Hoy y mañana la Oficina del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) en Salto permanecerá cerrada al público, debido a que se estará realizando la mudanza al nuevo local, ubicado en Brasil Nº 1058 (entre Osimani y Viera). Por este motivo, no atenderá tampoco este viernes 15, el Consultorio Jurídico.

Recién el lunes 18 se retomarán las actividades normalmente con la atención al público en general en su horario habitual de 9 a 14 horas, pero esta vez en un espacio mucho más amplio y cómodo, en calle Brasil Nº 1058.

EL PUEBLO, dialogó con la referente territorial del MIDES en Salto, Marcela Azambuja, quien señaló que los motivos de la mudanza se deben a la necesidad de atender las requerimientos logísticos en un local que estaba quedando chico, que en muchas áreas carecía de privacidad para atender casos especiales y tenía algunos problemas edilicios sobre todo en el techo.

UNA OFICINA QUE TRABAJA CON 18 PROGRAMAS Y TIENE 50 FUNCIONARIOS

“Este jueves y viernes estará cerrada la oficina porque nos trasladaremos a un nuevo local. Los motivos del traslado son el crecimiento de la oficina que cuenta con 18 programas funcionando en el departamento y cerca de 50 funcionarios en la oficina, lo que lleva a necesidades logísticas por atender”, comentó Azambuja al ser consultada por este medio.

“Si bien el local en el que estábamos era muy amplio, no cubría todas las comodidades ni para los funcionarios ni para el público. Estuvimos buscando un nuevo local que nos pareció bien ubicado y que responde a nuestras necesidades y es el que está ubicado en calle Brasil Nº 1058”, agregó.

Por este motivo, la oficina del MIDES en Salto estará cerrada hoy y mañana al público en todas sus secciones, reabriendo el próximo lunes.

REABRE ESTE LUNES 18 DE FEBRERO

“Estaremos cerrados para poder hacer el traslado de todos los materiales y los muebles lo más pronto posible, en estos dos días, para poder abrir al público este lunes en nuestra nueva oficina con el horario habitual de 9 a 14 horas”, señaló la jerarca del MIDES.“Nosotros estamos muy contentos, creemos que es un local que va a dar mejores respuestas a las necesidades de los funcionarios pero también a la población en general que en algunos espacios necesita de mucha privacidad para su atención y en el local anterior no se podía tener por las mismas condiciones del local”, agregó.

NO SE SABE EL DESTINO DEL LOCAL ANTERIOR

Azambuja recordó que el local que ocupaba el MIDES en Salto pertenecía al BPS (Banco de Previsión Social) y aseguró que no sabe qué destino le dará el organismo que es propietario del mismo.“Nosotros vamos a alquilar en Brasil Nº 1058”, afirmó, porque el local en que estaban actualmente tiene ciertas dificultades a nivel de techos, requiere de algunas reformas que eran demasiado grandes “y no nos convenía” realizar, dijo la entrevistada. Finalmente, Azambuja pidió disculpas a la población “porque vamos a estar cerrados dos días” y eso puede traer algún inconveniente a alguna persona en particular “pero creemos que es por una mejora para la misma atención de la población”, concluyó la jerarca.