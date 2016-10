FOTO: Archivos de EL PUEBLO

Integrantes de la Lista 77 de ADEOMS, Marta González, de la División Tránsito, y Federico Edk, Educación Vial, dialogaron con EL PUEBLO respecto a la agresión sufrida por una Inspectora de Tránsito de la comuna, el pasado viernes por la mañana, mientras indicaba una infracción al conductor de un automóvil en pleno centro de la ciudad, quien la golpeó con un objeto contundente, lesionándola.

Los funcionarios se solidarizaron con su compañera, manifestando que si bien se encuentra en buen estado, el mayor impacto fue el psicológico. Sostuvieron que, de acuerdo con lo expresado por la misma, en oportunidad de ser entrevistada por sus colegas, el objeto con el cual fue golpeada, se trataría de una especie de linga dentro de una manguera, habiendo sido golpeada por la espalda, y una parte del objeto, le pegó en el ojo.

¿Cómo se encuentra la funcionaria?

El mismo día viernes la funcionaria fue derivada a su domicilio, encontrándose bastante afectada por lo sucedido, al ser una persona “mansa”, docente de inglés en el liceo, la cual para nada es una persona acostumbrada a ese tipo de situaciones y agresiones; no es una persona mal educada, de la que se pueda decir, bueno, provocó la situación, habló de mala manera con el contribuyente, es más, ya en una oportunidad sacaron un escrito sobre ella, destacando su amabilidad hacia la gente, hacia los niños., manifestó González.

¿Lo que motivó la agresión fue la multa?

En respuesta a ello, Edk, expresó que lo que estaba haciendo era notificar el mal estacionamiento en la zona azul; lo que la gente no quiere entender, es que se tiene un horario para estacionar y hay que cumplirlo, no dice que hay un margen de 20 minutos de espera. Nos gustaría que este señor hiciera lo mismo en Estados Unidos por ejemplo, a ver cómo le va; termina fácilmente con 10 años de cárcel.

¿Se pudo identificar al agresor?

Sí, está plenamente identificado, se están haciendo todos los trámites; sabrá que los funcionarios públicos podemos hacer la denuncia como personas comunes, en la comisaría, y también una denuncia penal o civil, dependiendo de lo que trate el caso, que se hace a través de la Intendencia, porque, en el caso concreto, no sólo es una agresión a una mujer, lo que nos parece cobarde, aparte de tratarse de una persona delgada, que fue atacada por la espalda; sino que también es un funcionario público en el ejercicio de su función, que lo único que hizo fue cumplir con su trabajo, es una madre, tiene su familia. Supongo que si hubiese sido un hombre, no lo hubiese hecho, Pero a mí en particular también lo que me preocupa a nivel sindical, es la poca participación de la sociedad; cuando nosotros hablamos de una agresión a una compañera de trabajo, también vemos agresiones todos los días a la gente, la gente que me conoce sabe que si veo algo así, intervengo, a diferencia del resto de la gente que no participa, no se mete, pero después nos quejamos, y le tiramos la culpa al gobierno de turno, o a lo que le parezca, siempre encontramos a un culpable.

Los uruguayos tenemos una condición natural que es, la culpa es del otro, pero yo no me meto, dejamos que las cosas nos pasen por arriba, en todos lados, en el trabajo, en el sindicato, en lo político, en lo social, etc.dijo Edk.

En tanto González agregó que ante la situación de la funcionaria agredida, la gente que estaba presente no fue capaz de ayudarla; solamente una muchacha que accedió al ver que nadie lo hacía, inclusive pasaba un ómnibus de la Intendencia, y ni así, siendo compañeros municipales. O sea, eso es triste, la violencia que hay en la sociedad, es que nadie toma cartas en el asunto, nadie ayuda a nadie.

¿Qué tipo de denuncia se realizó?

En el momento de enterarse del hecho, explicó González, fue la División Tránsito, la Coordinadora de Tránsito, la encargada de hacer la primer denuncia en la Policía; la denuncia partió desde Tránsito que es de donde debe partir en primera instancia, porque la compañera pertenece allí, no podemos ser ajenos ni quedarnos quietos ante una situación tan grave; Luego se sigue un procedimiento interno, en lo administrativo, pasando a jurídica, y de ahí al Intendente, quien es el que avala la denuncia penal.

Salvando la diferencia, esta agresión se suma a la anterior vivida tiempo atrás por integrantes del Cuerpo Inspectivo en un operativo de la noche.

¿Cómo evalúan ustedes que están en este sector que tiene que lidiar con gente que está en infracción Inspectores de Tránsito, qué respuestas le dan las autoridades, cómo van a proteger de cierta manera su trabajo?

Tenemos que esperar que actitud se va a tomar a raíz de esta agresión a la compañera; primero que nada qué define la Justicia, que en definitiva es la que tiene que tomar una decisión sobre esta persona, y después, se están realizando conversaciones al más alto nivel, para que el Cuerpo Inspectivo, que son muy pocos, pueda salir a trabajar de otra manera.

Las agresiones siempre existieron, comentó Edk, ahora se están dando más cerca, yo hace cinco años trabajaba en la calle como Inspector, y hay compañeros míos que están retirados de la calle, que la gente le ha pasado por arriba con los autos, a uno le rompieron una pierna, es un sector de mucha conflictividad, por ejemplo, cuando la gente se queja de las picadas, llevamos a los Inspectores a los barrios y la misma gente los apedrea, entonces, estamos en un doble discurso permanente, pero es la sociedad la que no se involucra.