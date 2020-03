«Fue un mensaje esperanzador y conciliador»

El Padre Daniel Genovesi es el actual Obispo de la Iglesia Anglicana del Uruguay. Fue consagrado como tal el 16 de marzo del 2019 en la Categral Anglicana en Buenos Aires (Argentina) y a partir del 1ro de abril del año pasado comenzó a ejercer como obispo titular de la Iglesia Anglicana del Uruguay.

Previo a ello fue ordenado – el 12 de octubre de 1990 – fue ordenado Presbítero (grado previo a la orden sacerdotal) en la Iglesia Apostólica Romana. Genovesi es oriundo de la localidad Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe (Argentina). «A los 16 años fue al Seminario para responder a una vocación sacerdotal en la Iglesia Católica— estudié los nueve años allí, ahondando en Filosofía; Teología y otras disciplinas. Finalizado ese ciclo fui ordenado sacerdote» – revela. El Obispo Genovesi se retiró de la Iglesia Católica por decidir formar una familia y siguió con su actividad vocacional en la Iglesia Anglicana.

Esas vivencias – comunes también en otros sacerdotes que tomaron el mismo camino – siempre han sido motivo de su reflexión y fue así que escribió una carta al Papa Francisco quien le respondió con un mensaje «esperanzador y conciliador».

-¿Cómo se da su vínculo de amistad con el salteño y ex sacerdote Jesús Arbiza?

– «Con Arbiza hemos tomado contacto en parte por la historia en común que pudimos compartir en un tramo. Tanto él como yo habiendo sido en algún momento sacerdotes en ejercicio del ministerio de la Iglesia Católica Apostólica Romana y dejamos por diversos motivos de ejercer dicho ministerio. Siempre entre las personas que han pasado por una experiencia similar, tiende a haber una cierta asociación o empatía.

Ese vínculo con Jesús Arbiza continuó en relación a una carta que le escribí al Papa Francisco, cuando éste asumió su pontificado un 13 de marzo hace varios años atrás. El impulso que me nació al escribir la misiva fue preguntarle qué iba a hacer con los sacerdotes que habían dejado de ejercer el ministerio.

Cabe recordar la parábola del pastor que pastorea cien ovejas y se le va una, deja las 99 y sale a buscar lo que se perdió. Mi pregunta era qué hacer cuando el pastor se transforma en la oveja extraviada». Genovesi envió aquella sentida y sincera carta al Papa Francisco y éste le respondió con palabras «esperanzadoras y alentadoras». «Creo que podría decir que esas palabras fueron reconciliadoras» enfatizó el clérigo.

¿Qué le expresó el Papa Francisco en esa respuesta?

«Le escribí en marzo y en julio me llegó su respuesta. Comienza diciéndome – Querido hermano… recién hoy me encuentro con tu carta del 13 de marzo… agradezco de corazón que me hayas escrito… lo que ponés allí es real. Tomo esto como un llamado de Dios a hacer algo….

Esta carta la comparto en el libro que escribí intitulado Querido Hermano: una historia de misericordia con Francisco, donde la editorial Santa María de Argentina ubica esta historia.

Volviendo a los detalles de la carta del Papa Francisco, primeramente destaco la sencillez con la que responde un hombre de su altura, de su nivel, responsabilidad y jerarquía se dirige a otra… sus palabras no son livianas… La expresión… Lo que tú dices es real» es muy humilde y muy honesta y sobre todo… liberadora.

Tal vez la mayor dificultad de los sacerdotes que han dejado el ministerio en la Iglesia Católica es la invisibilidad… no se los reconoce.

-¿Qué lo llevó a usted a dejar el ministerio?

-»Luego de tomar la decisión de formar una familia y haberme despedido en buenos términos de la comunidad de Venado Tuerto, pasaron siete años que desplegando una nueva profesión, la psicología, desplegando post grados y habiendo tenido a mis dos hermosas hijas, volvió a resonar en mí la vocación ministerial… ese llamado se reavivó. Una migo sacerdote de Venado Tuerto me visitó inesperadamente y me comentó acerca de la comunidad anglicana. Fue así que tomé ese camino para poner en práctica esa vocación que sentía reavivada. Los impulsos de Dios me iban llevando de un lugar a otro.

– ¿Cómo se siente actualmente?

-«Me siento pleno… como aquella vez que decidí tomar el camino ministerial y cuando viví momento difícil pero pleno de formar mi familia. Toda persona en algún momento experimenta diversidad de sentimientos y tiene que descubrir la coherencia entre el pensar, sentir y hacer. He luchado por tener esa coherencia y también puedo decir que hoy me siento atravesando una etapa de plenitud y de paz». El Padre Daniel Genovesi estuvo visitando la comunidad anglicana en Salto y expresó que la iglesia se encuentra en un momento de re definiciones». «Estamos buscando formas para adecuarlas a las necesidades de la gente».