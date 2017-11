La Junta Departamental le rindió un merecido homenaje

En la noche del jueves, en la Junta Departamental de Salto, se efectuó un emotivo homenaje al periodista Francisco Garaventa, quién conmemoró sus 70 años de profesión.

El comunicador con más años en el rubro del país, quien comenzó su largo camino en su joven edad, en la recordada radio Cultural, emisora en la que trabajó por más de 40 años, y desde la que desarrolló una actividad periodística destacadísima en el medio, de manera ininterrumpida, hasta la actualidad, donde continúa al aire con su reconocido programa radial “Rotativo Rural”.

La edil María de los Ángeles Márquez (Partido Colorado),-a cuya instancia se efectuó el homenaje -, manifestó: “cómo no recordar a nuestros padres prendiendo la radio tempranísimo para escuchar a Garaventa, parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia.

Cómo no ser agradecidos con la constancia, bajo agua o con buen tiempo, con frío o calor, cómo no agradecer la conducta para estar de pie las madrugadas tempranas para informarnos.

Y a todo esto sumar los exteriores para cubrir información donde nos hemos encontrado repetidas veces.

A veces los reconocimientos vienen de las personas que menos pensamos, esa fue la impresión que sentí cuando consultamos a Garaventa si estaba de acuerdo con recibir un reconocimiento y nos devolvió la pelota con humildad: “y si usted piensa que yo soy merecedor, acepto encantado”.

Garaventa fue aplaudido de pie por los Ediles, familiares y amigos que asistieron a la oportunidad.