Fue hace varios días. Llegó entreverado con un grupo de funcionarios que lo acompañaba en una Hyundai Van de color blanco con el logo de la Intendencia de Montevideo en la puerta. Con jeans oscuros, camisa remangada y una mochila negra gastada, que tenía colgada a un solo hombro, termo y mate ya lavado por haberlo tomado en el viaje a Salto durante los 500 kilómetros, el intendente de Montevideo arribó en ese momento en visita oficial y comenzó así una gira política donde está orejeando la candidatura presidencial para 2019.

Tuvo importantes participaciones en el gobierno del Frente Amplio. Fue presidente de ANCAP y ministro de Industria, Energía y Minería durante la primera administración de Tabaré Vázquez, senador por el Partido Socialista durante el mandato de José Mujica y reelecto en su banca en 2014, aunque dejó el parlamento para ser intendente de la capital tras ser electo en mayo del 2015, uno de los cargos políticos más importantes del escenario nacional, tras derrotar a Lucía Topolansky que venía de ser la primera dama de uno de los presidentes con mayor apoyo popular de la historia del país.

Martínez es Ingeniero Industrial de profesión y está casado con Laura Motta, hija de familias salteñas Motta Avellanal y Migliaro Bosch. “Más salteños imposible, para que tengas una idea ‘Chiquito’ y Litté Avellanal son parientes de mi señora, yo que sé, en realidad todos los Avellanal. Y los Minutti Migliaro también, ellos eran primos hermano de mi suegra, así que ya tengo una impronta salteña muy fuerte desde hace muchísimos años”, dijo a EL PUEBLO Daniel Martínez, mientras conversaba con este diario sentado en un banco de la remozada Plazoleta Roseevelt.

Con el actual intendente de Montevideo y quien hasta ahora baraja la posibilidad de la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio en 2019, el siguiente diálogo.

-Ahora es intendente de Montevideo. ¿Con ello se cumplió su objetivo?

-Sí, bueno, si me decís si hasta setiembre del 2009 había soñado ser intendente. No, ahí yo venía de ser ministro, era candidato al Senado por el Partido Socialista, pero estaba la idea de que yo siguiera de ministro, como le ofreció Pepe (Mujica) cuando ganó la presidencia y ahí le dije que me iba a tirar a intendente. Y te cuento porqué; cuando vos das barrio, la gente responde, en ese caso, la gente empezó a salir y me gritaban: ¡’Pelado, Pepe presidente ahora pero vos intendente’! Y que yo sepa, nadie trabajó para que eso se diera. Después hicimos encuestas, surgió que la inmensa mayoría de los frenteamplistas querían que yo fuera intendente y ta, pasó lo que pasó. Por lo cual tuve un período como senador, laburé como loco en las comisiones y me recorría el país seguido. Y después me tiré de nuevo y vamo’ arriba, cuando uno se tira no es para florero, sino para cumplir. Pero ahora me siento muy contento porque estamos dejando el alma en la cancha. Sueño con dejar una Intendencia sobre todo en lo organizativo que mejore y supere algunas cosas. Hemos enfrentado momentos difíciles como lo de la limpieza o lo de (la cooperativa de ómnibus que terminó cerrando) Raincoop, pero vamos para adelante. Hice poner un cartel en la sala de al lado de las reuniones del gabinete que dice: 1º Ojos y oídos a las demandas de los ciudadanos. 2º Transversalidad, porque ya me lo habían dicho cuánto director anterior hubo de los de (Mariano) Arana, de los (Ricardo) Ehrlich, de los de Tabaré (Vázquez), de los de Ana (Olivera), que era dificilísimo eso porque en la Intendencia de Montevideo cada sector es una chacra. Pero les ordené trabajar juntos en base a proyectos y si un proyecto junta 5 áreas, que trabajen las cinco juntas. 3º Procedimiemtos, no inventar la pólvora cada vez, no inventes lo que ya está inventado, sino mejorálo. Y, 4º, tomar decisiones en base a información. Es algo que pasa mucho en el Estado, yo lo he visto en muchos lados, no te podés mojar el dedo para ver hacia dónde sopla el viento. Ojalá pueda imprimir una huella para dejarle algo a las futuras generaciones.

-¿Su plan de gestión es a 10 años o va a orejear en 2019 qué va a pasar cuando el Frente Amplio se juegue los 15 años de gobierno nacional en las elecciones?

(Ríe…) Ni idea, yo trabajo dejando cada día todo en la cancha.

-¿Pero no se planteó hacer una gestión a 10 años como la mayoría de sus colegas intendentes que cumplen su primer período?

No, digo, de repente se está dando esa posibilidad para dentro de 3 años cuando sean las elecciones nacionales. Hay gente que por su objetivo de vida, quiere ser intendente y eso es lo que quiere. O habla de su carrera política y quiere ir al parlamento. En mi caso, mi objetivo era ser Ingeniero desde los 8 años. Adoré la ingeniería y tuve la suerte de poder desarrollarme en la carrera, no solo en Ancap donde pude trabajar mucho como funcionario, sino también en la actividad privada donde pude hacer cosas diferentes como la automatización robótica, algo que en Uruguay no es común y me fue muy bien, como profesional y en lo económico. Y eso era a lo que yo aspiraba. La ingeniería, por determinadas razones muy vinculadas a mi padre y a su carrera en Francia que no pudo terminarla porque a los 19 años tuvo que rajar con su padre Cónsul y su madre francesa para Uruguay y bueno. Me formé en eso y ya está. Ahora lo que pase en más, yo que sé. Yo disfruto lo que hago, armamos un equipo de trabajo muy lindo, metemos pechera y pa’ adelante todos los días.

-Pero cómo de usted se habla y se habló siempre como candidato a la Presidencia en 2019…

Sí, claro, pero… mirá si dentro de tres años y medio tengo que volver a trabajar en la Ingeniería y dedicarme a mis nietos lo voy a hacer, porque soy un hombre feliz, siempre lo fui. No es un tema que me angustie, mi trayectoria profesional quiero llevarla a la vida política y no al revés. Así que veremos qué pasa en los próximos años, todo es una posibilidad, todo.

Entrevista de Hugo Lemos