Hace poco tiempo, cuando hablábamos de una nueva edición de la recreación de la Redota, nos referíamos al maestro Ramón Rosconi como «…edil colorado por más de veinte años, preparador de educación física y entrenador de fútbol, estudiante avanzado de ingeniería, nacido y criado en el interior profundo de Salto (donde también se desempeñó como peón rural y domador); ya jubilado luego de más de treinta años de ejercicio de la labor docente, es un asiduo participante de diversas actividades vinculadas al rescate de nuestra tradición…».

Alguna vez, en nota aún anterior, este diario también lo calificó como «un maestro apegado al campo».

Y la marcha de miles de jinetes de todo el país para acompañar al nuevo Presidente de la República en su asunción del mando el pasado domingo no fue la excepción para Rosconi. Allí estuvo.

Al regreso, en diálogo con EL PUEBLO, dijo Rosconi que «el viernes 28 cargamos los caballos y partimos. El sábado 29 estuvimos ya en el Prado, donde acondicionamos bien los caballos. Más de sesenta jinetes fuimos de Salto y a mí me tocó ser el abanderado, portar el Pabellón Nacional para representar a Salto; así que ahí estuve escoltando al Presidente. Había dicho que iba a ir de poncho colorado, pero no (risas)…como iba de abanderado usé un poncho celeste».

Además, ante el pedido de que narrara brevemente una impresión de lo vivido, dijo que prefería hacer suyas estas palabras del jinete Martín Uria (de Cerro Largo), «porque las comparto en su totalidad, plenamente»: «…No tengo cómo transmitirles lo que se sintió a lo largo de todo el recorrido. Desde que se salió del Prado, pasar por Agraciada y 18 de Julio, la emoción, alegría, y el apoyo de la gente que acompañó desde las veredas y los edificios. La verdad fue imponente y muy emocionante.

Al gritó de Viva la Patria, nos agradecían por haber venido, nos apoyaron con agua para nosotros y los caballos, comida, frutas, etc. Familias que prepararon comida y salían entre los jinetes ofreciendo.

Otras que sacaron a la calle mangueras, y baldes ofreciendo agua para los caballos. No sé qué pudieron ver en las noticias, pero el ambiente general era ese. Algún grupito de desencantados había, pero pasaron inadvertidos frente a la fiesta de todos.

Y lo más destacado, muchas personas reconociendo y agradeciendo al interior del país por el cambio (…) El reconocimiento del interior como promotor de un cambio, de reserva moral, educación, trabajo. Así que esperemos que esto sea el empujón de un nuevo Uruguay que nos incluya a todos, ciudad e interior…».