Fiordelmondo dijo que no entiende cómo el FA respalda al Mides que según ellos era omiso en los controles

La politización de la difícil situación por la que atraviesan la institución Aldeas de la Bondad, sus internos y las decenas de trabajadores del lugar que conviven con el tema de que de cerrarse el lugar perderán además, sus fuentes de trabajo, ha dejado varios focos de conflicto.

El primero fue entre oficialismo y oposición, donde por un lado el oficialista Frente Amplio se puso del lado del gobierno y aprobó sin más, el traslado de los internos hacia Montevideo y defendió la postura adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Marina Arismendi de concretar dichos traslados. Mientras la oposición criticó descarnadamente el hecho de que con los traslados, varios internos corrían riego de muerte, lo que finalmente ha ocurrido en cuatro de ellos hasta el momento.

Esto dividió las posiciones en el parlamento, donde la diputadas del Frente Amplio Catalina Correa y Manuela Mutti defienden los traslados por creer inapropiado el trato que recibían los internos en las instalaciones de Salto de Aldeas de la Bondad y ha puesto en la vereda de enfrente a la diputada colorada Cecilia Eguiluz, a quien se le ha sumado la diputada nacionalista por Montevideo, Gloria Rodríguez, y detrás de ambas las dos colectividades políticas a las cuales representan, quienes han manifestado su oposición tajante a los traslados.

No obstante, el segundo foco de conflicto se dio entre el gobierno y el sindicato de funcionarios del lugar, quienes conocen a los internos mejor que nadie porque son quienes tratan con ellos cada día, y porque además están defendiendo su fuente de trabajo, ya que el cierre ameritaría el despido de los más de 150 trabajadores que tiene el lugar.

Y el otro foco de conflicto ha sido el heredado entre el Frente Amplio y el PIT CNT, algo de lo que solamente en Salto ha ocurrido y de los que ninguna de las estructuras a nivel nacional ha dicho una sola palabra, para no alimentar el fuego y generar un incendio de proporciones. La central sindical está integrada por militantes y candidatos del Frente Amplio a nivel nacional y en Salto al menos, con personas identificadas con esa fuerza política, por lo cual esa pelea doméstica es la que intenta evitarse.

Empero las cosas se fueron de las manos y hace pocos días, el Frente Amplio de Salto hizo pública una declaración firmada por la Mesa Política Departamental que encabeza la Dra. Mónica Cabrera, en la que declaran su “sorpresa y preocupación” con el Secretariado del PIT CNT de Salto.

“Nos preocupan las coincidencias con los representantes nacionales del Partido Político que fundió al Departamento hace menos de dos años. Nos preocupa que coincidan en la politización de los Derechos Humanos con el partido que ha estado en vuelto en casi todos los Golpes de Estado en nuestro país, con el partido que abrió las puertas a la última dictadura cívico – militar la más cruenta, con muertos, torturados y desaparecidos. Trabajadores todos ellos”, señala el comunicado que podría interpretarse como una injerencia en cuestiones sindicales, por lo que remata que “no nos meteremos en la interna de los trabajadores porque no nos corresponde (…) pero vamos a respaldar lo actuado por nuestras compañeras diputadas Catalina (Correa) y Manuela (Mutti)”.

ESTAMOS CON LOS

TRABAJADORES

Consultado por EL PUEBLO el representante del PIT CNT de Salto, Miguel Fiordelmondo, dijo que cuando hicieron una movilización, acompañando al sindicato de trabajadores de Aldeas de la Bondad ante la situación que estaban pasando y contó que en ese momento aparecieron representantes del Partido Colorado como Leonardo Vinci, la diputada Cecilia Eguiluz y la edila María de los Ángeles Márquez, entre otros.

Ante esto el representante de la central obrera dijo que hicieron una marcha donde “fuimos hasta la Plaza 33 y hablé yo porque nadie quería hablar, y ellos estaban ahí y yo no soy nadie para decirle a ellos que no estén presentes. Incluso me comuniqué con el vicepresidente del PIT CNT, Josélo López, a quien le informé lo que estábamos haciendo y que nuestra posición era marchar por la vida, porque no queríamos más trasladado de esta gente ni más muertes”.

Fiordelmondo indicó que vio una declaración del Frente Amplio que respaldaba las actuaciones de la presidente del INAU (Marisa Lindner) a quien sostuvo que el PIT CNT “responsabilizamos de las muertes que se han producido y miramos quienes firmaban la declaración y entre quienes apoyaban la declaración estaban la dos diputadas por Salto del Frente Amplio, Manuela Mutti y Catalina Correa. Por lo cual al tenerla incluso a (la diputada) Manuela (Mutti) en un grupo de whatsapp en el que hablamos de ciertas cosas y al estar ella del lado del gobierno decidimos sacarla del grupo porque éramos todos trabajadores donde hablábamos ciertas cosas y ella no estaba con nosotros sino que está con el gobierno, y no podíamos ya hablar frente a ella lo que pensábamos hacer con respecto a este tema y decidimos sacarla”, cuenta el delegado sindical como preámbulo de la carta del Frente Amplio que aparece días después, donde critican a la central de trabajadores por coincidir con el Partido Colorado y no con el gobierno de la coalición de izquierda que respalda los traslados de los internos de Aldeas de la Bondad.

“Nosotros en eso no le vamos a dar el brazo a torcer (al Frente Amplio) porque estamos con los trabajadores y si el gobierno está en contra de los trabajadores, nosotros estamos con los trabajadores, no nos importa quién es el gobierno, porque nosotros nos importa la independencia de clase con todo tipo de gobierno, yo no sé porqué el Frente Amplio está haciendo esto, porque si fuera un gobierno del Partido Colorado o del Partido Nacional e hicieran lo mismo, nosotros estaríamos en contra y estaríamos haciendo lo mismo”, enfatizó Fiordelmondo.

Quien además adujo que “no entendemos cómo (el Frente Amplio) respalda a una institución que no hace los controles en Aldeas de la Bondad (por el Ministerio de Desarrollo Social) algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque no podemos escribir una cosa y borrarla con el codo”.