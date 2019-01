“Hay que tener cuidado con el mensaje que se da”, dijo Álvaro Frioni

El Presidente de la Comisión de Comercio del Centro Comercial e Industrial de Salto, Álvaro Frioni, fue consultado por EL PUEBLO sobre el nivel de ventas en las tradicionales fiestas de fin de año para el comercio salteño y más allá de referirse a las cifras o a decir si se vendió más o menos, prefirió enviar varios mensajes a los consumidores, sobre todo alentándolos a comprar en los comercios formales de la ciudad porque “dando fuerza a la compra local también estoy cuidando las fuentes de trabajo” de los salteños.

Comenzó diciendo que a su entender a la opinión pública no le interesa tanto saber cómo le fue al comercio y que eso es algo que les compete a los propios comerciantes, además, decir que se vendió menos o más depende de cada rubro y no es algo que se pueda comprobar a ciencia cierta porque hay que tener en cuenta la compra que muchos salteños realizan en comercios informales y en el exterior y ese es un dato muy difícil de obtener como para determinar que hubo una baja en las ventas. En ese sentido, pidió “tener cuidado con el mensaje que se da”.

LOS MOMENTOS DE ZAFRA SON RELATIVOS

“Yo no sé si a la opinión pública le interesa de verdad si nos fue bien o nos fue mal, yo creo que los momentos de las zafras son relativos, hay rubros a los que les va mejor y otros peor. Mi mensaje es que cada zafra tenemos que prepararnos y tener una muy buena propuesta de productos y servicios para nuestros clientes y como segunda propuesta tenemos que preocuparnos por innovar en nuestros servicios en forma de que la experiencia de compra del usuario sea la mejor”, dijo Frioni.

El Presidente de la Comisión de Comercio del Centro Comercial e Industrial de Salto, señaló que el nivel de ventas dependió del rubro y aseguró que en el área tecnológica fue bastante mayor a años anteriores. En este rubro ubicó a celulares, consolas de juegos, equipos de música, televisores, etc.

En este sentido, reiteró como algo importante para elevar el nivel de ventas contar con una propuesta atractiva, con buenos descuentos y financiación “lo que redundará en buenos resultados”.

Asimismo, señaló que algunos comerciantes afiliados al Centro Comercial hablaron de una pequeña retracción en las ventas para Navidad, “pero muy pequeña” y que si la medimos en una línea económica con el año anterior es bastante similar y “algunas líneas van por encima y otras por debajo” y en ese sentido el rubro de comidas y bebidas habrían terminado por debajo.

“HUBO MUCHO CONSUMO POR FUERA DE LO FORMAL”

“Hay que tener cuidado con el mensaje que se da a la opinión pública porque hubo mucho consumo por fuera de lo formal. Yo no puedo confirmar si hubo menos dinero en la circulación pero es muy probable que cuando hay una diferencia de ingreso en los hogares es muy probable que se busque el beneficio de comprar por menos dinero sin importar a veces el tema de la formalidad o no. Decir que se vendió menos es injusto, porque generamos un clima de que estamos peor o estamos mal. El tema es que yo no sé si esa es la realidad verdadera porque sí hubo un consumo quizás mayor que el año pasado pero quizás se dio en la informalidad o eventualmente fuera del país ¿cómo yo puedo asegurar que fue menor, es realmente así?, ni yo lo puedo asegurar, que estoy en el tema”, dijo Frioni.

“El mensaje es que el cliente es cada vez más exigente y los comercios formales tenemos que tener mayores condiciones para nuestros consumidores, mejores servicios, mejores productos, mejores propuestas, que creo que las tenemos porque cada uno se prepara a su manera. Después, está el valor de comprar en un comercio formal en cuanto a la garantía y el respaldo”, agregó, señalando ese elemento como fundamental en el incremento de las ventas en el rubro tecnológico.

DAR FUERZA A LA COMPRA LOCAL PARA CUIDAR LAS FUENTES DE TRABAJO

Uno de los mensajes más importantes que dio fue dirigido a los consumidores pidiéndoles que tengan en cuenta que “comprando en la ciudad o dando fuerza a la compra local también estoy cuidando las fuentes de trabajo de nuestra ciudad. Porque también está el tema de que nos quejamos del desempleo, de que estamos mal y nosotros como consumidores tenemos una cuota de responsabilidad”, señaló Frioni. “Medimos solamente el hoy, compro por barato fuera de las normativas y por ahí sí quiero cambiarlo no puedo y me doy cuenta que la experiencia de compra fue mala y después mañana me doy cuenta que tal comercio cierra porque no vende y entonces yo mismo me quedo sin trabajo. Creo que cuando estamos en épocas difíciles tiene que haber mucha conciencia de todos los actores tanto de nosotros los comerciantes como los consumidores. Después, el cómo nos fue, creo que al que le interesa realmente es al comerciante porque de eso depende la viabilidad del negocio pero a la opinión pública, no creo que le interese”, dijo Frioni.

LAS EXPECTATIVAS POR EL 6 DE ENERO

Finalmente, Frioni reconoció que se viene de un semestre bastante difícil para todo el país y que cada uno con su propia impronta tiene que salir a buscar oportunidades de negocio y en ese sentido mostró las expectativas de los comerciantes para este 6 de enero y que las ventas de Reyes les permitan llegar a números similares a los del año pasado.