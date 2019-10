“Vemos el aumento de la pobreza, que cada vez hay más gente viviendo y durmiendo en la calle”, dijo Juan José Díaz

Aumenta la desocupación, crecen los asentamientos irregulares, cierran fuentes de trabajo. Hay gente que se endeuda para mantener su emprendimiento y aún así terminan quebrando”, dijo el presidente de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC), Juan José Díaz, en el acto del Día del Periodista celebrado el pasado 23 de octubre. La actividad se llevó a cabo en la Plaza de la Comunicación ubicada en la Playa Las Cavas. Díaz también denunció allí que actualmente “hay un incremento de la drogadicción, enfrentamientos sociales, sumado al deterioro de la educación, las demoras en la cobertura de salud, aumento de la inseguridad y una continua pérdida de libertades. Vemos el aumento de la pobreza, que cada vez hay más gente viviendo y durmiendo en la calle. En los últimos años aumentó la cantidad de personas de distintas edades que hurgan en los contenedores de basura, buscando algo para comer”. Este y otros temas fueron mencionados en la jornada de celebración ocurrida el martes. Aquí el discurso del periodista Juan José Díaz.

DISCURSO

El 23 de octubre de 1815 José Artigas envió un oficio al Cabildo de Montevideo apoyando la publicación de Mateo Vidal –“Prospecto Oriental”- que calificó como una “herramienta fundamental” y exhortando a los cabildantes a promover la libertad de prensa en el territorio nacional.

