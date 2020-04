El intendente de Salto, Dr. Alejandro Noboa, resolvió este miércoles renunciar al 25% de su sueldo básico a partir del 1º de abril de 2020, una medida que promueve la austeridad y la moderación en medio de la emergencia sanitaria en que se encuentra el país, la que ha tenido consecuencias importantes sobre la economía del departamento y de la propia Intendencia. Asimismo, el secretario general de la comuna resolvió renunciar al 20% de su sueldo y se ha propuesto a directores y encargados que tomen la misma decisión, por un período de dos meses.

Además, Noboa se reunió con representantes de la asociación de funcionarios, ADEOMS, para dialogar acerca de varias medidas que está tomando la Administración departamental en el mismo sentido de austeridad, y que afectarán a los funcionarios.

Entre esas medidas se encuentran la suspensión del régimen de dedicación total, de las compensaciones especiales y extensiones horarias, excepto que provengan de procesos de adecuación, que sean resultado de convenios colectivos con ADEOMS o que correspondan a funcionarios que presten tareas en servicios considerados esenciales.

Asimismo, los funcionarios que estuvieran incluidos en el régimen de dedicación total y que presten tareas en servicios esenciales (Recolección y Barrido, Espacios Verdes, Hogar del Adulto Mayor, Alumbrado Público, Ómnibus, Vigilancia, CECOED y apoyo a Dirección de Obras), pasarán a tener una extensión de 43 horas semanales.

Por otro lado, los funcionarios que concurran a prestar de manera efectiva su tarea, percibirán una partida extraordinaria no salarial equivalente al 10% de su sueldo básico, mientras se mantenga la emergencia sanitaria, excepto quienes estuvieran percibiendo otro tipo de compensación como ser full time, trabajo insalubre, riesgo, entre otras.

La resolución tomada por el intendente Noboa también incluye la suspensión de las horas extras y las licencias reglamentarias, la reducción al 50% el precio de los arrendamientos de servicios y de obras con profesionales, consultores o similares, que no estén prestando el servicio en su forma habitual, y la no renovación de los contratos zafrales.

Estas medidas se suman a otras tantas que viene tomando la Intendencia para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la propagación del coronavirus y aunar esfuerzos ante una situación que demanda nuestra solidaridad como colectivo social.