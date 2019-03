Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

El Liceo de Villa Constitución dio inicio al año lectivo 2019 el pasado 1º de marzo, con la recepción de bienvenida a los alumnos de Primer Año, dando comienzo así a la etapa denominada “Iniciando la vida liceal”.

Luego de finalizado el feriado de Carnaval, el liceo recibió a los estudiantes de Segundo, Tercero y Cuarto Año (el día miércoles 6 a las 8.30; 10 y 14.30 horas respectivamente) , mientras que los alumnos de Quinto y Sexto fueron recibidos el jueves 7 de marzo a las hora 14.30.

En tal sentido EL PUEBLO habló con su directora, María Del Verdún Meroni quien expresó lo siguiente:

_El Equipo de Dirección, Adscriptas, Profesres y Funcionarios recibieron a los nuevos liceales, y se llevó a cabo la Primera Reunión de Padres. El centro educativo, que en 2019 cumplirá 46 años de trayectoria, cuenta con nueve grupos de Ciclo Básico (tres primeros, tres segundos y tres terceros), que funcionan en el turno matutino, y siete grupos de Bachillerato en el turno vespertino (tres cuartos, un quinto de Orientación Social Humanística y uno de Ciencias Biológicas, y dos sextos, de las mismas orientaciones).

P_¿Con cuántos docentes actualmente cuenta esta institución?

R_ Los docentes en su casi totalidad, viajan desde la ciudad de Salto, en un número cercano a los 50 profesores.

P- ¿Y el numero de alumnado?

R_Su alumnado ronda los 400 estudiantes, ya que a la fecha continúan recibiéndose consultas e intenciones de inscripción; desde hace varios años se ha dado la circunstancia de que alumnos que se habían desvinculado del liceo por motivos familiares o laborales, siendo ahora mayores de edad, vuelven al mismo para culminar sus estudios.

P- ¿Cómo se maneja en propuestas de trabajo?

R- La propuesta pedagógica del Liceo de Villa Constitución, que desde hacer varios años integra la Red Global de Aprendizajes, se centra en el trabajo colaborativo e interdisciplinario; los docentes, además de desarrollar los contenidos específicos de su disciplina, trabajan en equipos (duplas o tríos docentes, formados por afinidad e intereses comunes), proponiendo a los estudiantes proyectos de trabajo e investigación, que motivan el interés de los chicos por la resolución de problemas y situaciones reales.

De esta forma se busca desarrollar las competencias necesarias para los ciudadanos del siglo XXI: comunicación, colaboración, carácter, creatividad, pensamiento crítico, ciudadanía.

La institución apunta a brindar una formación integral a los estudiantes ( muchos de los cuales viajan diariamente desde localidades vecinas y zonas rurales aledañas), ofreciéndoles la oportunidad de participar de actividades deportivas, culturales, científicas y recereativas (se participa en los Juegos Deportivos Nacionales, donde los liceales se han destacado especialmente en Atletismo; también instancias de Clubes de Artes, Clubes de Ciencia, salidas didácticas, etc.).

P- ¿Algún proyecto que se esté manejando desde ahora?

R-En 2019 se dará inicio a un proyecto conjunto con otras instituciones de la comunidad denominado Fortalecimiento Educativo, línea de trabajo impulsada por el Consejo Directivo Central de la ANEP y el MIDES. A través del mismo, se pretende afianzar la protección a las trayectorias educativas de los estudiantes, incorporando también a otros integrantes de la familia para participar de talleres, apoyo educativo a través de la línea de Nivelación, pero también apuntando a la Alfabetización y a que personas que no cuentan con Primaria completa, puedan recibir el apoyo de un docente para lograr acreditarla.

P- ¿Se trabaja en conjunto con otras instituciones?

R-Si, por supuesto, como ya es una tradición, se continuará en este año trabajado en red con todas las instituciones de la zona, especialmente las educativas, con las cuales se ha integrado desde 2018 la Unidad Educativa Territorial No. 3 de Salto, que comprende escuelas urbanas y rurales de la zona de Belén y Constitución, así como el LVC y la Escuela Técnica de Belén.