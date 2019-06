Mag. Dra. Liliana Etchebarne – Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres para Uruguay

EL PUEBLO dialogó con la especialista en Gestión de Riesgos de Desastres para Uruguay, Mag. Dra. Liliana Etchebarne, quien brindará una conferencia el viernes 21 de junio a las 19:30 hrs en el Club de Leones Salto Ayuí, junto a León Alessander Tironi, Surge Capacity – Licenciado en Seguridad Pública.

¿En qué consiste la charla que se brindará el próximo viernes 21 de junio en la sede del Club de Leones Salto Ayuí?

Este viernes, estaremos compartiendo con la gente que nos acompañe, el tema de Gestión de las Relacione. Ese es el tema, en el sentido que, todos tenemos en claro que el proceso de donar y entregar efectos donados en situaciones de emergencia como estas que estamos viviendo últimamente, se ha transformado en todo un problema. Como en realidad es un tema que, internacionalmente, está normatizado y que tiene formas más eficientes de hacerlo, justamente, los Leones del Club Salto Ayuí, ya que dentro de sus tareas se encuentra el de las donaciones, la idea es convocar a todas aquellas instituciones sociales y personas particulares que se sientan convocadas y que trabajen, de alguna manera, en el tema de gestión de las donaciones, para, bueno, ponernos un poco de acuerdo en los principios generales de estos procesos.

¿Cuál o cuáles serían para usted los motivos de todas las inclemencias?

Hay varias teorías. Uno escucha mucho sobre el cambio climático, o sea que, el clima, de alguna manera, ha estado cambiando por distintos motivos, muchos relacionados con la propia actividad humana, del hombre, mejor dicho; y, hay otras teorías que dicen que, en realidad, lo que pasa es que ahora, con todos los medios de comunicación y la comunicación mucho más fácil que tenemos, nos enteramos más de cosas que pasan que antes no nos enterábamos. Creo que hay un poco de las dos.

¿La gimnasia de los últimos tiempos ya tiene la maquinaria más aceitada al momento de la respuesta institucional?

Sin dudas que nos tiene más preparados, principalmente a nivel país, donde, existe en este momento, a través del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), toda una estrategia de lo que se llama un pre posicionamiento; o sea, el SINAE, cuenta con una bodega instalada en Montevideo, donde tiene los materiales más usualmente necesitados en caso de emergencias que nos toquen en Uruguay. Las emergencias más frecuentemente que están ocasionadas por inundaciones, que están ocasionadas por vientos fuertes, son las que más frecuentemente nos atañen.

Entonces, evidentemente, el país está mucho más preparado que antes; y, a nivel departamental, también estamos más preparados que antes, desde la creación de los Comité Departamentales de Emergencias y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (CECOED), se ha ido tomando consciencia de la prevención y la preparación para la respuesta. Por lo tanto, ya no esperamos que nos pasen las cosas para, recién, pensar qué es lo que vamos a hacer, sino que ya, hay planes departamentales que incluyen, justamente, no en todos, pero en la mayoría, los planes de gestión de las donaciones.

¿Cuáles son los parámetros utilizados primariamente para recibir, clasificar y, posteriormente, distribuir esas donaciones?

Ante una inundación, por ejemplo, siempre, las donaciones tienen un procedimiento que es invariable. Lo primero que tengo que conocer, es el perfil de la población afectada; porque, no es lo mismo si una población que tiene un composición mayoritariamente de adultos, que si existen más niños, o, si las personas salieron de sus casa con sus implementos personales o se les mojó todo y no tienen nada en ese momento. Por lo tanto, repito, lo primero a conocer es el perfil de la población. Eso, los CECOED, son los encargados, al tener las herramientas apropiadas, para, al momento de los sucesos, elaborar ese diagnóstico de situación, en forma más rápida. Una vez que tengo conocido esto, en general, la gestión de las donaciones, es patrimonio de la sociedad civil, lo que vemos a través de las ONGs o distintas organizaciones. Lo más difícil, luego de conocida la población, es tener la tranquilidad de decir, no. Si lo vemos por la positiva, una vez que sabemos cuáles son las necesidades comunitarias, le decimos a la población, lo que necesitamos es esto o aquello. Porque la gente, lo primero que hace, es juntar ropa, y a veces, no es ropa lo que necesitamos; por ejemplo, si hay un tornado y se volaron todos los techo, necesitamos chapas y no ropa; o para qué quiero el alimento sí, el que se encarga del miso, es la Intendencia junto con el Ejército que es el que elabora la comida. Por lo tanto, lo más importante, es tener una buena conexión con la sociedad civil para que la gente sepa qué es lo que necesitamos, y no, donar lo que me sobra o lo que ya no uso, sino, donar lo que necesitan los damnificados. Creo que ahí, está el nudo a destrabar como problemas que existen actualmente, muchas veces, con el tema de las donaciones.

Entrevista de Adrián Báez