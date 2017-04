México es el país con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo.

El diario en el que colaboraba la periodista asesinada hace diez días, Miroslava Breach, publica un impactante editorial donde anuncia que no saldrá más su edición impresa.

Después de 27 años de vida, el periódico Norte de Ciudad Juárez anunció el cierre de su edición impresa ante la inseguridad que viven sus periodistas y la falta de garantías para elaborar su trabajo, señala el diario.

El asesinato hace diez días de la periodista Miroslava Breach, colaboradora del periódico “así como la impunidad contra los periodistas, han quedado en evidencia, impidiéndonos continuar libremente con nuestro trabajo” dice el comunicado publicado hoy domingo en primera página bajo la palabra “Adiós”.

“Estimado lector, me dirijo a usted para informarle de que he tomado la decisión de cerrar este matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso” explica el texto de despedida firmado por el dueño del periódico Oscar A. Cantú Murguía.

“Todo en la vida tiene un principio, un fin y un precio que pagar. Y si este es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona” añade el editor.

En su adiós el periódico sostiene que “se nos dejó solos” en su lucha por evidenciar la corrupción del mal gobierno. “En estos 27 años, con sus muy honrosas excepciones, se nos dejó solos. Luchamos contracorriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción, que solo jugaron en detrimento de nuestra ciudad y de quienes habitamos en ella” señala el impactante editorial.

En el comunicado también se argumentan motivos económicos. “El irresponsable incumplimiento de las administraciones públicas de los tres niveles de Gobierno también nos orilla a tomar esta decisión, ante la soberbia negativa de pagar los adeudos contraídos por la prestación de servicios” explican.

El editorial del Norte de Ciudad Juárez recuerda al publicado en 2010 por otro periódico de la ciudad fronteriza tras el asesinato del fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco. En aquel texto el Diario de Juárez publicó un editorial en el que pedía una “tregua» al crimen organizado.

Se nos dejó solos. Luchamos contracorriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas»

“Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto irreparable para todos los que laboramos aquí, en particular, para sus familiares” decía el editorial que tenía el título, “¿Qué quieren de nosotros?”.

Precisamente este periódico señala que el otro gran diario de la ciudad, que hoy anunció el cierre, Norte, preparaba desde finales de 2016 poner fin a su edición impresa, un hecho que hoy finalmente comunicó a sus lectores.

El asesinato de Miroslava Breach se produjo cuatro días después del ataque contra Ricardo Monlui, otro periodista que murió a tiros en el Estado de Veracruz el pasado 19 de marzo. Cecilio Pineda, un periodista del sureño Estado de Guerrero, fue ejecutado también el pasado 2 de marzo. Con estas muertes suman ya 30 periodistas asesinados durante el mandato de Enrique Peña Nieto, segun la organización Artículo 19. Segun organizaciones de Derechos Humanos 123 informadores han muerto desde el año 2000.

(EL PAIS DE MADRID)