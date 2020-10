Medicina Ortomolecular – Con la Dra. Tania Roux

En algunas ocasiones, aún conociendo el resultado de lo que nos acerca lo que consumimos, terminamos consumiéndolo. O porque es dulce y nos apetece en ese momento, o porque no podemos contra un elaborado y sus ingredientes. Y a medida que va pasando el tiempo, nuestro organismo comienza a pasarnos una factura, que muchas veces no queremos reconocer, para que en definitiva sea nuestra salud la única perjudicada. De una u otra forma.

Actualmente, con importante expectativa volcada a nuestra alimentación para una mejor calidad de vida, la Dra. Tania Roux, nos acerca un exitoso tratamiento que está llevando a cabo por medio de la Medicina Ortomolecular.

Para muchas de las preguntas que a menudo nos hacemos, encontraremos aquí las respuestas, por parte de la profesional, que así respondía a nuestra primera consulta:

¿Qué es la Medicina Ortomolecular?

Es la medicina basada en la evidencia.

No es una medicina alternativa y se llama Ortomolecular, porque lo que hace es poner en orden las moléculas.

Y sobre todo, va al origen de la causa de las enfermedades.

Cada enfermedad tiene un origen molecular, la cual está estudiada científicamente desde que se descubrió el genoma humano y se sabe dónde están los defectos.

¿Por qué su inclinación por la Medicina Ortomolecular?

En realidad yo como Médica, me especialicé en Medicina Estética. Pero hace 17 años que hago puerta de hospital y comencé a darme cuenta, que muchas veces un paciente llega con problemas de gases y malestar intestinal, luego de haber concurrido a un especialista y aún con resultados de estudios de Fibro-colonoscopía, el paciente continúa igual.

Puede culminar incluso en un colon irritable y sin un tratamiento eficaz.

Y al observar lumbalgias, distensiones abdominales y pacientes que re consultan, nos damos cuenta que nosotros, los Médicos que hacemos puerta de hospitales, nos hemos quedado «cortos « en la medicina, porque no vamos al origen de la enfermedad. Estando en la Estética lo he descubierto, por eso comencé un poco a investigar, ya que soy deportista y miro mucho por la alimentación. Para darme cuenta, de que un profesional que se dedique a la Medicina Ortomolecular, es como ser un Nutricionista –Médico.

Y al interiorizarnos en lo molecular, nos damos cuenta de grandes importancias a nivel antiinflamatorio. Donde hay que hacer hincapié, en que si un paciente sigue las instrucciones, nota el cambio al mes, dos meses a lo sumo.

Porque el paciente viene a decirme que le cambió la enfermedad.

Aprendí algo que la Facultad nunca me enseñó, que nosotros contamos con cinco cerebros: un cerebro izquierdo, uno derecho, un cerebro locomotor que son nuestras piernas y brazos y un sistema gastroentérico. Y cuando entramos en el mundo de lo molecular y de la alimentación, entendemos que el origen de las enfermedades, está en el intestino.

La genética va acompañada no solo de lo que comemos, sino de la salud del intestino.

Que se puede curar desinflamando, a base de quitar algunos alimentos.

¿Cuál es la diferencia con la medicina tradicional?

La medicina tradicional, también está basada en la evidencia y la diferencia, es que no va a la base de la molécula donde está la falla, sino que resuelve con el medicamento la complicación que existe en ésa enfermedad. Es más paliativa.

La medicina general va a tratar al síntoma y la Medicina Molecular, va al origen.

¿Suele tardar su efecto?

Muchas puede tardar un tiempo en hacer su efecto, pero una vez que actúa, el paciente realmente ve el cambio en su estilo de vida en cuanto a la alimentación. Concretamente, la Medicina Molecular, es una medicina basada en la nutrición, con alimentos, vitaminas y suplementos.

¿Por qué motivo?

Porque la nutrición, es lo que nos aporta a nosotros ciertas alteraciones, para que ocurran mutaciones o despierten ciertos genes, que tenemos pre determinados.

Como bien decía el portorriqueño, Dr. Noel Alicea, (que dicho sea de paso, lo traíamos nosotros a Salto en mayo y con la pandemia no lo pudimos hacer) quien ha escrito el libro Los cinco Cerebros, que lo explica muy bien al tema de donde está la base del problema, que es en el alimento.

