Adrián Peña – Senador del Partido Colorado

En diálogo con EL PUEBLO, el Senador del Partido Colorado, Adrián Peña, explicó el proceso por el cual se arribó a una solución de consenso entre los partidos políticos para poder cambiar la fecha de las elecciones departamentales establecidas para el 10 de mayor, al 4 de octubre, ante la difícil situación generada en el país por el coronavirus. Peña aseguró que si bien existieron distintos puntos de vista, se cumplió con la Constitución, la ley y las tradiciones democráticas del país.

CAMBIO DE FECHA DE LAS ELECCIONES DEPARTAMENTALES Lo que surgió, básicamente, primero que nada, una constatación de una dificultad para llevar adelante la campaña con “normalidad; por qué, porque tras el decreto de emergencia sanitaria, se volvía complejo llevar adelante dicha elección, en la medida de que el estado de situación fuese el mismo. Comenzamos a ver desde el sistema político que, la campaña se iba a complicar al organizar todo el trabajo de campaña como el hacer reuniones, visitas, recorridas, por ejemplo. Entonces, eso implicaba una dificultad en el cumplimiento de la Constitución en cuanto a efectuar elecciones plenas, tanto para los sectores como para los elegibles. Por otro lado, también había un tema latente y vinculado a la salud pública, porque, si por un lado el gobierno nacional estaba instando a las personas a quedarse en la casa, veíamos muy complicado el realizar las elecciones departamentales donde el flujo de gente sería muchísimo, un enorme movimiento de personas, listas a ediles, a concejales, un movimiento importante. Desde ese punto de vista consideramos que sería una señal contradictoria, movilizar gente durante la campaña y más, el día mismo de las elecciones donde serían más de dos millones de personas. Ahí, surgió un hecho real manifestado por la Corte Electoral, la que nos manifestó que, podría organizar las elecciones pero que, no garantizar, asegurar que las mismas salieran bien, al no saber si podría llegar a tener 100 circuitos abiertos o los 5.000; o si tendrá 100 personas para trabajar o las 5.000 que convoca por fuera del sistema electoral. Entonces, con esa constatación y ese informe de la Corte Electoral, es que comenzamos a trabajar en una solución para el tema, por lo que se genera una comisión integrada por entre los coordinadores de las bancadas del Senado y los representantes de los partidos políticos.

SOLUCIÓN DE CONSENSO Originalmente, en las primeras reuniones, las posiciones fueron muy disímiles. Nos encontramos con la cuestión formal, fundamentalmente, como dificultad. Había quienes querían realizar las elecciones a como diera lugar; otros que pretendían atrasarlas pero, tan solo un mes; y, algunos, creíamos que teníamos que salir de todo este proceso, sobre todo del invierno. Bueno, lo primero fue ponernos de acuerdo en que había que postergar las elecciones, después en qué tiempo y, por último, nos pusimos a trabajar en la salida formal, ya que la Constitución es muy clara, donde estipula a texto expreso la fecha de las elecciones, por lo cual para nosotros, el Partido Colorado, no era la vía posible la Ley Interpretativa. En es fuimos muy claros, y la idea quedó por el camino. Nosotros íbamos por otro lado; planteamos la idea de realizar el plebiscito conjuntamente con la elección departamental el día que se marcara. Es decir, para la fecha que se trasladara la elección departamental, allí convalidar la reforma constitucional. Gran parte de los integrantes de nuestro partido entendían y entienden que, la Constitución, al ser rígida, en ningún caso prevé que pueda ser modificada sin la participación del cuerpo electoral. Esa fue nuestra postura con la que fuimos a la primera reunión, pero, aparecía un inconveniente que era que, hasta que no fuese convalidada la reforma constitucional allá por octubre o noviembre, o cuando se marcara la fecha, las autoridades iban a ser de facto, porque, no tendrían ningún respaldo legal. Así que bueno; luego de mucho trabajo, terminamos generando una ley de emergencia, una ley de excepción, dadas las circunstancias que Uruguay tiene, que, en el marco del artículo 322 de la Constitución que establece que la competencia en lo referente a las elecciones es de a Corte Electoral, y también tomando disposiciones del artículo 327, se crea una ley que le mandato a la Corte Electoral que organice las elecciones en un plazo máximo que va hasta el 4 de octubre. Al ser una ley de carácter electoral, requiere una mayoría de dos tercios, lo cual fue votado por unanimidad en ambas Cámaras; necesitándose, además que, la solución a la que se llegue, tiene que ser respaldada por 6 de 9 miembros de la Corte Electoral, de los cuales 3 tienen que ser neutrales. Por lo cual hay tres escalones de exigencias que tiene esta ley: primero, la mayoría especial en el Parlamento; segundo, la mayoría especial en la Corte Electoral y tercero, que de dicha mayoría, 3 sean neutrales. Fue una solución acordada, la mejor solución de consenso a la que pudimos arribar.