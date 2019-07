En lanzamiento de la Lista 70

El pasado viernes se realizó el lanzamiento de la Lista 70 del Frente Amplio liderada por Mario Furtado, con su sede en la Avenida Solari, barrio Salto Nuevo.

En la oportunidad, estuvo presente el intendente Andrés Lima quien fue consultado por las críticas de la oposición. «La realidad está a la vista» enfatizó, «asumimos el gobierno en una Intendencia fundida con trabajadores que no cobraban sus salarios y con un cementerio de maquinaria vial, hoy, se ha hecho una inversión de 7 millones de dólares para renovar la flota de vehículos y maquinaria vial, en una compra histórica y se cumple con el pago de los salarios de los trabajadores como debe ser».

Con respecto a los dichos de Germán Coutinho diciendo que fue el más votado el pasado 30 de junio, Lima no dudó en hablar de números nuevamente, «la realidad está a la vista, Vamos Salto de las Internas de 2014 a las de este 2019, perdió 7.576 votos, en cambio yo mantuve la misma votación aún con todos los cuestionamientos de la oposición».

Andrés Lima finalizó diciendo que va a trabajar por el cuatro gobierno del Frente Amplio a nivel nacional y por su reelección en mayo de 2020, «hace 15 años que participo en política y jamás he perdido una elección y no creo que eso vaya a pasar en mayo» aseguró.