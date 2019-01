Alison Moraes: una profesional y docente que apuesta a nuevos emprendimientos.

“Para mí el 2018 fue un puente a todo lo maravilloso que comienza ahora… fue un año de mucho avance, muy próspero,d e mucho progreso y expansión. De conocer otras técnicas y comenzar a aplicarlas.

A su vez el trabajo con los chicos de la Asociación Down de Salto – tanto con Víctor como con Cecilia fue excelente. Les digo que tienen el síndrome de la alegría, porque la reparten en todo momento y han crecido muchísimo”.

Alison Moraes – como docente destaca el desempeño de los jóvenes con capacidades especiales que se han abierto un camino profesional y hace énfasis en el trato que tienen con las clientas y cómo paso a paso han ido avanzando en una disciplina que no sabe de fronteras.

Recordamos que Alison es docente de Peluquería y Estética, tiene su salón propio bajo el sello de “Alma Mía” y desde hace ya algunos años trabaja también enseñando la profesión a chicos y jóvenes con capacidades diferentes para que se puedan abrir camino en la vida y lograr cierta independencia.

“Para los chicos no hay límites porque todas las técnicas que les he enseñado la aprenden sin mayores problemas, siempre han puesto lo mejor de ellos.

Para este año la idea es implementar las diferentes prácticas para que los alumnos puedan compenetrarse más con los salones para que en el futuro puedan tener su emprendimiento personal” – afirmó Moraes.

En el Facebook de Alma Mía el público puede apreciar mediante vídeos y fotos toda la evolución que ha experimentado el alumnado mediante las técnicas de repetición.

GRAN APERTURA AL APRENDIZAJE

“Los chicos han avanzado muchísimo y van a seguir avanzando más aún y ello me da gran satisfacción. Este proyecto le ha permitido a Alison demostrar que las personas con capacidades diferentes pueden aprender y llegar a alentar un proyecto que les permita lograr un horizonte. Otra de las propuestas de este año es que los jóvenes podrán hacer pasantías en otros salones de belleza del departamento.

El año pasado se abordó la temática de cortes, coloración y peluquería.

Una de las alumnas – Paulina – hizo su práctica en otro salón mientras que Víctor y Cecilia prosiguieron con el curso de capacitación hasta fin de año. Cuando los trabajos son más complejos y largos, los jóvenes tratan de complementarse y ayudarse el uno al otro. Se abre entonces un nuevo ciclo donde la apuestas son más grandes pero por sobre todo está presente el entusiasmo, las ganas de aprender y crecer.