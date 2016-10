Tras la conferencia de prensa brindada el pasado miércoles por el intendente Andrés Lima junto al presidente de ADEOMS y los alcaldes de los municipios de Salto, el presidente de la Junta Departamental, Alberto Villas Boas, habló con EL PUEBLO. Villas Boas entiende que dicha conferencia de prensa fue “una presión” dirigida a que los ediles votasen la modificación presupuestal como la envió el Ejecutivo a la Junta. Villas Boas agregó que la postura del gremio de municipales demuestra que “está cada día más allegado al gobierno, actuando como si fuera parte de un cogobierno”, y advirtió que el intendente Lima “no tiene diálogo con la Junta” Departamental.

COMO UN COGOBIERNO

Para Villas Boas fue “una conferencia de prensa que nos llamó poderosamente la atención porque no sabíamos que sería de esa magnitud. A nosotros nos hablaron de una reunión en la cual el intendente citó a todos los alcaldes para entregar un dinero que le correspondía a las alcaldías. Lo que no teníamos conocimiento es que iba a estar presente el gremio, que está cada día más allegado al gobierno, actuando como si fuera parte de un cogobierno”.

“No me gusta ninguna presión –agregó-, ni la del gremio ni la del intendente. Si el intendente realmente quisiera que esta modificación presupuestal saliese, debería abrir un diálogo y conversar, él no tiene diálogo con la Junta. Y cuando digo el intendente no tiene por qué ser él propiamente, el intendente puede delegar a alguien para ser el interlocutor con los ediles”.

MEJORAR SUELDO DE ALCALDES

“Nos llama poderosamente la atención lo que pasa, por ejemplo, en el artículo 8 inciso B, que habla sobre la calidad de los sueldos de los alcaldes, lo que decimos acá es que habría que poder subirle ese sueldo y que sea el 60% del sueldo del intendente, porque tenemos que entender que el alcalde hoy es la única figura rentada en la alcaldía, los concejales son honorarios, van o no van, pero el alcalde tiene que estar dando la cara siempre”.

“Pero lo que nos llamó la atención en esto es que acá se está pidiendo aumento de sueldo para lo que es ADEOMS, pero cuando se plantea lo de los alcaldes, el Partido Nacional y el Frente Amplio votan que no en la Comisión”.

“Esto lo hablé con el alcalde de San Antonio, que me contó que el día de la foto y los cheques, en esa fiestita que hicieron y en la que aparecen todos contentos, resulta que los 6 alcaldes le entregaron al intendente una nota expresando la posibilidad de que se les aumentara el sueldo a la par de lo que es un director de la Intendencia, y el intendente dijo que sí, que con mucho gusto lo iba a llevar adelante. De ahí la sonrisa de todos los alcaldes en la foto. Ahora, pasa que después los mismos ediles del FA votan en contra de esa posibilidad en la comisión”.

LA PRÓXIMA SEMANA SE DEFINE

“Los ediles seguimos trabajando en la Junta. Ayer sesionó la Comisión Integrada con la de Hacienda y la de Legislación y Reglamento, en la cual estuvieron analizando artículo por artículo. Quedó para este lunes una nueva instancia de redefiniciones de algunos artículos que no están bien manejados”.

“En resumidas cuentas, el Partido Nacional acompaña toda la modificación presupuestal junto con los 13 ediles del FA. Los 3 ediles renunciantes del FA, como no integran ninguna comisión, no se sabe cuál es la decisión que van a tomar. El Partido Colorado por su parte ya lo venía diciendo, hay algunos artículos con relación a las alcaldías que lo vamos a votar, y otros artículos no los votaremos”.

“Pero cómo será la cosa que están seguros que esto va a salir, que el Tribunal de Cuentas y la OPP ya han entregado parte del dinero. Menos mal que acá dijeron que no se podía hacer eso, pero ya ve. A días de votar la modificación presupuestal, en lo cual viene incorporado lo de los alcaldes, se sale con una preciosa foto en un espacio contratado en los diarios, mostrando los cheques que les entregaron a los alcaldes. De todas formas, eso nos parece bien porque los alcaldes tienen que trabajar, hay obras para hacer”.

Para el presidente de la Junta, es casi seguro que en el correr de la semana próxima se llevaría a cabo una sesión extraordinaria a los efectos de considerar la propuesta del Ejecutivo Municipal en materia presupuestaria. “Hoy lo estuve conversando con el presidente de la Comisión Integrada, el edil Carlos Beasley, y estará entre el martes o el miércoles”.