Este acto motivó a los legisladores para el establecimiento del “Día del Periodista” el 23 de octubre de cada año por Ley 16.154. Se agregó posteriormente Día del Periodista y de los Trabajadores de la Comunicación. Hoy, como nunca, los comunicadores tenemos un compromiso con la libertad de prensa, con la verdad, con la democracia y la justicia. Hace años lanzamos la idea en el Día del Periodista para que se trabajara con el objetivo de lograr que Salto sea reconocida como una Ciudad Universitaria. Acompañamos los primeros pasos y dejamos que las autoridades correspondientes siguieran adelante con esos trámites. Se sigue trabajando en el tema por parte de organizaciones sociales y miembros de la inter gremial, en lo que podemos hacer, pero está faltando impulso de la s propias autoridades universitarias y de quienes tienen la competencia de avanzar en el tema. En este año y como miembros de la inter gremial del departamento, impulsamos, apoyamos, trabajamos y aportamos en la búsqueda de soluciones económicas y productivas para el Salto del 2030. Lo hicimos con responsabilidad y compromiso a pesar de que hubo quienes pretendieron ningunear la labor de APC. Si es para trabajar en serio, con seriedad y responsabilidad, APC estará siempre dispuesta a tratar de aportar para encontrar soluciones. Debimos movilizarnos junto a dirigentes y representantes de otras instituciones para que se modifiquen o no se aprueben determinados proyectos de ley que entendemos resultaban perjudiciales, como es el caso de la denominada reglamentación del voluntariado. Nos dimos cuenta así que lamentablemente los legisladores que elegimos para que nos representen en el Parlamento Nacional, no estaban cumpliendo con responsabilidad su tarea. Ellos mismos lo reconocieron que firmaban y aprobaban leyes sin estudiarlas en forma profunda y responsable y después la sociedad organizada debió realizar el trabajo que ellos no cumplieron. En varias oportunidades, junto a otras organizaciones sociales hemos realizado jornadas solidarias para reunir los dineros necesarios que permitieran a personas de nuestro departamento poder realizar tratamientos e intervenciones especiales en el exterior para poder salvar sus vidas, porque el gobierno uruguayo no les concedía esa oportunidad. Lamentablemente se siguen negando esos apoyos y se hace necesario volver a desarrollar jornadas solidarias para quienes sufren determinadas enfermedades, siniestros y dolencias. Sin embargo se han aprobado apoyos económicos para complejos tratamientos e intervenciones de compatriotas que consideran que sus padres amalgamaron en forma equivocada sus cromosomas en el momento de concebirlos y creen que hoy tienen un sexo que no es el deseado. Tenemos bien claro que la comunicación ha cambiado mucho en los últimos años. Sabemos que a través de las diferentes formas de comunicar y las redes sociales, han surgido algunos actores que distan mucho de los parámetros de ética, responsabilidad y criterios que han marcado el camino de la comunicación en Salto. En los últimos años hemos visto fragmentarse a la sociedad, con pérdida de valores, deterioro de la familia, de la sociedad, de la educación. Hasta el idioma y las buenas costumbres están siendo afectados por modas descerebradas. Ya es inocultable la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, empobrecimiento de la clase media, dificultades económicas de los jubilados más vulnerables, quiebre de pequeños empresarios y productores, abandono de los tambos y mucho más. Aumenta la desocupación, crecen los asentamientos irregulares, cierran fuentes de trabajo. Hay gente que se endeuda para mantener su emprendimiento y aún así terminan quebrando. Ya se aprecia que las páginas de los diarios se vuelven a cubrir con avisos de remates judiciales. Hay un incremento de la drogadicción, enfrentamientos sociales, sumado al deterioro de la educación, las demoras en la cobertura de salud, aumento de la inseguridad y una continua pérdida de libertades. Vemos el aumento de la pobreza, que cada vez hay más gente viviendo y durmiendo en la calle. En los últimos años aumentó la cantidad de personas de distintas edades que hurgan en los contenedores de basura, buscando algo para comer. Sigue creciendo la cantidad de jóvenes, adolescentes y ya también niños que incursionan en la drogadicción. También viene en ascenso el número de suicidios y cada vez son más jóvenes o más adolescentes que se quitan la vida. Observamos el deterioro del sistema judicial, tras las caóticas modificaciones del código penal, que enlentecen, complican, no brindan total seguridad y que favorecen a los delincuentes. En el mes de setiembre se registró un homicidio por día y comenzó octubre con un nuevo crimen. No hay una familia que no haya sufrido una rapiña, un robo o un copamiento. Nos prometieron un país productivo, pero hicieron de nuestro Uruguay un paraíso para las drogas y un mercado para el narcotráfico y la delincuencia. Y parece que además se pretende contaminar nuestros recursos naturales con las plantas de celulosa. Hoy las madres de adictos a las drogas se están reuniendo y buscando ayudas para encontrar soluciones a esas situaciones que se han convertido en un verdadero infierno familiar. Nos preocupa todo eso y que desde el gobierno se esté de alguna manera permitiendo que esos flagelos sociales continúen creciendo. Nos aflige que se adopten leyes que protegen a la delincuencia, que limitan el accionar de la Policía, que ponen a los agentes de la defensa civil en desventaja con quienes atentan y violentan la paz y seguridad ciudadana. Pero aún más nos preocupa que desde el gobierno nacional se pretenda cargar a los comunicadores, las culpas de sus errores, fracasos y actos de corrupción. No es común que APC realice estas consideraciones políticas, pero las circunstancias nos obligan. Asumimos la responsabilidad que el momento impone y no queremos con nuestro silencio, ser cómplices de situaciones que irremediablemente nos llevarán a la ruina. En lo departamental, valoramos la relación que hemos mantenido con el ejecutivo y el legislativo salteño, que siempre apoyaron las distintas iniciativas de APC o las que encaminamos con otras instituciones y la inter gremial. También se atendió nuestras inquietudes con respecto a esta Plaza de la Comunicación, que lamentablemente está expuesta a las crecidas del río Uruguay. Valoramos la decisión del Intendente de apoyar con firmeza la construcción de la central hortícola. Mientras que el Ministro del ramo dudaba si apoyar o no el emprendimiento, el Intendente de Salto expresó su decidida voluntad y encaminó el llamado a licitación para otorgar la obra y destinar recursos para su concreción. Con la central hortícola se está apoyando al trabajo genuino del departamento, a la cultura productiva, a la seguridad alimentaria. La horticultura significa trabajo, representa movimiento económico y genera esperanza, Esperanza que tanta falta nos hace a los uruguayos. Tenemos que decir también que nos inquieta la vida efímera que tienen ciertas obras de infraestructura vial, que significan una importante erogación económica y sin embargo al poco tiempo presentan deterioros. En lo institucional, hemos venido trabajando en la reorganización de la asociación. Hoy podemos decir con satisfacción que hemos avanzado bastante en ese sentido y pudimos concretar en buena medida la tan ansiada, anunciada y necesaria renovación de dirigentes. Hemos realizado un esfuerzo en recomponer la masa social y en atender las inquietudes de los afiliados. Este año logramos re editar la ceremonia de entrega de los reconocimientos FAUSTO, lo que constituyó un evento realmente importante y fue destacado por toda la sociedad.

Trataremos de darle continuidad y que cada dos años se desarrolle con normalidad. Le decíamos recién que estamos incursionando en la renovación de los cuadros directivos de APC.

Deseamos que los comunicadores y la comunicación de Salto retomen el sitial que siempre los caracterizó y distinguió en nuestro país.

Es nuestra mayor aspiración que el próximo año, en esta fecha, sean otros los dirigentes de APC que estén organizando y brindando el mensaje por el Día del periodista. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.