El precandidato nacionalista, Juan Sartori, firmó a favor de la campaña que busca llevar a plebiscito la derogación de las actuales cargas tributarias en las pasividades y que además prohíba la creación de nuevos impuestos a jubilados y pensionistas.

En una reunión en su sede de campaña, Sartori recibió a integrantes del “Movimiento de Defensa del Artículo 67”, liderados por Carlos Sarthou, quienes le expresaron al líder nacionalista sus inquietudes y preocupaciones en el marco de lo que consideran una carga tributaria excesiva.

Si bien el proyecto de reforma constitucional para no gravar con tributos de ninguna naturaleza a las pasividades y pensiones, contempla la mejora para 200 mil jubilados de los más de 700 mil que hay en el país, entienden que la propuesta no solo es por la eliminación del Iass, sino “para que no haya tentaciones” a aplicar otros impuestos.

Estas 200 mil pasividades están representadas por 165 mil del BPS y 35 mil de cajas para estatales.

Sarthou dijo que la firma de Sartori generó “una circunstancia emocionante”, porque así queda en papel la promesa realizada en el lanzamiento de campaña en el Palacio Peñarol, donde dijo que cuidaría a las jubilaciones de cualquier impuesto.

“Nos acaba de dar la grata sorpresa de venir y firmar por el plebiscito”, destacó el promotor de la reforma constitucional. A su vez, Sartori dijo que su firma nunca estuvo en duda, ya que desde que comenzó su campaña dispuso que se tomaran todas las medidas que contribuyeran a “mejorar la vida de los jubilados” y recordó que se trata de personas que toda la vida hicieron sus aportes como el Estado lo estipula.

“Hay que darles la tranquilidad de que sean cuales sean las circunstancias en el futuro, no van a tener cargas tributarias ni las jubilaciones ni las pensiones”, detalló el nacionalista.

La modificación planteada por los jubilados establece que las pasividades “no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza”, dice la propuesta del Movimiento en Defensa del Artículo 67 de la Constitución.