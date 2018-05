Cooperativismo y sus bases – nos jugamos contra la violencia, susurros hacia una inclusión real, intervenciones urbanas mensuales, corte en aulas, karaoke party, entre otros

Nuevo club de niños “La Tablada” Educación en Proyectos 2018 es un emprendimiento educativo, otra manera de aprender presenta ejes transversales que atraviesan las planificaciones que se realizan dentro del nuevo club de niños La Tablada, Cooptzes como gestor del convenio con INAU lleva adelante desde octubre del 2016 una propuesta educadora innovadora y atractiva para el contexto social en el cual se encuentra.

“Por eso desde el 16 de mayo de 2018 tenemos una participación semanal en un programa del canal 4 local donde los chicos realizan informes semanales y lo presentan. Una forma práctica y efectiva de llevar adelante todo lo que se viene aprendiendo dentro de los talleres del primer y único canal online hecho por y para los niños, edición, filmación, iluminación y mucho más, todo desarrollado por los niños o grilla de programas que están siendo probados por los niños: Cheffcitos, Noti Dormi, Pequeños Investigadores, Polideportivo, Baila Conmigo, Discutamos temas importantes, reciclaje y ecología” – señala Facundo Molina Toriani.

Cooperativismo y sus bases – nos jugamos contra la violencia, susurros hacia una inclusión real, intervenciones urbanas mensuales, corte en aulas, karaoke party, ¿Higiene, quién? Y otros que se les ocurran. cheffcitos: proyecto educativo que trabaja con textos informativos instructivos, realizando las recetes que serán compartidas y degustadas por todos los niños del club. Una vez por semana se invita un familiar que nos acompañe a realizar la receta de comida saludable, de esta manera integraos a parte de la familia con una actividad creativa y divertida que luego será transmitida por el canal.

NOTI DORMI: informativo central del canal que tiene noticias del club, de la escuela, otros centros e instituciones a las cuales invitaremos a participar del proyecto, esas actividades serán presentadas no solo en el canal online sino que también en breve estaremos presentándolas en un informativo de cable local.

Pequeños Investigadores: buscamos desarrollar el pensamiento científico, acercarlos a la investigación participativa, observación participante, acercándoles herramientas e instrumentos de recolección de datos, trabajando de manera que los niños manejen todos los conceptos que se relacionen con esta temática aplicándola a 6 investigaciones que presentara el club de niños en la próxima feria departamental de clubes de ciencia. polideportivo: todos los niños en su mayoría realizan deporte, principalmente fútbol, se identificaron dos niños en cada grupo que les guste el deporte interesados en presentar y buscar información semanalmente para nutrir el programa, obviamente con el apoyo de la educadora.

BAILA CONMIGO: a la mayoría de las niñas y los niños le gusta el baile, se filman, hacen coreografías, transmiten lo que han aprendido a otras niñas y/o niños del barrio, buscamos que estas niñas tengan un espacio donde puedan seguir construyendo su formación y que puedan visitar academias, clubes y centros de gimnasia etcétera.

DISCUTAMOS TEMAS IMPORTANTES: es un espacio donde se plantearán desde la asamblea del club a 6 niños (dos por grupo) dos temas semanales que serán previamente trabajados en cada grupo de manera que se elijan los niños que mejor manejen la temática y puedan argumentar sus discusiones.

Una mesa redonda donde los niños puedan expresarse y discutir desde su punto de vista con información previa.

RECICLAJE Y ECOLOGÍA: tenemos un bombardeo de información sobre la temática que si no lo aprovechamos estamos perdiendo un valioso lugar de construcción de ciudadanía y autonomía que no podemos perder.

Un niño por grupo presentará el taller de reciclado de la semana, nos contarán y demostrarán que hicieron, como lo hicieron, que materiales reciclaron, reutilizaron, repararon, redujeron y regularon. Buscamos que las 5 r sea una temática manejada por todos y cada uno de los niños.