¿Cuál es la situación de las personas que se acercan a su consultorio?

Llegan muchos pacientes doloridos.

Ya sea con problemas de Lumbalgia, Poli artritis, dolores articulares, Pos menopáusica. Persona que ya no usa tacos, porque le duelen las piernas.

Aquel que tiene 40 años y una hernia de disco, y pasa buena parte de su vida, inyectándose medicamentos, pero sin una solución.

Se puede tratar desde, llamémosle comúnmente un Autismo, una inquietud Psicomotriz de un niño, un síndrome neurológico, hasta un paciente con cáncer. Nosotros en la Medicina Ortomolecular, tratamos el cáncer, con Vitamina C endovenosa.

Entre las enfermedades que estamos viendo cada vez más, se encuentra la Fibromialgia, que aunque se dice desconocer su origen, podemos decir que es una falla en la mitocondria de la célula.

La persona con esta enfermedad, no puede procesar la glucosa y se queda sin energía.

De allí el dolor de los músculos.

Tratamiento

¿Cómo es el comienzo de un tratamiento?

Cuando la persona se decide a comer sano.

Porque es cuando se va a desinflamar y de esa forma, va a vivir muchos más años.

Pero no siempre es el mismo tratamiento.

Se solicita al paciente en primer lugar una paraclínica básica y de acuerdo a ello, es la inflamación que puede apreciarse y el tratamiento a llevar a cabo.

Pero en sí, el tratamiento que abordamos consta de tres polos: Dieta, (para un intestino sano), Suplementación: vitaminas, minerales (no siempre, según enfermedad y carencias), con una mega dosis, todos los días y Poli fenoles, (arándanos, maqui sagüel, mora y toda fruta de color lila), ya que tienen un alto poder de regeneración.

La Medicina Molecular se lleva a cabo por medio de aplicación endovenosa (vitaminas). Puede o no necesitarlo el paciente, no es obligatorio, pero éste tratamiento mejora notablemente la inmunidad. Y en un mes, se retira su malestar, cansancio, pérdida del sueño y otros problemas asociados, que pueda llegar a tener la persona.

¿Cuáles serían concretamente los alimentos más importantes que deberíamos quitar de la alimentación?

Para que logremos tener una base no inflamatoria, que es la que nos va a despertar las enfermedades como es el caso del Cáncer, Arto artritis, Enfermedades autoinmunes, como Alergias en la piel, la base está sobre todo en el gluten, en las harinas.

Está muy de moda el tema celíaco, pero acá no es el caso.

Vamos a moderar así la inflamación de todos los órganos, porque vamos a lograr controlar los síntomas de las enfermedades. Y luego, según la enfermedad que cada uno tenga, es la vitamina y el cambio en ese genoma, dándole ciertos alimentos o quitándoselos.

Por ejemplo, si nos encontramos con una alergia de piel, al desinflamar al paciente, quitando cuatro alimentos que son básicos: aceite de girasol, aceite de soja, harinas y azúcares, mejorará notablemente.

Y en una alergia de piel, se quitan los alimentos de cáscara roja, los colorantes, los polvos y todo lo que es el contexto de un alérgico, además de un piso o alfombra y el paciente no se va a atacar de su alergia o de su asma y no va a tener dermatitis de piel.

Si es un bebé que ya comenzó a ingerir alimentos fuera de una leche materna, dermatitis del pañal.

O sea que al desinflamar al organismo comiendo sano, se logra controlar cualquiera sea la enfermedad.

Con la llegada de un paciente afectado con diferentes patologías que se relacionan con lo intestinal a una emergencia, puedo sugerir dos cosas: «deje el azúcar, deje la harina. Primero haga ese cambio. Trate de reponer su flora intestinal, curándose de la hinchazón y va a ver que disminuye su malestar». Por eso pienso, que deberíamos ser más en esto de la Medicina Ortomolecular. Debido a que en mi caso, el paciente llega a mi consultorio por estética y se termina despidiendo con excelente salud.

¿Por una consulta para conocer más sobre esta medicina?

Quedo a las órdenes para la consulta que necesiten, así sea para poder hacer prevención o tratarse, por medio del celular: 099244133.

Y un consejito para todos los días: Stevia, Té verde y Cúrcuma, aguardando a una próxima entrevista, para que podamos sumar algunas recetas y mejorar nuestra calidad de vida.

por: Mary Olivera