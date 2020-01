El nombramiento del nuevo Jefe de Policía de Salto, “no está confirmado aún, por el momento son rumores de la prensa”, afirmaron fuentes políticas vinculadas al Partido Nacional. Si bien se dio a conocer tras una lista de posibles jerarcas policiales departamentales que el salteño José Azambuya sucedería al actual jefe Oldemar Avero, nada está confirmado apoyaron las fuentes policiales que también fueron consultadas al respecto por EL PUEBLO.

Días pasados se había dado a conocer una lista de nombres de funcionarios policiales que estarían vinculados a las nuevas administraciones de las Jefaturas de Policía de todo el país, sin embargo, al ser consultado por este caso integrantes del comando de la Policía salteña, algunos señalaron conocer al funcionario mencionado, pero carecer de información oficial acerca del futuro nombramiento.

Si bien dijeron que Azambuya, ejerció como oficial de la Policía en nuestro medio, que es hijo y hermano de policías, y que su familia siempre estuvo vinculada a la institución policial, por lo cual es un conocedor del funcionamiento interno de la jefatura y de la administración policial.

En los últimos tiempos, el funcionario policial ejerció como director nacional de la Policía Científica, incluso vino a Salto a colaborar con la policía local cuando ocurrió el crimen del taxista Mario Ocampo ocurrido en el año 2010; allí colaboró con la investigación realizada en ese momento, con la finalidad de obtener elementos que permitieran el esclarecimiento del caso.

Sin embargo, ese hecho nunca fue aclarado, ya que quien dio muerte al taxista se habría fugado hacia la ribera del río, presumieron las autoridades del momento, pensando en que posiblemente habría cruzado el río Uruguay con destino a Argentina.

Azambuya trabajó denodadamente en el, caso por ser además un conocedor de la localidad y del lugar, en aquel momento el jefe de Policía de Salto, era el trinitario Carlos Ayuto.

NO HAY CONFIRMACIÓN

Si bien durante los primeros días del año circuló una lista a nivel de los medios de la capital del país, que fue recogida por la prensa local, acerca de que José Azambuya sería el próximo jefe de Policía de Salto, sucediendo a Oldemar Avero, fuentes del Partido Nacional cercanas al futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, señalaron que el cargo no está confirmado aún.

Y reafirmaron que los nombres de los futuros jerarcas policiales de cada departamento no fueron designados. Sino que hay una lista de nombres donde se manejan varios aspectos vinculados a la posibilidad de que ocupen cargos, pero las decisiones también deberán pasar por el cernidor político en algunos casos, dijeron los informantes.

Asimismo, subrayaron que si bien el salteño José Azambuya puede ser el futuro jerarca policial del departamento, las decisiones en ese nivel de discusión aún no se ha dado y que por el momento lo que viene definiendo el futuro secretario de Estado, son los jerarcas con los cuales va a trabajar en la toma de decisiones.

Por otro lado, EL PUEBLO también consultó a las autoridades de la Jefatura de Policía de Salto, los cuales afirmaron desconocer los nombramientos que fueron publicados en la prensa. Y sostuvieron que estilan tiempo antes de cambiar de autoridad en el marco del advenimiento de un nuevo gobierno nacional, dar a conocer de manera oficial quiénes serán los próximos jerarcas departamentales.

“Nosotros desconocemos categóricamente el nombramiento que se dio a conocer por la prensa, no tenemos ninguna confirmación oficial y por eso no podemos afirmar ni descartar, quién será el próximo jefe de Policía a partir del 2 de marzo próximo, porque ese cargo lo define el Ministro del Interior, éste aún está definiendo los cargos más altos del Ministerio, que no son precisamente los de jefe de Policía, y una vez que sean designados nos van a tener que avisar para que preparemos el terreno”, admitió el jerarca policial consultado.