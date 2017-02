Con recursos destinados por el gobierno nacional a través de la Intendencia de Salto

Un camión volcador cero kilómetro de última tecnología fue adquirido por el Municipio de San Antonio a través de los fondos que le destina el Gobierno Nacional a la Intendencia de Salto, para que la misma los distribuya a los respectivos Municipios del departamento.

En ese sentido, con los recursos propios que le corresponden a la localidad de San Antonio, adquirieron dicho vehículo para uso y beneficio de los pobladores del lugar, lo cual fue motivo de alegría y satisfacción para las autoridades comunales.

LOGRO

En tal sentido, el alcalde de San Antonio, Martín Barla, dijo que el mismo es un “logro para la población que esperemos que la gente pueda disfrutar y que nosotros cumplamos con el trabajo propuesto, porque se trata de una muestra de la descentralización propuesta por el presidente de la República y en ese sentido creo que se trata de un logro para todos los pobladores del país, porque eso se está replicando en todos los Municipios”.

Por su lado, el director de Descentralización, Sergio García da Rosa, dijo que la adquisición de este camión es una muestra de la compra que ha hecho el Municipio de San Antonio, que con recursos propios ha logrado adquirir una valiosa herramienta como fue dicho vehículo.

“Nos referimos a que el Municipio tiene recursos propios, porque la Intendencia les está transfiriendo todas las partidas que llegan desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para ellos”, dijo el jerarca comunal. Quien agregó que “ya San Antonio había podido comprar con los mismos recursos un tractor, asimismo otros dos tractores fueron entregados la semana pasada en los Municipios de Belén y Constitución que fueron adquiridos con el mismo rubro y ahora estamos armando una licitación para comprar un camión para Mataojo”.

García da Rosa señaló que “nosotros estamos muy contentos de cumplir con la ley de Descentralización y de poder darle a los Municipios, lo que es de los Municipios. Y en lo que me es personal, es una alegría muy grande porque fui Alcalde y no tuve esa posibilidad. Pero el presidente Tabaré (Vázquez) ha apuntado hacia los municipios y en ese sentido, vamos a seguir ayudando a los mismos a conquistar estos logros”.

BIENESTAR

No obstante, el secretario general de la comuna, Fabián Bochia, dijo que “estamos muy satisfechos con que el Municipio de San Antonio avance como todos los demás, porque estamos en el marco de la Ley de Descentralización a la que nosotros nos amparamos y sabemos que con esta máquina la gente del lugar se verá beneficiada para poder hacer obras que les son necesarias”.

Bochia añadió que si bien los titulares del Municipio de San Antonio responden a otra fuerza política, la Intendencia piensa en el bienestar de la gente de la zona en el que están comprendidas sus autoridades y por lo cual manifestó sus deseos de éxito y desarrollo para esa localidad.