La temática conceptual e instrumental de cooperativismo es obligatorio, necesario y fundamental para el trabajo en un club de niños gestionado por una cooperativa de trabajo. Cada grupo maneja los 7 principios cooperativos, los valores cooperativos y siempre desarrollando y realizando juegos cooperativos que luego puedan enseñar a otros niños cuando comencemos a visitar los otros centros educativos desde junio.

NOS JUGAMOS CONTRA LA VIOLENCIA: cada grupo prepararon y armaron (reglas, formato y ejecución) dos juegos cooperativos que promueven desde su intención educativa la buena convivencia y la firme idea de eliminación de la violencia.

Juegos de repetición y juegos cantados, estos juegos gustan y se pueden desarrollar sin tener conocimiento previo de las letras o de las acciones a realizar.

SUSURROS HACIA UNA INCLUSIÓN REAL: cada grupo desde junio comenzaran a impartir talleres de las temas anteriores donde los niños son los talleristas, explican en forma clara y segura que hacer, como hacerlo y mostrarlo.

Obviamente de acuerdo a su edad y nivel de comprensión y comunicación.

INTERVENCIONES URBANAS: nuestro club se caracteriza por planificar, desarrollar y promover las intervenciones urbanas.

Son actividades que se realizan en la vía pública o espacios públicos masivos donde se pretende romper con la cotidianeidad del lugar desarrollando a través de alguna técnica la promoción de diferentes temáticas que nos intereses o busquen sensibilizar a la población que reciba la intervención.

Se nos vienen: 1. Miércoles 30 de mayo: Susurradores.

Miércoles 27 de junio: estatuas vivientes, miércoles 25 de julio: El paraguazo, miércoles 29 de agosto: Flash move, miércoles 26 de setiembre: Abrazote de la Zona Este.

Miércoles 31 de octubre: Abrazote 2 de plaza a plaza, 7. Miércoles 28 de noviembre: Contagiando Sonrisas 8. Miércoles 19 de diciembre: Con buen trato siempre.

Corte en aulas: este año participaremos con tres cortos en Corte en aulas, nos asociamos a las escuelas Nº 8 y Nº 88 para poder competir ya que desde este año solamente compiten las instituciones de primaria y secundaria de educación formal, se llevarán adelante con TK Channel, el tallerista Gonzalo Pose y el Maestro Pablo Molina.

Karaoke Party: trabajamos canciones que les gusten a los chicos pero cambiándoles la letra de manera que envíen mensajes donde aparezca el nombre del grupo al que pertenecen y del club de niños La Tablada, palabras y conceptos que no deben faltar: solidaridad, compañerismo, trabajo, creatividad, salud, saludable, amistad, amigos cooperativismo, convivencia saludable, ecología, higiene, ciudadanía, familia y todos los conceptos que sigan esta línea.

¿Higiene, quién? La higiene es una temática muy difícil desarrollar si no tenemos el apoyo desde la casa, por tal motivo debemos acercarle a los niños herramientas con las cuales puedan ayudar a modificar costumbres cotidianas de su familia y de ellos mismos, que no solo las lleven a la práctica en el club, armar recetas que se puedan transmitir con otros niños para no tener olor a pie, los dientes sucios, mal aliento, etc. o actividades por los festejos de los 10 años, en principio todas las que se realicen este año, pero además:

el próximo 25 de mayo viene a Salto, Marianela Fernández, Magíster en Comunicación y asesora del directorio actual de Inau, desarrollará dos talleres uno con niños: “ 3..2..1..AIRE: un taller para saber más sobre los derechos en la televisión, en la radio y en la prensa en general. Un taller para poder cuidarte y cuidar a los niñas, niños y adolescentes cuando tú seas el comunicador.

Y para docentes: “Detrás de pantalla”: taller sobre alcances de la nueva ley de medios aplicada a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes en espacios socio educativos.

El próximo 29 de mayo es la fecha oficial de inauguración del club por lo tanto debemos preparar por grupo “algo” para compartir con la familia y los vecinos.

Entregaremos reconocimiento a quienes nos han acompañado en todo este tiempo. Realizaremos el lanzamiento del canal ese mismo día, a confirmar horario y lugar. compartiremos algunos informes con las familias presentes y una gran torta como todos los años.