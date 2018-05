Economía y Finanzas

Montevideo, 2 may (EFE).- El peso uruguayo se depreció hoy 1,06 % frente al dólar estadounidense al término de las operaciones de la jornada en el mercado de cambio libre de Montevideo, según datos del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Venta: 29,53 pesos. Compra: 28,33 pesos. El peso perdió 31 céntimos frente al dólar estadounidense. EFE

El peso argentino se deprecia un 3,12 % frente al dólar

Buenos Aires, 2 may (EFE).- El peso argentino se depreció hoy un 3,12 % frente al dólar en el mercado de cambios de Buenos Aires, tras cuatro días no laborables y sin operaciones bancarias, y después de que el Banco Central subiera el viernes la tasa de interés para frenar la fuerte escalada de la moneda estadounidense. El precio promedio quedó establecido en: Compra: 20,95. Venta: 21,45. Fuente: Banco de la Nación Argentina. EFE

El guaraní paraguayo baja un 0,10 % frente al dólar

Asunción, 2 may (EFE).- El guaraní paraguayo se depreció hoy un 0,10 % frente al dólar estadounidense al cierre de las operaciones en el mercado minorista. Compra: 5.551 guaraníes. Venta: 5.562 guaraníes. Fuente: Banco Central del Paraguay (BCP). EFE

El peso chileno se deprecia un 0,89 % frente al dólar

Santiago de Chile, 2 may (EFE).- El peso chileno se depreció hoy un 0,89 % frente al dólar, tras cerrar en 619,20 pesos vendedor en el mercado financiero local, 5,40 pesos más que el pasado lunes (el martes fue festivo en Chile) y su peor posición respecto de la divisa estadounidense en lo que va del año. La jornada, según los operadores, se enmarcó en las expectativas de una subida de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que a nivel local provocó un aumento de la demanda de dólares, en un día en que el cobre, el principal producto chileno, cerró con una subida del 0,11 %, en 3,077 dólares por libra. Miércoles. Compra: 618,90 pesos. Venta: 619,20 pesos. Fuente: Operadores de Mercado. EFE

El sol peruano se deprecia 0,46 % respecto al dólar estadounidense

Lima, 2 may (EFE).- El sol peruano cerró con una variación negativa del 0,46 por ciento respecto a la cotización del dólar estadounidense del lunes pasado. Venta: 3,270 soles. Compra: 3,250 soles. Fuente: Casas de cambio. EFE