidad Popular y el Partido de la Gente, quienes manifestaron su apoyo a una solución legislativa.

Desde el Partido Colorado, el sector que lidera el Dr. Julio María Sanguinetti, envió el siguiente comunicado: “Por la presente, manifestamos nuestro compromiso con los derechos humanos y en consecuencia, con la búsqueda de una solución a la “irritante injusticia” que padecen los deudores en UR del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), motivo por el cual se apoyará e impulsará una solución legislativa en la próxima legislatura”.

Pero los apoyos no terminan allí, el Senador Electo de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se reunió tiempo atrás con representantes de las familias de los deudores en UR donde aseguró que: “Es claro que hay una injusticia de fondo en cuanto al tratamiento que ellos reciben. Tienen una deuda prácticamente creciente a pesar de los años que llevan pagando. Hay unas diferencias entre distintos deudores por la forma en que se ajusta esa deuda y nosotros asumimos el compromiso que desde el lugar que nos toque actuar a partir del año que viene vamos a ser sensibles a esa problemática y vamos a buscar soluciones de forma de hacer justicia.

Acá hay una declaración del propio Instituto de Derechos Humanos que dice que acá hay una injusticia de base con estas más de 23.000 familias y creemos que tenemos que tener la sensibilidad suficiente para actuar en consecuencia”, concluyó Manini.

Por su parte, el Partido Ecologista Radical Intransigente, comprometió también su apoyo a una solución legislativa en los términos del proyecto apartidario: “Definitivamente creo y creemos que esta problemática de los deudores del Banco Hipotecario tal cual se nos expresó, se tiene que solucionar de una vez por todas y de la manera más justa posible. No puede ser que por asuntos vinculados a la burocracia o a las decisiones que toman los gerentes en algún momento en el banco que después pasan de largo; la vida de las familias que están pagando en el banco pase a ser una especie de sacrificio. Tener una casa debe ser una especie de alegría y no una especie de sufrimiento. Así que creo que debe ser resuelto rápidamente y brindaremos el apoyo que sea necesario desde el Parlamento”, concluyó el diputado electo y líder del PERI César Vega.

Por el mismo sentido, el líder del Partido Independiente Pablo Mieres informó que: “Tuvimos una muy buena reunión con la gente que representa a los deudores del Banco Hipotecario en UR y para nosotros es un tema muy querido porque fuimos los primeros en presentar un proyecto de Ley buscando una solución en el período pasado. Nosotros hicimos gestiones en el Ministerio de Economía, con las autoridades del Banco Hipotecario y hasta con Presidencia de la República lamentablemente sin éxito. Yo creo que la situación es extremadamente injusta y que hay que encontrar una solución. Nos plantearon una propuesta que puede ser esa o puede ser otra, eso obviamente hay que ajustarlo, pero lo que nosotros ratificamos es la voluntad política del Partido Independiente de acordar una solución de una vez por todas para un problema que hace muchos años es de una injusticia flagrante, muy evidente en donde lamentablemente el gobierno no ha dado respuesta a pesar de toda la evidencia que indica es imprescindible modificar la situación actual”, concluyó Mieres.