El Grupo Teatral “SINTAPUJOS” comienza con su primer estreno de esta temporada al cumplir 30 años de existencia , con la obra “EL LAZARILLO DE TORMES” de autor anónimo y actuación y dirección de Oscar Bibbó que también en esta temporada cumple 60 años de actividad teatral en nuestro medio.

Sintapujos escenificará la vida de Lázaro de Tormes, que aunque interpretada por un solo actor, sigue fielmente la novela del mismo título: “La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades”.

Un género literario, LA PICARESCA, publicado en los períodos históricos de mayor esplendor en España con los reinados de Carlos I y Felipe II, en la que el protagonista, el pícaro, el criado de muchos amos, cuenta en primera persona su autobiografía, pues su mísera existencia no puede interesar a ningún cronista, a diferencia de lo que ocurre con los grandes héroes novelescos cuyas maravillosas hazañas eran cantadas por poetas, novelistas y juglares.

El pícaro se convierte así en un antihéroe, cuyo auténtico motor es el hambre. “El Lazarillo” no se presenta como una obra de imaginación, sino como si fuera el relato auténtico de un real Lázaro de Tormes, creándose así un tipo de ficción hasta entonces desconocida que da lugar al nacimiento de la novela moderna.

Por suerte, el teatro nos permite conocer en persona a Lázaro de Tormes, oírle hablar con sus mismas palabras, pero , ante todo, y es lo más sorprendente, la presencia viva del Lazarillo en la escena nos hace sentir totalmente próxima su historia- enormemente crítica con su época y aún con la nuestra- , nos identifica con su risa y con su llanto, y , sobre todo, nos hace sentir su misma hambre.

Una representación muy exigente y extenuante que tiene que realizar el actor, que a su vez se desdobla en varios personajes más como por ejemplo: el ciego, el clérigo, el escudero, la madre, el cerrajero, la vecina, el buldero y el arcipreste .

Este estreno de Sintapujos se realizará en una sala alternativa: el ATENEO DE SALTO, pues el Teatro Larrañaga, (que a través de los años fue siempre su sala de estreno de las varias obras que puso en escena este grupo) , está en este momento inhabilitado por no contar con la autorización de Bomberos que actualmente se encuentra en trámite. Por lo tanto, “El Lazarillo” será estrenada en el ATENEO DE SALTO, este 22 de marzo a las 20 y30 horas.

Las entradas anticipadas tendrán un valor popularísimo de solamente $ 100.- pero se hace la salvedad de que la Sala tiene una capacidad limitada , por lo que se aconseja adquirir la misma con anticipación. Ya están a la venta en Office 2000 en su dos locales (Centro y Zona Este)